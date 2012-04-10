Анонс на 11 квітня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання КМУ. Під час засідання заплановано брифінги за участю міністра агрополітики та продовольства Миколи Присяжнюка та голови Держфітосанытарної служби Івана Бісюка.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України

* Відбудеться засідання Ради Всеукраїнської Асоціації автомобільних перевізників. Питання: Затвердження комітетів Ради Асоціації та вибори до їх складу; Аналіз ситуації щодо посилення боротьби з нелегальними перевізниками на автомобільному транспорті в розрізі областей України.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Український кондиціонерний ринок: прогнози та перспективи розвитку на 2012 рік». Організатор - компанія ЛІКОНД, офіційний партнер корпорації DAIKIN (Японія) і компанії HOVAL (Ліхтенштейн) в Україні. Питання: Кліматичний ринок в 2012 році: які прогнози стануть реальністю оптимістичні або песимістичні? Ринкова ситуація і неринкові ризики поточного року: думка експертів. Основні тенденції європейського кліматичного ринку в поточному сезоні. Чи очікує споживачів збільшення цін на спліт-системи? Енергоефективність як необхідність: нові можливості в промисловій вентиляції. Новинки провідних виробників побутових кондиціонерів в 2012 році. Учасники - провідні експерти галузі: Володимир Степура, директор компанії ЛІКОНД; Олексій Новожилов, керівник відділу маркетингу компанії ЛІКОНД; Олег Корнієнко, керівник відділу промислової вентиляції компанії ЛІКОНД.

* Відбудеться засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Питання: Меморандум про партнерство і співробітництво між Комітетом ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та Незалежною асоціацією банків України; Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про цінні папери та ін.

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