Янукович: Україна вже майже готова до проведення Євро-2012

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна вже майже готова до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на відкритті Львівського аеропорту сьогодні.

В.Янукович наголосив, що за останні два роки була зроблена велика робота по підготовці до європейського чемпіонату. «Закінчується підготовка до Євро-2012, іде напружена робота», - сказав він.

В.Янукович подякував президенту УЄФА Мішелю Платіні за довіру. «Я хотів би сказати слова подяки Мішелю Платіні, який повірив у те, що Україна має можливість, сили і дотримується слова при виконанні таких міжнародних проектів, як Євро-2012», - наголосив він.

За словами В.Януковича, настав час вводити в експлуатацію об’єкти, які Україна побудувала до чемпіонату. «У цьому році запрацюють чотири найсучасніших аеропорти в Україні – Львові, Києві, Харкові і Донецьку», - наголосив він.

Президент висловив упевненість, що футбольне свято в Україні відбудеться на високому рівні, а українська команда добре виступить на чемпіонаті.

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