Колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія Іващенка засуджено до 5 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок сьогодні виніс Печерський районний суд Києва.

Також, відповідно до вироку, В.Іващенка позбавлено другого рангу державного службовця та право обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в установах, підприємствах всіх форм власності протягом трьох років.

У вироку суд зазначив, що міра запобіжного заходу В.Іващенку залишається без змін, тобто тримання під вартою, а термін перебування у слідчому ізоляторі із серпня 2010 року зараховується до терміну покарання.

Як зазначено у вироку, суд врахував пом’якшувальні обставини, зокрема, що раніше В.Іващенко не притягувався до кримінальної відповідальності, має державні нагороди, позитивно характеризується, а також має поганий стан здоров’я.

Разом з тим суд залишив без розгляду цивільний позов Феодосійського судно-механічного заводу і зняв арешт з майна та коштів, які належать В.Іващенку.

Водночас іншого підсудного, колишнього керуючого санацією Феодосійського судно-механічного заводу Сергія Міхеєва засуджено до трьох років позбавлення волі з позбавленням протягом трьох років обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в установах, підприємствах всіх форм власності.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.