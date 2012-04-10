ТОП-10 (10 квітня)

Кабмін затвердив план першочергових дій щодо інтеграції України в ЄС

Завтра набувають чинності зміни до закону про ринок природного газу

Кабмін визначив джерела наповнення держбюджету на реалізацію соцпрограм Президента

ПФУ в першому кварталі збільшив доходи на 9,8% - до 49,841 млрд грн

Нацкомфінпослуг нагадує, що «МММ-2011» не має права надавати фінпослуги

Фінансування Мінсоцполітики можуть збільшити на 7,4 млрд грн

Кабмін розробив механізми збільшення податкових надходжень

Президент дозволив перевозити пасажирів без ліцензій

В Україні грошова маса в березні збільшилася на 1,3%, монетарна база - на 2%

Активи українських банків з початку року зросли на 2,4% - до 1,084 трлн грн***

Кабмін затвердив план першочергових дій щодо інтеграції України в ЄС

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №184-р від 5 квітня ц.р. затвердив план першочергових заходів щодо інтеграції України в Європейський Союз на 2012 рік.

Про це сказано в тексті документа, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» (№65 від 10 квітня ц.р.).

Згідно з розпорядженням, Міністерству закордонних справ і Мінекономрозвитку доручено активізувати проведення роботи з інститутами і державами - членами ЄС щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Мінфін, Мінюст, Мінекономрозвитку, МЗС, Міненерговугілля в липні ц.р. мають завершити переговори щодо укладання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною і ЄС і Кредитної угоди між Україною і ЄС стосовно отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу.

При цьому профільним міністерствам доручено забезпечити супровід у ВР законопроектів про державне регулювання в енергетиці (№0889), про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України (№4319), а також розробити законопроекти про принципи функціонування ринку електроенергії України на підставі двосторонніх договорів, балансуючого ринку і біржі електроенергії (в червні), про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів (у травні).

При цьому Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України», Мінекономрозвитку, Мінфіну доручено здійснити заходи з модернізації газотранспортної системи України і реформування НАК «Нафтогаз України».

Крім того, Мінінфраструктури, МЗС, Мінюст повинні до 2 липня завершити переговори про укладання угоди між Україною і ЄС про спільний авіаційний простір.

Серед інших заходів - підготовка МЗС у квітні угоди про внесення змін в угоду між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз. Ратифікувати дану угоду планується до 1 червня ц.р.

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Завтра набувають чинності зміни до закону про ринок природного газу

11 квітня набирає чинності Закон «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Про це йдеться в тексті закону, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» (№65 від 10 квітня ц.р.).

Згідно з документом, підписаним Президентом України Віктором Януковичем, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Законом передбачено, що на кошти, які знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, їхніх структурних підрозділів, а також суб’єкта, уповноваженого Кабінетом міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, що здійснює продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями суб'єктів ринку природного газу.

На кошти, що обліковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операції за цими рахунками не підлягають зупиненню.

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Кабмін визначив джерела наповнення держбюджету на реалізацію соцпрограм Президента

Кабінет міністрів визначив джерела наповнення державного бюджету на реалізацію соціальних програм Президента України Віктора Януковича.

Згідно із законопроектом про внесення змін до держбюджету-2012 (№10317 від 9 квітня 2012 року), текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради, доходи держбюджету пропонується збільшити на 33,3 млрд грн, зокрема доходи загального фонду на 28,8 млрд грн.

Зокрема, джерелами доходів мають стати економічне зростання (очікувані додаткові надходження в розмірі 21 млрд грн), індексація і плата за адміністративні послуги (1,8 млрд грн), премії за підписання договорів про розподіл продукції, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу Чорного моря (6 млрд грн).

Згідно з пояснювальною запискою до документа, при визначенні прогнозу на 2012 рік був врахований показник зростання імпорту товарів і послуг на рівні 106,4%. Також документом передбачається збільшити річний показник надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 2,6 млрд грн.

Проектом закону для реалізації ініціатив Президента передбачено 18,2 млрд грн. Також планується додатково перерахувати до Пенсійного фонду 7,7 млрд грн, зокрема на покриття дефіциту бюджету фонду - 5,6 млрд грн.

Витратна частина держбюджету 2012, згідно із законопроектом, також передбачатиме 6,15 млрд грн на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень у Сбербанку СРСР.

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ПФУ в першому кварталі збільшив доходи на 9,8% - до 49,841 млрд грн

За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України в січні-березні 2012 року надійшло 49,841 млрд грн, що на 9,8%, або на 4,444 млрд грн, більше, порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, сума власних надходжень становила 35,595 млрд грн, що на 3% більше плану. Надходження власних доходів, порівняно з відповідним періодом 2011 року, зросли на 4,63 млрд грн, або на 15%.

Витрати на виплату пенсій та грошової допомоги в січні-березні 2012 року становили 53,497 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2012 року, середній розмір пенсійної виплати становить 1279 тис. грн. Чисельність пенсіонерів усіх категорій, станом на 1 квітня ц.р., становить 13,698 млн. осіб.

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Нацкомфінпослуг нагадує, що «МММ-2011» не має права надавати фінпослуги

Сергій МавродіЮридична особа «МММ-2011» не має статусу фінустанови і не має відповідних ліцензій для здійснення діяльності.

Про це йдеться в роз'ясненні голови Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Андрія Стесевського, розміщеному на офіційному сайті комісії.

Роз'яснення надається у зв'язку з поширенням останнім часом рекламних матеріалів компанії «МММ - 2011».

«Інформація про юридичну особу під назвою «МММ-2011» до Державного реєстру фінансових установ, який ведеться Держфінпослуг, не вносилася, статусу фінансової установи така особа не набувала, відповідних ліцензій не одержувала», - говориться в роз'ясненні.

Так, українським законодавством передбачається, що фінансові послуги надаються фінансовими установами, які повинні бути внесені до відповідного реєстру.

«Діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, а також страхова діяльність може здійснюватися лише після одержання ліцензії», - наголошується в повідомленні комісії.

Як повідомляв УНІАН, з початку осені 2011 року в Києві та регіонах України почали з'являтися яскраво-оранжеві біл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступає Сергій Мавроді, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала внески населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися лише за рахунок коштів, що вносилися новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши гроші більш як 10 млн. чоловік.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися такими самими, що й 17 років тому. Проте українці, за їхніми словами, активно вкладають в піраміду.

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Фінансування Мінсоцполітики можуть збільшити на 7,4 млрд грн

Кабінет Міністрів пропонує збільшити фінансування Міністерства соціальної політики в 2012 р. на 7,4 млрд грн — до 70,1 млрд грн з метою виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича.

Текст відповідного законопроекту №10317 від 9 квітня 2012 року розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Основна частина коштів (6,96 млрд грн) буде направлена до бюджету Пенсійного фонду (ПФ), зокрема: дотації на виплати пенсій, надбавок і підвищень за різними пенсійними програмами будуть збільшені на 1,341 млрд грн — до 49,17 млрд грн; витрати на покриття дефіциту бюджету ПФ збільшаться на 5,619 млрд грн — до 15,324 млрд грн.

Планується також збільшити витрати на апарат міністерства на 211,5 млн грн, до 4,339 млрд грн, зокрема: на щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань витрати збільшуються на 150,7 млн грн — до 760,704 млн грн, решту коштів (60,8 млн грн) планується направити на реабілітацію дітей з ДЦП.

Витрати Державної служби з питань інвалідів і ветеранів збільшаться на 50,1 млн грн (до 195,974 млн грн), зокрема: витрати на забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів планується збільшити на 40,1 млн грн (до 91 млн грн), на будівництво (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху — на 10 млн грн (до 15 млн грн).

Крім того, законопроектом передбачається збільшити фінансування Фонду соцзахисту інвалідів на 97,4 млн грн — до 1,027 млрд грн. Додаткові кошти передбачається направити на соціальну, трудову і професійну реабілітацію інвалідів.

На 37,79 млн грн (до 381,806 млн грн) планується збільшити субвенцію з держбюджету на виплату держдопомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

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Кабмін розробив механізми збільшення податкових надходжень

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити податкові надходження до державного бюджету 2012 року на 7,7%, або на 21,968 млрд грн, – до 308 млрд грн.

Це передбачено у зареєстрованому на сайті Верховної Ради урядовому законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», оприлюднений на сайті парламенту.

Зокрема, пропонується збільшити закладені до держбюджету надходження від податку на прибуток підприємств на 4,4 млрд грн (у т.ч. 3,386 млрд грн — до загального фонду, 1,016 — до спеціального фонду), або на 8,3% — до 57,411 млрд грн.

Уряд прогнозує, що додаткові надходження цього податку будуть забезпечені в результаті зростання в 2012 році позитивного фінансового результату, порівняно з минулим роком, на 14,7%.

При цьому в уряді констатують, що в 2011 році надходження податку на прибуток збільшилися на 37%, що на 7,7% випереджало зростання позитивного фінансового результату підприємств. Ці показники, на думку чиновників Кабміну, стали результатом «детінізації прибутку прибуткових підприємств».

Надходження податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) пропонується збільшити на 4%, або на 3,5 млрд грн, в т.ч. на 2,9 млрд грн — надходження до загального фонду держбюджету.

Планові показники щодо надходження ПДВ з ввезених до України товарів планується збільшити на 14 млрд грн, або на 14%, - до 115,995 млрд грн.

Суму надходжень від адміністративних зборів і платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності уряд пропонує збільшити на 2,018 млрд грн — до 6,760 млрд грн.

Статтю доходів «Інші надходження» пропонується збільшити на 6 млрд грн — до 8,980 млрд грн. При цьому уряд не уточнює, з яких джерел планується одержати додатковий ресурс бюджету.

Як повідомляв УНІАН, уряд України передав до Верховної Ради законопроект, яким пропонується збільшити доходи держбюджету у 2012 році на 33,3 млрд грн — до 366,167 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду на 28,8 млрд грн — до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету пропонується збільшити на цю саму суму — до 391,356 млрд грн, у т.ч. витрати загального фонду — на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

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Президент дозволив перевозити пасажирів без ліцензій

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування міжнародних автомобільних перевезень".

Закон виключає необхідність отримання ліцензії на здійснення перевезень пасажирів і вантажів і визначає перелік дозвільних документів і ліцензійних карток, необхідних для здійснення автомобільних перевезень пасажирів і вантажів.

Крім того, закон зобов'язує власників транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автоперевезення, встановлювати контрольні пристрої - тахографи, і забороняє перевезення з третьої країни і (або) в третю країну нерезидентами України без отримання відповідних дозволів.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада України ухвалила цей закон в новій редакції з пропозиціями Президента.

Попередній закон був прийнятий Верховною Радою України 12 січня 2012 року, однак глава держави його заветував.

У новій редакції закону враховані пропозиції Президента України щодо внесення відповідних змін до законів "Про дорожній рух" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", які уточнюють їх положення стосовно обов'язкової наявності ліцензійної картки при здійсненні перевезень автомобільним транспортом лише небезпечних вантажів.

Врахована також пропозиція Президента щодо зміни назви центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту на "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту".

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В Україні грошова маса в березні збільшилася на 1,3%, монетарна база - на 2%

В Україні грошова маса в березні збільшилася на 1,3% (з початку року - на 0,4%) - до 688,4 млрд грн, монетарна база - на 2% (з початку року скоротилася на 2,8%) - до 233,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 1,5% (з початку року - на 1,7%) - до 497,3 млрд грн. Зокрема, депозити юридичних осіб зросли на 1,4% (з початку року скоротилися на 6,3%) - до 107,2 млрд. грн., Депозити фізичних осіб збільшилися на 1,6% (з початку року на 6,4 %) - до 327,1 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень зріс на 0,2% (з початку року скоротився на 0,2%) - до 792 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 0,8% (з початку року скоротився на 2,5%) - до 187,9 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець місяця становив 19 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 15,2 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку Україні було перераховано 8 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець місяця становив 5,7 млрд грн.

У березні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку склав 1,7 млрд грн (з початку року 1,8 млрд грн), операцій з рефінансування банків - 5,1 млрд грн (з початку року - 10,5 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україну в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Активи українських банків з початку року зросли на 2,4% - до 1,084 трлн грн

Активи українських банків у березні 2012 р. зросли на 2%, з початку ц.р. - на 2,4%, - до 1,084 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, обнародуваній на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, загальні активи минулого місяця зросли на 1,4% - до 1,237 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 67%, вклади в цінні папери - 7,5%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,2%, наявні кошти і кошти в Нацбанку - 4,4%, основні кошти і нематеріальні активи - 4,4%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 2,3% - до 924,5 млрд грн, з яких кошти фізосіб склали 326,2 млрд грн, або 35,3%, кошти суб'єктів господарювання — 177,4 млрд грн, або 19,2%, міжбанківські кредити і депозити — 165,2 млрд грн, або 17,9%.

Капітал банків у березні збільшився на 0,8% - до 159,5 млрд грн, і склав 14,7% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 0,2% - до 173,3 млрд грн.

Станом на 1 лютого 2012 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.

УНІАН