ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Як податок на нерухомість змінить проектування квартир» пише: податок стане додатковим фактором для зменшення площі об'єктів економ і бізнес-класу. І не зачепить об'єкти преміум-класу...

http://delo.ua/business/kak-nalog-na-nedvizhimost-izmenit-proektirovku-kvartir-176239/

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Також «Діло» у публікації «Ахметов пообіцяв повернути первозданний вигляд зруйнованим фасадам Андріївського узвозу» пише: редакція Delo.ua отримала відповідь від Ріната Ахметова, власника групи СКМ, про його позицію щодо ситуації зі знесенням будівель на Андріївському узвозі. Бізнесмен обіцяє виправити грубі помилки, здійснені компанією "Еста"...

http://delo.ua/ukraine/ahmetov-poobeschal-vernut-pervozdannyj-oblik-razrushennym-fasadam-176262/

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«Діло» у публікації «За виробництво неякісних продуктів в Україні будуть саджати» пише: законопроект "Про безпечність та якість харчових продуктів" передбачає введення кримінальної відповідальності за виробництво неякісних продуктів харчування. У першому читанні документ може бути прийнятий ще до відходу парламенту на літні канікули...

http://delo.ua/business/za-proizvodstvo-nekachestvennyh-produktov-v-ukraine-budut-sazhat-176248/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Страх взяв своє», в якому пише: страховики повинні будуть збільшити виплати за новими договорами ОСАГО. Незважаючи на те що глава держави ветував поправки до профільного закону, він прислухався до рекомендацій найбільших компаній ринку "автоцивілки" і підтримав запропоновані суми виплат постраждалим у ДТП. І хоча страховики збережуть контроль над своїми фінансовими потоками, вони будуть зобов'язані підвищити свою платоспроможність...

http://www.kommersant.ua/doc/1913610

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Спуск на землю», в якому пише: вчора в компанії "ЕСТА Холдинг" відмовилися від планів будівництва офісного центру з підземним паркінгом в районі Андріївського узвозу. Це сталося після скандалу в зв'язку з демонтажем трьох будівель колишньої швейної фабрики "Юність". Фасад одного з них виходив на Андріївський узвіз. На думку громадськості, ці споруди представляли історичну цінність. Замість торгово-офісного центру забудовник запропонував звести малоповерхове будівництво, що зберігає вигляд вулиці...

http://www.kommersant.ua/doc/1913880

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Газета «Сьогодні» у публікації «Залізничні квитки по Україні: на Великдень можна поїхати, доплативши 100 гривень, а на травневі буде багато додпоїздів» пише: на південь і захід на найближчий уїк-енд залишилися тільки квитки в інтернеті з накруткою, що стосується травня - ситуація менш напружена...

http://www.segodnya.ua/news/14360937.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Яким може бути Андріївський узвіз» пише: історики й архітектори розповіли, яким вони бачать київський Монмартр: можливо, будемо дивитися кіно на вулиці і кататися ліфтом на Замкову...

http://www.segodnya.ua/news/14360958.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Інфляція знижується згідно з директивою влади» пише: Україна б'є рекорди з мінімально низького рівня інфляції. Мабуть, влада розуміє, що без емісії вибори не провести, тому намагається зараз максимально занизити показник, аби в кінці року продемонструвати планову цифру...

http://economics.unian.net/rus/detail/124903

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Великдень-2012: дешево не вийде» пише: нинішній "великодній кошик" коштуватиме на 10-20% дорожче, ніж торішній. А щоб українці не зіпсували собі здоров'я після посту великим об'ємом важкої їжі, виробники підвищать ціни на м'ясо...

http://economics.unian.net/ukr/detail/124904

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Штрафи за неправильне паркування в столиці зростуть в 10 разів» пише: мерія Москви починає очищення центру від автомобілів. Більше половини автомобілів в межах Бульварного кільця зараз паркується з порушенням - з 1 липня їх власників почнуть поголовно штрафувати на 3000 руб.

http://www.vedomosti.ru/auto/news/1631634/vojna_avtomobilistam

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Видання «Известия» в публікації «Рейдерських захоплень стає все більше» пише: «Известия» ознайомилися з відомчою статистикою Слідчого комітету, МВС та Генпрокуратури. Кількість заяв про рейдерство зросла в 5 разів, кількість кримінальних справ - в 3 рази...

http://www.izvestia.ru/news/521674

(УНІАН)