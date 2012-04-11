ТОП-10 (11 квітня)

У переданих Росією газових документах немає положення про 10% знижку - Бойко

Найбільші виплати за держборгом у ІІ кварталі очікуються в червні обсягом 23,6 млрд грн

Україна може продовжити терміни повернення кредиту російського ВТБ - Порошенко

НБУ очікує прискорення зростання економіки України на тлі збільшення світового попиту

Київ проситиме Кабмін повернути йому функції з контролю за будівництвом у столиці

Податківцям заборонено відмовляти платникам податків у прийомі звітності - Клименко

Україна і Румунія домовилися відновити переговори про добудову КГЗКОР

Позитивне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку у березні становило 152,5 млн дол.

Соціологи приступили до вивчення індексу інвестиційної активності з ініціативи ДПСУ

«ЕСТА Холдинг» відмовилася від будівництва торгово-офісного центру біля Андріївського узвозу

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У переданих Росією газових документах немає положення про 10% знижку - Бойко

Документи про перегляд газового контракту, передані Росією на вивчення Україні, не містять положення про 10%-ву знижку на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і вугільної промисловості України Юрій Бойко сьогодні журналістів перед засіданням Кабінету міністрів.

«Там не було мови про 10-відсоткову знижці. Це був первинний варіант проекту угоди, який відпрацьовувався ще півроку тому», - сказав Ю.Бойко.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 року; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 року.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.

20 лютого голова Держдуми РФ Сергій Наришкін повідомив журналістів, що Міністерство енергетики Росії передало Україні новий проект газового договору.

3 березня М.Азаров повідомив журналістів, що під час візиту до України голови Державної Думи Російської Федерації Сергія Наришкіна ним було передано Україні проект нового контракту, який передбачає зниження вартості газу на 10%. «Це дуже серйозний документ, який одразу ж було передано Міністерству палива і енергетики України, Міністерству юстиції та іншим міністерствам на детальний розгляд. Це все, що я можу сказати на сьогодні», - сказав М.Азаров.

Прем'єр підкреслив, що зараз триває вивчення цього документа.

15 березня президент Російського газового товариства, депутат Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ заявив, що газові переговори не закінчуються, тому що Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ.

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Найбільші виплати за держборгом у ІІ кварталі очікуються в червні обсягом 23,6 млрд грн

У другому кварталі 2012 року обсяг платежів з погашення державного боргу орієнтовно становитиме 29,408 млрд грн, із яких найбільші виплати очікуються в червні - 23,606 млрд грн (у квітні - 2,84 млрд грн, у травні - 2,96 млрд грн).

Про це йдеться в Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, обнародуваному на сайті Мінфіну.

Згідно з документом, надходження за борговими операціями на зазначений період очікуються в обсягу 33,55 млрд грн (з урахуванням капіталізації НАК "Нафтогаз України"). При цьому обсяг зовнішніх запозичень може становити 17,649 млрд грн, внутрішніх - 15,904 млрд грн. Найбільший обсяг запозичень Мінфін планує здійснити в травні - 20,5 млрд грн, а в квітні та червні, відповідно, 4,7 млрд грн і 8,3 млрд грн

Орієнтовний показник боргу на кінець II кварталу має становити близько 398,306 млрд грн, зокрема внутрішнього - 184,073 млрд грн, зовнішнього - 214,233 млрд грн.

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський 22 березня заявив, що уряд був готовий до виходу на зовнішні ринки запозичень, але на той момент їх вартість була неприйнятною - на рівні 10,25%. За його словами, останні пропозиції були на рівні 8,5%, що вже є «більш цікавим».

Мінфін компенсує відсутність зовнішніх джерел фінансування бюджету за рахунок внутрішніх запозичень. Крім традиційних урядових паперів, номінованих у гривні, воно почало продавати облігації з прив'язкою до курсу іноземної валюти, папери, номіновані в доларах і євро.

Згідно з Планом, у червні ц.р.має бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внєшторгбанку» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.

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Україна може продовжити терміни повернення кредиту російського ВТБ - Порошенко

Україна розглядає кілька варіантів щодо повернення кредиту російського «Внєшторгбанку» в 2 млрд доларів, зокрема й продовження термінів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

«Розглядаємо варіант повернути і взяти новий кредит, або внести зміни (до кредитної угоди – УНІАН), що не раз робилося до цього. Можуть бути різні варіанти. Можуть бути випущені бонди, які будуть в обороті. Варіантів багато», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що переговори з цього питання проходять конструктивно.

«Переговори сьогодні тривають. Вони йдуть в конструктивному руслі», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжено тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров в листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внєшторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, обнародуваному сьогодні, 11 квітня, на сайті Мінфіну, передбачається що в червні ц.р. має бути погашено кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внєшторгбанку» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.

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НБУ очікує прискорення зростання економіки України на тлі збільшення світового попиту

Національний банк України (НБУ) очікує прискорення зростання економіки Україні на тлі збільшення світового попиту в зв'язку з поліпшенням ситуації в США, Китаї та Росії. Про йдеться в заяві заступника директора Генерального економічного департаменту - директора Департаменту економічного аналізу та прогнозування НБУ Олександра Петрика, оприлюдненому на сайті відомства.

Крім того, на темпи економічного зростання країни, на думку О.Петрика, будуть впливати позитивні дані про зниження безробіття, зростання зайнятості та інтенсифікації використання робочого часу.

«Така інформація щодо інтенсифікації ринку праці разом із можливим посиленням світового попиту дає хороші перспективи для можливого прискорення економіки України протягом року в порівнянні з тими даними, які зафіксовані у перші два місяці», - резюмував О.Петрик.

Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в січні-лютому 2012 року на рівні 2%.

Учасники опитування, проведеного Міністерством економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України в квітні, знизили прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни в 2012 році до 3,2% з 4,7% за підсумками листопадового опитування.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

НБУ прогнозує інфляцію в 2012 році на рівні 7%, зростання валового внутрішнього продукту - на рівні 3-4%.

Держбюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.

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Київ проситиме Кабмін повернути йому функції з контролю за будівництвом у столиці

Київська влада має намір звернутися найближчим часом до Кабінету міністрів України з проханням повернути йому функції з контролю за будівництвом у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні містобудівної ради, на якому був присутній голова КМДА Олександр Попов, а також провідні архітектори столиці і України, яке було присвячено ситуації на Андріївському узвозі у зв’язку із знесенням трьох будівель.

Як зазначив голова КМДА, діюче в Україні законодавство в сфері містобудування, яке змінилось за останні роки, на думку і керівництва міста, і містобудівної ради, значно обмежило компетенцію органів місцевої влади щодо надання дозволів на будівництво і контролю за цим будівництвом.

«Практично, у нас таких функцій сьогодні немає. Вони відносяться до функцій міністерств і відомств Кабінету міністрів», - підкреслив О.Попов.

Через це, за його словами, міська влада зараз лише по факту початку тих чи інших робіт у місті може втручатись в ситуацію, залучати правоохоронні органи, терміново зупиняти будівництва, наполягати перед Державною інспекцією архітектурно-будівельного контролю про припинення дозволів, які нею були надані раніше, і таким чином врегульовувати конфліктні питання забудов.

«Тому ми сьогодні домовились, що звернемось до Кабінету міністрів з проханням надати місту повноваження, які місто мало раніше в частині надання відповідних дозволів і контрою за проведенням будівництва на території нашого міста», - сказав О.Попов.

На його переконання, це може бути тимчасовим заходом для міста до того моменту, поки не буде ефективного законодавства в містобудівній діяльності, і цей захід «дозволить зупинити ту вакханалію, яка сьогодні є».

Голова КМДА нагадав, що місто за підтримки судів та правоохоронних органів вже домоглося повернення територіальній громаді близько 2 тис га земель, які були передані з порушеннями під приватну забудову. За його даними, крім цього, на сьогодні в судах перебуває більше 90 справ щодо скасування рішень як міськради, так і інших адміністративних органів щодо зупинення будівництва і повернення земельних ділянок у власність міста.

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Податківцям заборонено відмовляти платникам податків у прийомі звітності - Клименко

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко нагадав підпорядкованим про заборону відмовляти платникам податків у прийомі звітності, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, таке розпорядження було видане після аналізу звернень підприємців на гарячу лінію “Пульс податкової”.

«Мені довелося нагадати деяким своїм підлеглим, що закон передбачає тільки одну підставу для відмови у прийнятті звіту або декларації - відсутність обов'язкових реквізитів. І що виконання цих положень закону є їхньою персональною відповідальністю. На сьогодні це питання зняте з порядку денного, в першу чергу за рахунок громадської активності платників податків», - відзначив О.Клименко.

Він також додав, що надалі його відомство має намір запровадити нові інформаційні сервіси для платників, щоб оперативно вирішувати будь-які непорозуміння та усувати бюрократичні перешкоди для бізнесу.

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Україна і Румунія домовилися відновити переговори про добудову КГЗКОР

Україна і Румунія домовилися відновити у першій половині червня переговори щодо врегулювання питань добудови Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

Як повідомив УНІАН перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко, таке рішення ухвалене за підсумками першого засідання українсько-румунської комісії з питань економічного, промислового, наукового і технічного співробітництва.

«Це питання доволі давно існує між нашими сторонами. Наше розуміння, що комбінат, Який не працює, не може принести користь жодній зі сторін. Досягнуто домовленості, що у червні відбудуться двосторонні зустрічі фахівців з цього питання», - сказав він.

За словами К.Єфименка, «у 2012 році з цього питання очікується чимала кількість контактів на високому рівні, і я впевнений, що ми прийдемо до вирішення цього питання».

Довідка УНІАН. К.Єфименко очолює українську частину українсько-румунської комісії. Засідання комісії відбулося 11 квітня після семирічної перерви в роботі.

За підсумками комісії створено три робочі групи – у сфері транспорту, у сфері туризму і у сфері геопросторової інфраструктури.

Товарообіг між Україною і Румунією у 2011 році становив 2,77 млрд доларів.

Будівництво КГЗКОР почалося у 1985 році при пайовій участі України, Румунії, Словаччини. Будівельна готовність комбінату становить 66%. Для завершення будівництва і введення в експлуатацію першої черги комбінату необхідно близько 200 млн. дол. Потужність підприємства – 10 млн. тонн окатишів, першого пускового комплексу – 6,6 млн. тонн.

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Позитивне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку у березні становило 152,5 млн дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в березні становило 152,5 млн дол. (у січні і лютому сальдо було негативним, відповідно, 893,6 млн дол. і 113,5 млн дол.).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця НБУ проводив інтервенції виключно з купівлі іноземної валюти.

При цьому регулятор відзначає, що обсяг міжнародних резервів у березні, за оперативними даними, збільшився на 0,3%, або на 79 млн дол. – до 31,128 млн дол. (в еквіваленті).

За даними НБУ, з початку березня ринковий курс гривні за безготівковими операціями знизився щодо долара США на 0,39% - до 8,0313 грн/дол., а за операціями з продажу готівкового долара США - на 0,32%, до 8,0427 грн/дол.

Офіційний курс гривні щодо долара США у березні не змінився (7,9867 грн/дол.), а щодо євро і російського рубля підвищився на 1,35% (10,5999 грн/євро) і 1,15% (2,7272 грн/10 рублів) відповідно.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви НБУ у 2011 році зменшилися на 8%, або на 2,78 млрд дол., - до 31,795 млрд дол.

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Соціологи приступили до вивчення індексу інвестиційної активності з ініціативи ДПСУ

Соціологи приступили до вивчення українського інвестиційного клімату з ініціативи Державної податкової служби України (ДПСУ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив голова ДПСУ Олександр Клименко під час зустрічі з представниками Торгово-економічних місій у складі дипломатичних представництв в Україні.

За його словами, у вивченні інвестиційного клімату України соціологам допомогли фахівці з 250 вітчизняних та іноземних (американських і європейських) підприємств.

«Я хочу підкреслити, що національний індекс буде формуватися за тією ж методикою, що й визнані в міжнародних ділових колах рейтинги. Ми виступили з такою ініціативою, перш за все для того, щоб інвестори мали у своєму розпорядженні повноцінну економічну карту України як матеріал для прийняття рішень», - зазначив О.Клименко.

Нагадаємо, над створенням індексу інвестиційної активності сьогодні працює соціологічна компанія Research & Branding Group.

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«ЕСТА Холдинг» відмовилася від будівництва торгово-офісного центру біля Андріївського узвозу

Компанія «ЕСТА Холдинг» вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" у Києві.

Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко.

«Ми прийняли принципове рішення відмовитися від будівництва торгово-офісного центру на вулиці Фролівській», - сказав він.

М0.Нестеренко зазначив, що місяць тому компанія звернулася в КМДА з ініціативою перепрофілювати проект під будівництво некомерційного малоповерхового арт-простору. Крім того, компанія попросила КМДА допомогти підібрати інший майданчик у місті для будівництва торгово-офісного центру.

Він також повідомив, що ще на стадії проектування компанія вступила в діалог з владою міста, громадськими організаціями, і прийняла рішення до його завершення не приступати до будівництва будівлі, обмежившись проведенням демонтажних робіт.

За інформацією гендиректора компанії, всі демонтажні роботи проводяться на підставі одержаних дозволів і не зачіпають розташованих на території фабрики «Юність» історичних будівель 1850 року спорудження, розташованих по Боричевому току, 35.

Він уточнив, що всі демонтовані будівлі були збудовані у 80-х роках XX століття, а частина з них знаходилася в аварійному стані.

За повідомленням прес-служби компанії, зокрема, з боку Андріївського узвозу було знесено одну фасадну будівлю на вул. Фролівська, 9-11.

М.Нестеренко зазначив, що компанія не має відношення до знесеної будівлі за адресою Андріївський узвіз, 10а.

Згідно з проектом, комплекс «Андріївський» мав бути розташований на території колишньої фабрики «Юність» на вул. Фролівській, 9-11 і Боричів тік, 35. «ЕСТА Холдинг» придбала цю територію у французьких інвесторів разом з проектною документацією.

Раніше інвестиції в проект оцінювалися в 150 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, влада Києва запропонувала власнику землі на Андріївському узвозі, де у вихідні було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме фасадну будівля вулиці.

Голова КМДА Олександр Попов сьогодні повідомив, що Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю в Києві припинила підготовчі роботи з будівництва. Вчора влада розпочала переговори з компанією-забудовником. Як варіант забудовнику пропонуватимуть відмовитися від цієї земельної ділянки.

10 квітня ряд ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз позбувся трьох історичних будівель. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося у повідомленнях. Зокрема, знесені будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керуюча компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс по вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) тощо). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).

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УНІАН