Кабмін затвердив план першочергових дій щодо інтеграції України в ЄС

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №184-р від 5 квітня ц.р. затвердив план першочергових заходів щодо інтеграції України в Європейський Союз на 2012 рік.

Про це сказано в тексті документа, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» (№65 від 10 квітня ц.р.).

Згідно з розпорядженням, Міністерству закордонних справ і Мінекономрозвитку доручено активізувати проведення роботи з інститутами і державами - членами ЄС щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Мінфін, Мінюст, Мінекономрозвитку, МЗС, Міненерговугілля в липні ц.р. мають завершити переговори щодо укладання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною і ЄС і Кредитної угоди між Україною і ЄС стосовно отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу.

При цьому профільним міністерствам доручено забезпечити супровід у ВР законопроектів про державне регулювання в енергетиці (№0889), про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України (№4319), а також розробити законопроекти про принципи функціонування ринку електроенергії України на підставі двосторонніх договорів, балансуючого ринку і біржі електроенергії (в червні), про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів (у травні).

При цьому Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України», Мінекономрозвитку, Мінфіну доручено здійснити заходи з модернізації газотранспортної системи України і реформування НАК «Нафтогаз України».

Крім того, Мінінфраструктури, МЗС, Мінюст повинні до 2 липня завершити переговори про укладання угоди між Україною і ЄС про спільний авіаційний простір.

Серед інших заходів - підготовка МЗС у квітні угоди про внесення змін в угоду між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз. Ратифікувати дану угоду планується до 1 червня ц.р.

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