Україна має підготувати всі галузі економіки до роботи у рамках ЗВТ з Євросоюзом - АПУ

Час до підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом необхідно використати для підготовки різних галузей національної економіки до роботи в умовах зони вільної торгівлі з ЄС, заявляє керівник Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України Євген Перелигін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, в інтерв'ю телеканалу ТВі він сказав: «Угода відкриває великі можливості, якими треба скористатися. Для цього Україні треба підготуватися. Перш за все - в частині зони вільної торгівлі, щоб наші товари були конкурентноздатними на європейському ринку».

Як зазначив Є.Перелигін, йдеться про необхідність виробництва якісної національної продукції, що, будучи конкурентною у Євросоюзі, також зможе легше потрапляти на інші ринки. «Не треба гаяти час… Вже зараз треба готуватися», - наголосив керівник Управління з питань європейської інтеграції АПУ.

Є.Перелигін звернув увагу на те, що завдяки Угоді про асоціацію Україна зможе брати участь у багатьох програмах ЄС (яких зараз більше 30). Крім того, він назвав позитивним рішення Євросоюзу про надання Україні тривалого перехідного періоду для адаптації до норм ЄС.

Найбільш важливою для України, на думку Є.Перелигіна, є та частина угоди, де Україна бере на себе зобов'язання застосовувати європейське законодавство.

«Є величезний перелік європейських норм, директив, законів, які ми з допомогою ЄС беремо на себе зобов'язання застосувати в Україні та зробити їх частиною національного законодавства», - наголосив він.

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