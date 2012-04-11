Анонс на 12 квітня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Львівської області.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Круглий стіл на тему: "Стабільні ефективні закупівлі в Україні". Організатор: проект USAID ЛІНК. Учасники: чиновники, що мають відношення до питань державних закупівель, соціально-економічного розвитку та захисту навколишнього середовища, члени ТПП України, а також представники приватного сектора, організацій громадянського суспільства та ін. Мета: обговорити, яким чином система державних закупівель може сприяти досягненню Україною важливих цілей її стабільного розвитку (охорони навколишнього середовища, енергоефективності, зменшення шкідливих викидів, розвитку малого бізнесу, дотримання стандартів умов праці тощо), розглянути практичні приклади, визначити, як цілі стабільного розвитку можуть знайти своє відображення у Стратегії розвитку системи державних закупівель України.

* Відбудеться сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України в 2011 році. У сесії візьмуть участь члени НАНУ, представники установ НАН України. На захід запрошені вищі посадові особи держави. У програмі: доповідь президента НАНУ академіка Б.Патона; обговорення доповіді та звіту про діяльність НАНУ в 2011 році; вручення Золотої медалі ім. В.І.Вернадського НАНУ та дипломів лауреатам премій імені видатних учених України.

* В Адміністрації Президента України відбудеться брифінг Першого заступника Глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової та Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка. Тема брифінгу - вето, застосоване Президентом України до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку», а також деякі доручення Глави держави.

* Прес-конференція голови громадської ради з питань інформації та свободи слова, голови КОДА Анатолія Присяжнюка на тему: «Результати соціально-економічного розвитку Київської області за I квартал поточного року. Впровадження 50 соціальних та інвестиційних проектів».

* Прес-конференція на тему: «Підсумки опалювального сезону». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко, директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич і представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

* Асоціація «Холодна логістика Україна», компанія «Данон» і компанія «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» запрошують вас взяти участь у прес-брифінгу. Тема прес-брифінгу: Розвиток ринку холодної логістики в Україні.

* Прес-конференція на тему: "Скільки буде коштувати для українців святковий Великодній стіл?". Учасники: Сергій Петренко, заст.директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагрополітики і продовольства України; Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства "ААА"; Тарас Гагалюк, експерт аграрних ринків Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу".

* Економічна рада громадських об'єднань і галузевих асоціацій бізнесу буде обговорювати законопроект «Про зайнятість населення». Будуть розглядатися позитивні та негативні аспекти даного проекту закону та механізми стимулювання зайнятості. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, ген.директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук, президент Асоціації платників податків України Валентина Арбузова, представники Міністерства соціальної політики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ДПСУ та ін.

* Прес-конференція на тему: "Яка насправді ситуація з українськими сирами в Росії". Організатор - Науково-дослідний Центр незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ». У роботі візьме участь керівник Центру Експертиз ТЕСТ - Валентин Безрукий.

* Прес-конференція на тему: "Ринок нерухомості: реалії та перспективи. Законодавче регулювання ріелтерської діяльності". Учасники: президент АСНУ Сергій Злидень, керівник комітету АФНУ з інформаційних технологій, сервісів, аналітики та МЛС Едуард Бразас; керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський; головний консультант Комітету з питань економічної політики ВРУ Ігор Бондур.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки діяльності компаній з управління активами в 2011 році й очікування в 2012 році». Учасники - голова Ради УАІБ Дмитро Леонов, гендиректор УАІБ Андрій Рибальченко, представники НКЦПФР і Нацкомфінпослуг.

* Круглий стіл на тему: «Інвестиційний клімат у фінансовому секторі: що стримує приплив капіталу?», що проводиться з ініціативи ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та «Дзеркала тижня. Україна». Запрошені: П.Порошенко, міністр економічного розвитку і торгівлі України; Ю.Колобов, міністр фінансів України; Д.Тевелєв, голова НКЦБФР; І.Акімова, перший заст.голови АПУ; Ю.Мірошниченко, представник президента України у ВРУ, В.Прохоренко, заст.голови НБУ; М.Альєр, постійний представник МВФ в Україні; А.Пригожина, старший фінансовий спеціаліст представництва Світового банку в Україні та ін.

* Відбудеться брифінг голови наглядової ради ВАТ «Київенерго» Івана Плачкова та ген.директора ВАТ «Київенерго» Олександра Фоменка за підсумками загальних зборів акціонерів Компанії на тему: «Напрямки розвитку ЗАТ «Київенерго» у 2012 році».

* Прес-конференція на тему: "Сексуальні послуги за гроші, звідництво і сутенерство: попит, ризики і відповідальність в Україні". Учасники: Володимир Поліщук, керівник управління відділу зв'язків з громадськістю МВС України, Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім.О.Яременка, Андрій Ситенко, ст.наук.співробітник відділу сексопатології та андрології Інституту урології АМН України.

* Відбудеться міжвідомча нарада на тему: «Стан дотримання законодавства про своєчасну і повну сплату внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування та єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України суб'єктами господарювання Київської області». Учасники: голова КОДА Анатолій Присяжнюк, прокурор Київської області Михайло Витязь та керівник ГУ Пенсійного фонду в Київській області Василь Фатхутдінов.

* Відбудеться церемонія підписання угоди між МНС і американською корпорацією Hewlett Packard із впровадження Системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Документ підпишуть: голова комітету з конкурсних торгів, директор Департаменту кадрів і роботи з особовим складом Олег Цицак і віце-президент корпорації Hewlett Packard. Планується, що в церемонії підписання також візьмуть участь: міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, Надзвичайний і Повноважний Посол США Джон Теффт, віце-прем'єр-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, голова Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко.

* У м. Южно-Українськ Миколаївської області відбудуться заходи з нагоди завершення кваліфікації та початку серійного виробництва комплектуючих виробів тепловиділяючих збірок типу ТВСА ядерного реактора ВВЕР-1000. В урочистій церемонії візьмуть участь: президент ДП НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, голова Держатомрегулювання Олена Миколайчук, керівники Южно-Української АЕС, ДК «Ядерне паливо», Миколаївської облдержадміністрації, Міненерговугілля, а також керівники паливної компанії Росатома «ТВЕЛ» (РФ).

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