Янукович у Львові проведе нараду щодо подання заявки на проведення зимової Олімпіади-2022

Президент Віктор Янукович 12 квітня у Львові проведе нараду щодо подання Україною заявки на проведення зимової Олімпіади у 2022 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це поінформував президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка після зустрічі з В.Януковичем.

Президент заслухав доповідь С.Бубки щодо підготовки України до подання заявки на проведення зимової Олімпіади у 2022 році.

Як зазначив С.Бубка, під час наради у Львові 12 квітня члени НОК докладно поінформують її учасників про хід підготовки України до подання заявки на проведення Олімпійських ігор. Також будуть сплановані подальші кроки, необхідні для подання наступного року цієї заявки.

Керівник НОК наголосив, що участь глави держави в нараді щодо Олімпіади-2022 є підтвердженням зацікавленості влади у проведенні такого масштабного спортивного заходу.

С.Бубка також зазначив, що Львів є дуже цікавим містом у контексті можливого проведення Олімпіади-2022. «Коли ми залучали іноземних експертів щодо допомоги у розробці плану підготовки, вони були вражені цим чудовим і красивим містом. Нам дуже приємно, що є таке місто, що є недалеко від нього Карпати - і все це ми повинні ув’язати в одну концепцію, в один майстер-план», - сказав С.Бубка.