ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Азарова хочуть судити за статтею Тимошенко» пише: сенс претензій до нинішнього глави уряду зводиться до перевищення службових повноважень під час підписання у жовтні минулого року в Санкт-Петербурзі угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з СНД. Народний депутат від Блоку Тимошенко Сергій Терьохін, який звернувся з цього приводу в Генпрокуратуру України, стверджує, що Азаров перевищив службові повноваження, оскільки діяв за власною ініціативою, без відповідних директив президента Віктора Януковича.

http://delo.ua/ukraine/azarova-hotjat-sudit-po-state-timoshenko-176068/

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Також «Діло» в публікації «МНС вибрало Hewlett-Packard для введення системи допомоги «112» в Україні» пише: тендер на придбання устаткування та послуг для впровадження в Україні системи екстреної допомоги за номером 112 виграла компанія Hewlett-Packard (США).

http://delo.ua/ukraine/mchs-vybral-hewlett-packard-dlja-vvedenija-sistemy-pomoschi-112-v-u-176040/

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«Діло» в публікації «Турчинов: Влада перейшла межу у справі вбивства Щербаня» пише: Олександр Турчинов пропонує шукати замовників убивства Вадима Щербаня в Донецьку. Саме у Донецькому СІЗО були вбиті ватажок банди убивць нардепа і єдиний головний свідок. Також Турчинов пропонує з'ясувати, кому дісталося майно Щербаня.

http://delo.ua/ukraine/turchinov-vlast-pereshla-chertu-v-dele-ubijstva-scherbanja-176050/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Звільняються з переробки», в якому пише: ТНК-ВР удвічі скорочує персонал і змінює організаційну структуру. Більше того, як стверджують учасники ринку, компанія шукає покупця на свій основний актив — Лисичанський нафтопереробний завод. Експерти кажуть, що якщо умови роботи на ринку не зміняться, то слідом за ТНК-ВР закрити свою переробку може Кременчуцький НПЗ — останній з великих нафтопереробних підприємств, які працюють в країні.

http://www.kommersant.ua/doc/1911481

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гривня відчує слабкість», у якому пише: аналітики, опитані Мінекономрозвитку, чекають, що в кінці року гривня девальвує до 8,34 грн/дол. Прогноз на наступний року ще гірше — 8,69 грн/дол. Такі негативні очікування опираються на збереженні дефіциту рахунку поточних операцій. Основний ризик для курсу економісти вбачають у збільшенні соціальних виплат перед парламентськими виборами.

http://www.kommersant.ua/doc/1911716

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Заберіть ваш газ» пише: незважаючи на критику з боку «Газпрому» і кремлівських чиновників, Київ наполягає на скороченні обсягів поставок російського газу у 2012 р., оскільки вважає його вартість завищеною і «несправедливою».

http://state.eizvestia.com/full/zaberite-vash-gaz

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Врятували експорт», у якому пишуть: енергетики дістали можливість купувати електрику для її експорту до Європи без урахування перехресних субсидій населенню. Це дозволить зберегти експорт струму на тлі цінового обвалу на європейських енергоринках.

http://finance.eizvestia.com/full/spasli-eksport

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Газета «Сьогодні» в публікації «У Раді з'явилися нові пропозиції щодо зміни Податкового кодексу» пише: депутати "вичищають" старі норми, приймати поправки збираються до осені.

http://www.segodnya.ua/news/14358897.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Де і за скільки купити водійські права у Києві (спецрозслідування)» пише: в Інтернеті за гарантовану здачу тесту і водіння в МРЕВ просять 4 000 гривень, а в автошколі - 2600 за навчання плюс 2200 хабарі.

http://www.segodnya.ua/news/14358783.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «За «апетитами» народних депутатів електорату не поспіти...» пише: після нехитрих підрахунків «доходів» народних депутатів стає зрозуміло, чому у нас в такому жахливому стані лікарні, школи, дитсадки, дороги і мости, чому не вистачає на зарплати медичним працівникам, учителям і т.д. Та тому, що не вистачає… на всіх.

http://economics.unian.net/ukr/detail/124572

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Жителі хороших будинків заплатять за капремонт поганих будинків» пише: капітальний ремонт житла оплачуватимуть громадяни, в тому числі й ті, хто живе в будинках, які ремонту не потребують, - таку пропозицію уряду розглядає зараз Держдума.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1616407/rossiya_skinetsya_na_remont_zhilya

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Також «Ведомости» в публікації «МВС хоче примусити провайдерів відповідати за дії абонентів» пишуть: управління «К» МВС намагається примусити інтернет-провайдерів відповісти за дії абонентів, які обмінюються піратськими файлами і дитячим порно.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1616375/fajl_kak_ulika

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Видання «Известия» в публікації «Без крил і без грошей» пише: через 7 місяців після катастрофи під Ярославлем літака Як-42 «Космічний центр Хрунічева» власник загиблого «Яка» не тільки не одержав грошей, але ще й навіть не висловив бажання їх одержати.

http://izvestia.ru/news/521231

(УНІАН)