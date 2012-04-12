Акімова: нема ніякої офіційної інформації про можливе звільнення голови ДПСУ Клименка

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова не підтверджує і не спростовує інформацію про можливе звільнення Олександра Клименка з посади голови Державної податкової служби України (ДПСУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

«Немає ніякої офіційної інформації про можливі зміни», - зазначила І.Акімова, коментуючи неофіційну інформацію з посиланням на джерело про можливе звільнення, що з'явилася в пресі.

Довідка УНІАН. Указом від 7 листопада 2011 року Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Клименка головою Державної податкової служби.