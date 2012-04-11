Путін: створення МС і ЄЕП – найважливіша геополітична подія на пострадянському просторі

Москва. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін називає створення Митного союзу і ЄЕП найважливішою інтеграційною і геополітичною подією на пострадянському просторі після розвалу Радянського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час виступу у Держдумі РФ зі звітом про діяльність уряду у 2011 році.

«Створення Митного союзу і ЄЕП, на мій погляд, є найважливішою геополітичною і інтеграційною подією на пострадянському просторі з часів краху Радянського Союзу», - сказав В.Путін.

Він повідомив, що наступним кроком буде запуск з 2015 року Євразійського економічного союзу.

«Розраховуємо, що до Росії, Білорусі і Казахстану приєднаються й інші партнери, зацікавлені у більш просунутій співпраці», - сказав він.

В.Путін переконаний, що привабливість інтеграційних процесів на пострадянському просторі неухильно зростає, оскільки життєві реалії розставляють все по своїх місцях – стало очевидно, що поодинці з глобальними викликами не впоратися.

Він відзначив, що зростає зацікавленість у колективній роботі серед партнерів по СНД, про що свідчить підписання договору про вільну торгівлю в рамках Співдружності.

Також, за його словами, зміцнити позиції Росії у світі можна через інтеграцію на євразійському просторі.

Він повідомив, що створення Митного союзу і зняття бар'єрів на кордоні минулого року дозволило збільшити товарооборот Росії, Білорусі і Казахстану на 37%. У січні-лютому 2012 року взаємний товарооборот трійки збільшився ще на 17%, додав він.