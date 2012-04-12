Президент України Віктор Янукович сьогодні здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, В.Янукович та президент УЄФА Мішель Платіні візьмуть участь у відкритті оновленого терміналу аеропорту “Львів” та проведуть робочу зустріч.

Також у Львові під головуванням Президента відбудеться нарада з питань підготовки до подачі заявки на проведення в Україні Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року.

Крім того, запланована зустріч глави держави з представниками творчої інтелігенції Львівщини.