Клюєв: боротьба з корупцією матиме результати за умови реформи правоохоронної системи

Серйозне просування в боротьбі з корупцією в Україні можливе за умови проведення ефективної реформи правоохоронної системи.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи створення Президентом України Віктром Януковичем 6 квітня Комітету з питань реформування правоохоронних органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, за словами А.Клюєва, перед Комітетом поставлена задача підготовки узгоджених пропозицій з комплексного реформування правоохоронної системи країни, в рамках якої має бути усунуто дублювання повноважень різних органів, оптимізація їх структури та чисельності, і найголовніше - підвищення їх ефективності.

Секретар РНБО зазначив, що Президент дуже добре розуміє, що прискорення реформи правоохоронних органів життєво важливе для нашої країни - тільки значно зменшивши корупцію в рядах правоохоронних органів і підвищивши їх ефективність, можна очікувати значних результатів у боротьбі зі злочинністю, корупцією та рейдерством.

«У першу чергу правоохоронні органи повинні захищати права і свободи громадян, їх безпеку, а також національні інтереси країни. Вони повинні забезпечувати виконання принципу невідворотності покарання для злочинців. Саме така ідеологія повинна стати основою реформи», - заявив А.Клюєв.

За його словами, загальна ідеологія демократизації правоохоронної системи та системи кримінальної юстиції вже закладається в проекті нового Кримінального процесуального Кодексу, який парламент планує розглядати в другому читанні в найближчі дні.

Згідно з указом глави держави, головою Комітету з питань реформування правоохоронних органів є Президент України, виконавчим секретарем - секретар Ради національної безпеки і оборони України. Завданнями Комітету також є аналіз боротьби зі злочинністю, координації та результатів діяльності правоохоронних органів, вивчення структури і досвіду діяльності правоохоронних органів іноземних держав.

Організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Комітету здійснюватиме Апарат РНБО, а наукове - Національний інститут стратегічних досліджень.

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