ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Україна очікує посилення тиску з боку Росії» пише: завтра комітет Держдуми у справах СНД обговорить організаційні питання щодо створення нової консультативної ради. Завданням експертів стане просування російських інтересів на пострадянському просторі. У Києві очікують посилення тиску з боку Москви...

http://delo.ua/world/ukraina-ozhidaet-usilenija-davlenija-so-storony-rossii-176190/

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Також «Діло» у публікації «Новий Митний кодекс змусить імпортерів перекроїти логістику» пише: впровадження з 1 червня нового Митного кодексу, який може бути підписаний президентом цього місяця, призведе до великого руху всередині України митницями, вважає експерт...

http://delo.ua/ukraine/novyj-tamozhennyj-kodeks-zastavit-importerov-perekroit-logistiku-176182/

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«Діло» у публікації «Порошенко підніме тарифи на газ для населення заради кредитів МВФ» пише: Порошенко вважає, що без кредитів МВФ реформи в Україні неможливі. А кредити Фонд не видасть, поки Україна не виконає ряд реформ, серед яких - підвищення цін на газ для населення. В результаті українцям доведеться більше платити за тепло і гарячу воду...

http://delo.ua/ukraine/poroshenko-podymet-tarify-na-gaz-dlja-naselenija-radi-kreditov-mvf-176180/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «СБУ при ділі», в якому пише: в Службі безпеки України повідомили про завершення розслідування справи про розкрадання коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у розмірі 620 млн грн. Організатором злочину в СБУ називають бізнесмена Павла Борулька, який, у свою чергу, вважає дану справу замовною і звинувачує високопоставлених співробітників Служби безпеки в здирстві у нього $ 10 млн.

http://www.kommersant.ua/doc/1912861

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бюджет набирає вагу», в якому пише: в уряді виявили, що українська економіка може забезпечити більше коштів, ніж вимагав президент для виконання своїх обіцянок підвищити соціальні виплати. Доходи держбюджету будуть збільшені на 33 млрд грн - на соцвиплати з них підуть лише 18 млрд грн. Планується, що збільшення податкових платежів буде досягнуто завдяки детінізації економіки. Експерти такого оптимізму не поділяють...

http://www.kommersant.ua/doc/1912955

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Газета «Сьогодні» у публікації «Українці активно віддають майно в заставу» пише: в Україні почав відроджуватися ринок заставних. Згідно зі статистикою, торік нотаріуси завірили понад 106 тис. договорів про заставу рухомого і нерухомого майна, що в 3 рази більше, ніж у кризовий період...

http://www.segodnya.ua/news/14360379.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Кожен десятий українець не доживає до 35 років» пише: в окремих регіонах України темпи смертності майже такі ж, які були в роки Голодомору...

http://www.segodnya.ua/news/14360391.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Соцініціативи Президента українці оплатять із власної кишені» пише: для забезпечення соціальних ініціатив Президента, з урахуванням важкого фінансового становища України, уряд підготував ряд законопроектів, що підсилюють фіскальний тиск...

http://economics.unian.net/ukr/detail/124817

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Медведєв підтримав лібералізацію статті КК про шахрайство» пише: президент РФ підтримав лібералізацію найнебезпечнішої для бізнесу статті КК - «шахрайство». Він не виключив і економічної амністії, але її, швидше за все, не буде...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1626197/rabota_nad_oshibkami

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Також «Ведомости» у публікації «Кожен десятий не знає подробиць про свої пенсійні заощадження» пишуть: кожен десятий заявник, який намагався минулого року перевести пенсійні накопичення, не знав, в якому фонді вони перебувають, свідчить статистика Пенсійного фонду Росії...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1626192/neperevodnaya_pensiya

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Видання «Известия» в публікації «Мінфін скасовує пільги природних монополій» пише: протягом п'яти років монополії втратять своїх податкових поблажок на 150 млрд рублів. Мінфін РФ направив в уряд узгоджений план щодо скасування пільг щодо регіональних і місцевих податків...

http://izvestia.ru/news/521459

(УНІАН)