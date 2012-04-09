ТОП-10 (9 квітня)

Онищенко погрожує закрити українсько-російський кордон

Завтра фахівці Росспоживнагляду знову приїдуть з перевіркою в Україну

«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 865 млн дол. за імпортований у березні газ

Міненерго пропонує з 2013 р. перейти на виробництво бензину з додаванням біоетанолу

Вихідним в Україні буде понеділок 16 квітня, робочою - субота 28 квітня

Кабмін хоче вивести операції щодо газу із держзакупівель

ФДМУ розраховує до кінця цього року знайти інвестора для ЗТМК

Оціночна вартість ОПЗ складає 5-7 млрд грн - Рябченко

Мінінфраструктури створило цілодобову диспетчерську службу для автоперевізників

ВР під час поточної сесії не розглядатиме законопроект щодо скасування соцпільг

***

Онищенко погрожує закрити українсько-російський кордон

Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявляє, що у разі повторення спалаху холери в Україні українсько-російський кордон буде закрито.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Коли я був минулого тижня в Україні, зустрічаючись із заступником голови уряду, я їм сказав, що якщо буде те, що було минулого року з холерою в Маріуполі, в Жданові, як воно раніше називалося це місто, то ми просто закриємо кордон», - сказав Г.Онищенко.

За його словами, для обговорення і координації рішення цього питання до Росспоживнагляду прибули два фахівці з Мінохоронздоров`я України.

Як наголосив Г.Онищенко, потрібно розуміти, у що виллється закриття кордону.

«Ми зараз спільно попрацюємо і до початку сезону вийдемо з єдиним розумінням, як нам на загальнолюдському просторі спільно і адекватно реагувати на подібного роду речі», - сказав Г.Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Г.Онищенко заявив, що стурбований спалахами холери в Україні.

Голова Росспоживнагляду вважає, що холера після реформи епіднагляду в Україні може вийти з-під контролю. При цьому Г.Онищенко не виключив закриття кордону.

Як заявив Г.Онищенко, він стурбований передачею в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за харчуванням людей.

"З`явилася серйозна проблема. Судячи з офіційних загальнодоступних документів, в 2012 році в Україні профілактикою холери серед людей займатимуться не медики, а ветеринарна служба. Це означає, що вже з травня ми досить серйозно посилимо нагляд на кордоні з Україною", - сказав Г.Онищенко.

Він нагадав, що в 2011 році в Донецькій області було зафіксовано спалах холери, але Росія, завдяки скоординованим діям з українською санітарною владою, не закривала кодон для людей і товарів.

***

Завтра фахівці Росспоживнагляду знову приїдуть з перевіркою в Україну

Завтра фахівці Росспоживнагляду знову вирушать до України для перевірки підприємств, які виготовляють сир.

Про це заявив головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«Завтра туди полетять мої люди і займатимуться далі», - сказав Г.Онищенко.

Він повідомив, що Росспоживнагляд веде переговори безпосередньо з деякими українськими виробниками сирів.

«Вони приїжджають до мене, і з ними ми швидше домовляємося. Навіть після зустрічі в Києві у мене були представники окремих заводів», - сказав він.

Г.Онищенко також сказав, що заяви з українського боку про те, що виявлені в РФ українські сири є фальсифікатом і виготовляються російськими виробниками, не мають великого значення.

«Я в це мало вірю, бо немає потреби. Вже не такі у вас розкручені сири, аби їх підробляти як «Боржомі» чи молдавські вина. А якщо це й так, то це твоя проблема – давайте ринок на території Росії цивілізуємо так, що дистриб'ютори займатимуться цим відповідально», - сказав він і додав, що багато хто з цим погоджується.

За його словами, те, що сталося на заводах України, випливає із системних проблем і вимагає гармонізувати вимоги до сирної продукції.

«Наші вимоги до сирів – це закон у Росії, в Україні – це відомчий акт Мінсільгоспу. Різні вагові категорії і відповідно ставлення до них таке», - сказав він.

Г.Онищенко повідомив, що під час поїздки до України його цікавила система контролю за виробництвом сирів.

«У будь-якому продукті в цивілізованій країні, особливо в такому як сир і молоко, в собівартості - до 30% - це внутрішній лабораторний контроль. Не просто тітка Маша надкусила головку сира», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу в Москві Геннадій Онищенко повідомив, що Росспоживнагляд може відкрити в Україні лабораторію для контролю за сирами, що поставляються до Росії.

Нагадаємо, 3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

Також міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що Росспоживнагляд направить інспекторів для перевірки «Пирятинського сирзаводу» і ТОВ «Прометей», які сукупно реалізують більш як 60% загального обсягу сиру, що експортується до РФ.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще чотирьом українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

***

«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 865 млн дол. за імпортований у березні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 6 квітня перерахувала ВАТ «Газпром» близько 865 млн дол. США за імпортований у березні 2012 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що ціна природного газу для компанії у першому кварталі 2012 року становить близько 416 дол. США.

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

***

Міненерго пропонує з 2013 р. перейти на виробництво бензину з додаванням біоетанолу

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України вносить на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про обов'язкове додавання виробниками бензину біоетанолу до складу пального, починаючи з наступного року.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко в ефірі програми «Шустер LIVE» на телеканалі «Перший національний» 6 квітня.

За його словами, законопроектом передбачено, що вміст біоетанолу в бензинах повинен становити 5%, починаючи з 2013 року, і 7% - з 2014 року.

«Ми вносимо законопроект, сподіваюся, він буде прийнятий урядом, про те, що з наступного року в будь-якому бензині 5% має бути біоетанолу, а з 2014 року - 7%», - пояснив міністр.

Також Ю.Бойко відзначив, що під час розробки законопроекту враховувався досвід європейських країн і пропозиції учасників ринку нафтопродуктів.

На думку міністра, додавання біоетанолу дасть змогу Україні зменшити обсяги закупівлі нафти і підтримати національного сільгоспвиробника.

«Це європейський досвід, це дасть змогу нам знизити закупівлю нафти, а з іншого боку - завантажити своїх сільгоспвиробників. Ми відпрацювали цей закон з усіма учасниками ринку і вважаємо, що він буде, безперечно, позитивним», - відзначив міністр.

Довідка УНІАН. Біоетанол - екологічно чисте пальне, яке виготовляється із сільськогосподарської продукції, що містить крохмаль або цукор. Біоетанол є високоефективним замінником бензину і сприяє зниженню парникових викидів в атмосферу. В Україні діє близько 70 спиртних заводів. Промислове впровадження виробництва сумішевих бензинів може дати 500 тисяч тонн дешевого біопалива на рік.

***

Вихідним в Україні буде понеділок 16 квітня, робочою - субота 28 квітня

У зв’язку із святами Великодня та 1 травня в Україні вихідним буде понеділок 16 квітня, а робочою – субота 28 квітня.

Згідно з Кодексом законів про працю, якщо святковий день співпадає із вихідним, вихідний переноситься на наступний день після святкового. У зв’язку з тим, що Великдень у 2012 році припадає на неділю, 15 квітня, понеділок, 16 квітня, буде не робочим.

Крім того, уряд у листопаді 2011 року схвалив розпорядження про перенесення робочих днів у зв’язку зі святами у 2012 році. Згідно з документом, у зв’язку зі святкуванням 1 травня робочий день перенесено з понеділка, 30 квітня, на суботу, 28 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням призначив чергових міністрів на вихідні дні 14-16 квітня.

Зокрема, з метою вирішення невідкладних питань на 14 квітня черговим призначено міністра культури Михайла Кулиняка, на 15 квітня – міністра юстиції Олександра Лавриновича, на 16 квітня – віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури Бориса Колесникова.

***

Кабмін хоче вивести операції щодо газу із держзакупівель

Кабінет Міністрів України пропонує не поширювати дію закону про державні закупівлі на випадки, коли предметом закупівель є природний газ і пов'язані з його закупівлею і реалізацією послуги.

Таку ініціативу закріплена в урядовому законопроекті № 10305 від 6 квітня про внесення змін до ст. 2 Закону «Про здійснення державних закупівель», текст якого оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Зокрема, з-під тендерних закупівель буде виведено закупівлю «суб'єктом, уповноваженим Кабінетом міністрів на формування ресурсу природного газу для споживачів України, зокрема для потреб населення»:

- природного газу;

- послуг з транспортування, розподілу, поставок і зберігання природного газу;

- фінансових інструментів, операцій з дериватами і управлінням ризиками, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів та інших послуг, які застосовуються в міжнародній торговій і фінансовій практиці при закупівлі і реалізації природного газу.

Як наголошується у пояснювальній записці, ухвалення змін «сприятиме забезпеченню ефективного функціонування і розвитку нафтогазового комплексу, задоволенню потреб промислових споживачів і населення в природному газі, підвищенню рівня і зміцненню енергетичної безпеки держави».

У Кабміні відзначають, що виведення закупівель газу з-під держконтролю сприятиме «підвищенню надійності поставок газу і використання ГТС», а також «реалізації довгострокових договорів і контрактів на поставки газу, зокрема з виконання міждержавних угод у нафтогазовій галузі».

***

ФДМУ розраховує до кінця цього року знайти інвестора для ЗТМК

Фонд державного майна України розраховує до кінця цього року знайти інвестора для Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр Рябченко.

За його словами, оприлюднена на сайті уряду постанова про створення спільного підприємства на базі Запорізького титано-магнієвого комбінату поки що не набула чинності.

Він також зазначив, що в майбутньому підприємства державі має належати контрольний пакет акцій.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України постановою № 243 від 23 січня 2012 схвалив передачу потенційному інвестору 49% частки в ДП "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК).

Згідно з документом, Фонд держмайна (ФДМ) після отримання в своє управління цілісного майнового комплексу (ЦМК) ЗТМК має надати уряду пропозиції про створення ТОВ "ЗТМК" з недержавними учасниками.

Держава отримає в створюваному товаристві частку в розмірі не менше 51% його статутного капіталу. Інвестор, у свою чергу, зробить свій внесок у створення і розвиток товариства тільки грошовими коштами.

Довідка УНІАН. ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник губчатого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках. Проектна потужність підприємства становить 11 тис. тонн металевого губчастого титану на рік.

***

Оціночна вартість ОПЗ складає 5-7 млрд грн - Рябченко

Оціночна вартість майнового комплексу Одеського припортового заводу разом з цехом перевалки аміаку складає 5-7 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна Олександр Рябченко.

У той же час, він відзначив, що за сьогоднішніх цін на газ робота даного підприємства є збитковою.

О.Рябченко також повідомив, що сьогодні поки точно не може сказати, коли буде виставлений на продаж держпакет акцій ОПЗ, оскільки дане рішення має прийняти Кабінет Міністрів України.

***

Мінінфраструктури створило цілодобову диспетчерську службу для автоперевізників

При Міністерстві інфраструктури створено цілодобову диспетчерську службу для надання консультацій пасажирським автомобільним перевізникам.

Як повідомляє прес-служба відомства, автоперевізники зможуть звернутися до фахівців служби з будь-якими робочими питаннями і скаргами за телефоном (044) 351-47-40, факсом (044) 351-47-37 або за електронною поштою gdiatcherg@avtotrans.gov.ua.

На сайті Мінінфраструктури у розділі «Порушення автотранспортного законодавства» - підрозділ «Диспетчери гарячої телефонної лінії» можна буде ознайомитися з фактами порушень законодавства, які допустили автомобільні перевізники.

Крім того, у розділі «Державні інспектори Головавтотрансінспекції, що здійснює державний контроль на автомобільному транспорті,» міститься база інспекторів, які проводять перевірки діяльності автоперевізників, з фотографіями і особистими даними.

Нагадаємо, створити цілодобову диспетчерську службу для автоперевізників в березні 2012 року доручив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

***

ВР під час поточної сесії не розглядатиме законопроект щодо скасування соцпільг

Верховна Рада України під час поточної сесії не розглядатиме законопроект щодо скасування соціальних пільг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

«У зв’язку з появою публікацій щодо нібито намірів ухвалити протягом десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроект № 9127 («Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» - УНІАН) повідомляємо таке. Згаданий законопроект не включено до порядку денного поточної сесії, і, відповідно, розглядатися не буде», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив УНІАН, представники більшості у Верховній Раді нівелюють всі соціальні ініціативи Президента Віктора Януковича, наполягаючи на розгляді вже наступного тижня законопроекту в другому читанні щодо виконання судових рішень, яким передбачено скасування пільг багатьом категоріям громадян.

«Урядовці та депутати більшості наполягають на розгляді сумнозвісного законопроекту 9127 «Про державні гарантії виконання судових рішень» на наступному пленарному тижні з 10 по 13 квітня», - сказав М.Томенко.

Довідка УНІАН. 9 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Після масових акцій протестів законопроект був знятий з розгляду.

УНІАН