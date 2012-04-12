Єврокомісія: ЗВТ з Україною неможлива без укладення Угоди про асоціацію

Брюссель. У Єврокомісії наголошують, що зона вільної торгівлі з Україною неможлива без укладення Угоди про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні представник Єврокомісії Філіпп Куїссон, виступаючи у Комітеті регіонів, де відбулася презентація інвестиційних можливостей Дніпропетровської області.

“Оскільки Угода про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі є частиною Угоди про асоціацію, то вона не є планом “Б” для України”, - сказав представник Єврокомісії.

Ф.Куіссон наголосив, що лише просування у процесі укладання Угоди про асоціацію може відкрити для України величезні можливості економічної інтеграції, які закладені Угодою про зону вільної торгівлі.

“Ми маємо певний досвід у ЄС із зонами вільної торгівлі, наприклад, з такими країнами як Мексика, Чилі, Південна Африка. Ми побачили через кілька років зростання експорту з цих країн до ЄС на 40-50-60% І це те, що чекатиме Україну”, - сказав Ф.Куіссон, який від імені Єврокомісії був головним переговірником з Україною щодо торговельних питань.

За його словами, вступ Угоди про асоціацію та її торговельної частини у силу сприятиме приходу європейських інвесторів в Україну.

Ф.Куїссон також підкреслив, що Угода про зону вільної торгівлі, переговори про яку вже завершено, є настільки ж амбітною, як і схожі угоди зі Швейцарією і Туреччиною.

“Рівень інтеграції з Україною буде лише трохи нижчим, ніж зі Швейцарією і Туреччиною”, - підкреслив представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Європейський Союз розпочали переговори про Угоду про асоціацію на початку 2007 року, а про її економічну частину – створення зони вільної торгівлі – на початку 2008 року.

19 грудня 2011 року Україна та ЄС на саміті у Києві заявили про завершення переговорів.

30 березня 2012 року сторони парафували цей документ.

Разом з тим, підписання і ратифікація Угоди про асоціацію поки відкладено на невизначений термін через проблеми у внутрішній політиці України і побоювання європейців щодо згортання демократії в Україні.

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