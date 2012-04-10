Курс НБУ на 11.04.12

Офіційний курс НБУ на 11.04.12 100 USD США - 798.5000 (на 10 квітня - 798.5000) 100 EUR - 1047.1529 (на 10 квітня - 1043.4798) 10 RUR - 2.6944 (на 10 квітня - 2.6944)

Офіційний курс НБУ на 11.04.12 100 USD США - 798.5000 (на 10 квітня - 798.5000) 100 EUR - 1047.1529 (на 10 квітня - 1043.4798) 10 RUR - 2.6944 (на 10 квітня - 2.6944) Облікові курси банківських металів на 11.04.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 131253.44 (на 10 квітня - 129556.63) 961 XAG 10 Срібло - 2519.27 (на 10 квітня - 2496.91) 962 XPT 10 Платина - 128638.35 (на 10 квітня - 128159.25) 964 XPD 10 Паладій - 51662.95 (на 10 квітня - 51104.00)

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