Янукович сьогодні здійснить робочу поїздку до Львівської області
09:11, 12 квітня 2012Різне
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Президент України Віктор Янукович сьогодні здійснить робочу поїздку до Львівської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, В.Янукович та президент УЄФА Мішель Платіні візьмуть участь у відкритті оновленого терміналу аеропорту “Львів” та проведуть робочу зустріч.
Також у Львові під головуванням Президента відбудеться нарада з питань підготовки до подачі заявки на проведення в Україні Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року.
Крім того, запланована зустріч глави держави з представниками творчої інтелігенції Львівщини.
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