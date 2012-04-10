ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Митниця відхрестилася від існування «темників» із завищеною вартістю товарів» пише: на митниці заперечують існування неофіційних списків цін із завищеною вартістю товарів, яка, за словами імпортерів, у березні злетіла у 2-3 рази.

http://delo.ua/ukraine/tamozhnja-otkrestilas-ot-suschestvovanija-temnikov-s-zavyshennoj-st-176113/

* * *

Також «Діло» в публікації «Кабмін має намір засекретити ціну на газ» пише: уряд пропонує проводити держзакупівлі природного газу без оголошення тендеру. З одного боку, це спростить роботу багатьом держпідприємствам, з іншого - дозволить їм не повідомляти суми операцій.

http://delo.ua/ukraine/kabmin-sobiraetsja-zasekretit-cenu-na-gaz-176094/

* * *

«Діло» в публікації «Кабмін відремонтує 4 «мерседеси» за півмільйона гривень» пише: уряд вирішив гроші платників податків витратити на власний розсуд. Замість виплат чорнобильцям і ветеранам війни майже 600 тис. грн. підуть на ремонт чотирьох урядових «мерседесів».

http://delo.ua/ukraine/kabmin-otremontiruet-4-mersedesa-za-polmilliona-griven-176101/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Технології не люблять податків», у якому пише: українські IT-компанії одержать ще більші податкові пільги, ніж очікувалося. Законопроект, який передбачає значне зниження податків для розробників ПЗ і системних інтеграторів, до другого читання був доповнений новими правками, які збільшують підтримку галузі. Учасники ринку вважають, що це може викликати невдоволенння Мінфіну і призвести до того, що законопроект узагалі буде відхилено.

http://www.kommersant.ua/doc/1912350

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Підкорюючи простір», у якому пише: уряд доручив профільним міністерствам завершити переговорний процес про спільний авіаційний простір (САП) з Євросоюзом до 2 липня. Експерти відзначають, що всі підготовчі процедури завершити до цього терміну цілком реально. Втім, це мало що означає: Мінінфраструктури, як і раніше, наполягає на тому, щоб підписання відбулося не раніше, ніж Євросоюз запровадить безвізовий режим для України, і фактично допомагає українським перевізникам уникнути зайвої конкуренції з боку зарубіжних авіакомпаній.

http://www.kommersant.ua/doc/1912181

* * *

Видання «Економічні відомості» в публікації «Кризу ретушують істерикою» пише: з 16 квітня низка великих переробників молока припинять закупівлю молока екстра-класу. Причина - затовареність складів сухим молоком і різке зниження попиту на молочну сировину через невирішеність «сирної» проблеми з Росією. Замість того щоб виправляти ситуацію на молочному ринку, чиновники утилізували білоруський імпорт, частка якого на вітчизняному ринку не перевищує 1%.

http://markets.eizvestia.com/full/krizis-retushiruyut-isterikoj

* * *

Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Страховики не зможуть СРОднитися», в якому пишуть: підготовлена до першого читання редакція закону «Про страхування» передбачає посилювання фінансових вимог до СК і страхових посередників, але при цьому дає можливість ввести електронну форму полісів, запустити продукти unit-linked і адмініструвати НПФ.

http://state.eizvestia.com/full/strahovshhiki-ne-smogut-srodnitsya

* * *

Газета «Сьогодні» в публікації «ЗМІ: Україна чекає нової торгової війни з Росією, цього разу – «пивною» пише: конфлікти не припиняться, поки не будуть досягнуті домовленості у газовій сфері, вважають фахівці.

http://www.segodnya.ua/news/14359590.html

* * *

Також «Сьогодні» в публікації «На Великдень призначили п'ять додаткових потягів» пише: на великодні свята Південно-Західна залізниця призначила курсування 5 додаткових потягів на найбільш затребуваних напрямках.

http://www.segodnya.ua/news/14359599.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Паркомат або паркувальник - чи відчуємо ми різницю...» пише: є серйозна підозра, що ні встановлення паркоматів, ні повернення паркувальників ситуацію з паркуванням автомобілів на вулицях українських міст не поліпшить як для самих водіїв, так і для пішоходів...

http://economics.unian.net/ukr/detail/124689

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Контрольовані з Росії офшори обкладуть новим податком» пише: Федеральна податкова служба Росії придумала, як поповнити бюджет за рахунок офшорів. З кожної трансакції в офшор буде стягнуто мінімум 9%, а максимум - 20%.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1620727/nalog_na_ofshory

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Гендиректор і засновник РБК може позбутися посади» пишуть: група «Онексим» має намір усунути засновника медіахолдингу РБК від управління цією компанією.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1620724/ne_srabotalis

* * *

Видання «Известия» в публікації «Міноборони виносить Adidas» пише: російські військові відсудили 200 тис. рублів за зрив поставок спортивної форми.

http://izvestia.ru/news/521341

(УНІАН)