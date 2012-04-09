Анонс на 10 квітня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудуться дебати на тему: «Ринок насіння в Україні: обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» за участю міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка. Організатори: Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), Насіннєва асоціація України та агентство «AgriEvent».

* Відбудеться засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері автомобільного транспорту Комітету ВРУ з питань транспорту і зв'язку. Питання: Удосконалення законодавчої бази щодо посилення боротьби з нелегальними перевізниками на автомобільному транспорті; Створення міжвідомчої робочої групи за участю представників Міністерства, Верховної Ради з мінімізації порушень нелегальними перевізниками. Запрошені: представники КМУ, Міністерства інфраструктури, Міністерства економрозвитку і торгівлі, МВС, ДПСУ, Департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України, Департаменту Державтоінспекції, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, ВААП, АсМАП.

* Прес-конференція на тему: «Колекціонування ексклюзивних авто в Україні: специфіка, обсяг, тенденції ринку», присвячена 5-й виставці ретро і ексклюзивних автомобілів «Ретро і Екзотика Мотор Шоу".

11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Рабський Трудовий кодекс як інструмент згортання процесів з розвитку соціальної держави". Будуть розкриті питання реального становища трудового законодавства, недоліки соціальної політики, дана оцінка нормам, механізмам і підходам до створення нової нормативно-правової бази розвитку соціальної держави, які вводяться державою, будуть проаналізовані "ноу-хау" нового трудового кодексу, деяких аспектів незадовільної соціальної політики, які значно погіршують соціальну захищеність людей, їх трудових прав та інтересів і фактично ведуть до згортання процесів розвитку соціальної держави, як це передбачено Конституцією України. Учасники: генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України, голова Громадської Палати України Петро Петриченко, перший заступник голови СПУ, голова Союзу жінок України "За майбутнє дітей" Валентина Семенюк-Самсоненко, керівник виконкому Громадської Палати Україна Неля Ткачук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (+38044) 246-71-90, nkpu@i.ua, http://www.uacongres.org

* Прес-конференція на тему: «Як відреагує ринок алкоголю на підвищення акцизу?». Учасники: перший заступник гендиректора Української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості «Укрвинпром» Володимир Кучеренко. Запрошений також представник ДП «Укрспирт».

* Прес-конференція на тему: "Новий Митний кодекс: ризики і гарантії для вантажоперевізників та імпортерів". Учасники: Сергій Сьомка, директор Департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби України, Віталій Зварич, начальник управління адміністрування митних платежів Департаменту митних платежів Держмитслужби України; Наталя Сулима, експерт у галузі транспортно-логістичних послуг компанії ТОВ "Заммлер Україна", Олексій Вовк, експерт в області митно-брокерських послуг компанії ТОВ "Заммлер Україна".

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