Курс НБУ на 10.04.12

Офіційний курс НБУ на 10.04.12 100 USD США - 798.5000 (на 9 квітня - 798.7500) 100 EUR - 1043.4798 (на 9 квітня - 1043.8065) 10 RUR - 2.6944 (на 9 квітня - 2.7112)

Офіційний курс НБУ на 10.04.12 100 USD США - 798.5000 (на 9 квітня - 798.7500) 100 EUR - 1043.4798 (на 9 квітня - 1043.8065) 10 RUR - 2.6944 (на 9 квітня - 2.7112) Облікові курси банківських металів на 10.04.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 129556.63 (на 9 квітня - 129597.19) 961 XAG 10 Срібло - 2496.91 (на 9 квітня - 2497.69) 962 XPT 10 Платина - 128159.25 (на 9 квітня - 128199.38) 964 XPD 10 Паладій - 51104.00 (на 9 квітня - 51120.00)

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