Україна до Євро-2012 хоче облаштувати пункти пропуску на українсько-російському кордоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Паралельно з демаркацією кордону істотні зусилля вживаються для того, щоб пропускні пункти були покращені до Євро-2012. Ми будемо робити все можливе, щоб наш спільний кордон не перетворився на суцільну пробку», - сказав О.Волошин.

Він також повідомив, що сьогодні в Києві відбуваються тристоронні переговори щодо погодження точки стику державних кордонів України, Білорусі і Росії в рамках процесу демаркації кордону.

«Для нас ця точка стику принципова, щоб встановити прикордонний знак. Вже є символічна точка, але вона має бути географічно закріплена», - додав він.

О.Волошин нагадав, що 2 квітня почався польовий етап демаркації українсько-російського кордону.