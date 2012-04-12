ТОП-10 (12 квітня)

В Україні негативне сальдо зовнішньої торгівлі за січень-лютий скоротилося на 13%

Президент ветував зміни до деяких законодавчих актів щодо ОСББ

Магуту обрано головою Рахункової палати

Акімова: нема ніякої офіційної інформації про можливе звільнення голови ДПСУ Клименка

Збільшення доходів і видатків бюджету-2012 має реальні джерела покриття – Клюєв

Україна активно шукає альтернативні джерела поставок газу, заявив Азаров

Платежі уряду за зовнішнім боргом до кінця року сягнуть 5,2 млрд дол.

Янукович підписав закон про особливості продажу держпакетів банків

Україна гідно підготувалася до Євро-2012 - Платіні

«ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду з проекту на Андріївському узвозі

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В Україні негативне сальдо зовнішньої торгівлі за січень-лютий скоротилося на 13%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-лютий 2012 року становило 1,853 млрд дол., що на 13%, або на 272,5 млн. дол. менше, ніж за відповідний період 2011 року (2,125 млрд дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-лютому ц.р. експорт товарів становив 10,292 млрд дол. (на 10,2% більше показника за відповідний період 2011 року), імпорт – 12,145 млрд дол. (на 5,9% більше). Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,85 (за січень-лютий 2011 року – 0,81).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 187 країн світу.

У загальному обсягу експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася частка зернових культур - з 3% до 8,8%, мінерального палива, нафти і продуктів її перегонки - з 6,3% до 8,5%, виробів із чорних металів - з 4,8% до 5,1%, механічних машин - з 4,7% до 5,1%, електричних машин - з 4,3% до 4,5%.

При цьому зменшилася частка чорних металів із 28,7% до 24,5%, жирів і масла тваринного походження або рослинної олії - з 6,3% до 5,5%, продуктів неорганічної хімії - з 3,1% до 2,3% .

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка механічних машин - з 7,1% до 7,4%, засобів наземного транспорту, крім залізничного - з 4,9% до 6,8%, електричних машин - з 5,3% до 6, 3%. Зменшилася частка мінерального палива, нафти і продуктів її перегонки - з 42,3% до 40%, пластмас, полімерних матеріалів - з 3,6% до 3,4%, чорних металів - з 3,1% до 2,8%.

За даними Держстату, в лютому 2012 р. експорт товарів збільшився порівняно з лютим 2011 р. на 5,9% і становив 4,967 млрд дол., імпорт збільшився на 5,8% і становив 6,760 млрд дол. Негативне сальдо в лютому 2012 р. становило 1,792 млрд дол. (за лютий 2011 р. також негативне — 1,696 млрд дол.).

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Президент ветував зміни до деяких законодавчих актів щодо ОСББ

Президент України Віктор Янукович ветував і доручив Кабінету міністрів до 15 червня допрацювати закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирних будинків».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

«Президент підписав доручення, згідно з яким у найкоротші терміни, до 15 червня, Кабінет міністрів повинен допрацювати закон і представити на розгляд Кабміну і Верховної Ради, де всі питання, пов'язані з правом власності, будуть врегульовані», - сказала вона.

За словами І.Акімової, Президент вважає за необхідне більш чітко визначити спільну власність учасників ОСББ, уточнити механізми процесу створення об'єднань, а також ухвалення рішень учасниками ОСББ, допрацювати процедуру обрання голови ОСББ.

В.Янукович також доручив Кабміну вдосконалити питання нарахування субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, врегулювати механізми взаємодії між учасниками ОСББ і державою.

На думку Президента, в існуючій версії закону є ризики неконтрольованого зростання тарифів на комунальні послуги, які мають бути усунені.

І.Акімова уточнила, що до 15 липня закон повинен пройти громадські слухання, а до 15 серпня – має бути переданий для розгляду парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 15 березня прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирних будинків».

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Магуту обрано головою Рахункової палати

Романа Магуту обрано головою Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України, член лічильної комісії Верховної Ради Олександр Стоян.

За його словами, за кандидатуру Р.Магути проголосували 243 народних депутати, 14 були проти.

Офіційно результати голосування будуть оголошені на засіданні парламенту.

Сьогодні на засіданні парламенту Р.Магута, ще як кандидат на посаду голови Рахункової палати України, заявив, що необхідно розширити повноваження цього відомства.

«Я в повній мірі усвідомлюю, що Рахункова палата України є дієвим інститутом парламентського контролю і повинна діяти від імені всього українського парламенту», - наголосив він.

За думку Р.Магути, необхідно внести зміни до Конституції України щодо розширення повноважень Рахункової палати «як незалежного державного органу фінансового контролю».

На його переконання, важливо, щоб Рахунковій палаті було надано право здійснювати повноцінний аудит державних коштів.

Р.Магута зазначив, що в разі обрання головою відомства планує «оптимізувати структуру та професійний потенціал Рахункової палати, здійснити підбір фахівців-аудиторів з досвідом сучасної міжнародної школи аудиту».

Крім того, Р.Магута вважає, що необхідно підготувати й ухвалити нову редакцію закону про Рахункову палату, який має системно врегулювати повноваження відомства у сфері «публічного контролю за рухом державних коштів».

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Акімова: нема ніякої офіційної інформації про можливе звільнення голови ДПСУ Клименка

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова не підтверджує і не спростовує інформацію про можливе звільнення Олександра Клименка з посади голови Державної податкової служби України (ДПСУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

«Немає ніякої офіційної інформації про можливі зміни», - зазначила І.Акімова, коментуючи неофіційну інформацію з посиланням на джерело про можливе звільнення, що з'явилася в пресі.

Довідка УНІАН. Указом від 7 листопада 2011 року Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Клименка головою Державної податкової служби.

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Збільшення доходів і видатків бюджету-2012 має реальні джерела покриття – Клюєв

Збільшення доходів і видатків державного бюджету, запропоноване урядом, має реальні джерела покриття і не вплине на параметри бюджетного дефіциту.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв, відповідаючи на питання про можливі економічні наслідки цього кроку, повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

Економіка України продовжує активно розвиватися вже третій рік поспіль, навіть попри значне скорочення світового попиту на вітчизняну експортну продукцію в другій половині 2011 року, сказав А.Клюєв.

За його словами, випереджаюче зростання доходів бюджету свідчить про поступове скорочення тіньового сектора економіки України.

Обидва ці фактори можуть дати додатковий приріст дохідної частини бюджету 2012 року більш як 20 млрд. грн., повідомив секретар РНБОУ. Це означає появу можливостей для збільшення фінансування багатьох державних програм, у тому числі соціальних ініціатив, проголошених Президентом України, зазначив А.Клюєв.

За його словами, принципово важливо, що не тільки рівень дефіциту державного бюджету буде витриманий в раніше запланованих межах, а й рівень інфляції не перевищить прогнозні показники.

Секретар РНБОУ вважає, що системні кроки, зроблені за останні два роки, значно змінили ситуацію у вітчизняній економіці. Також він відзначив позитивні фінансові результати діяльності українських підприємств. «Минулого року вони зросли більш ніж удвічі в порівнянні з 2010 роком і перевищили 112 млрд. грн. Фінансовим же результатом 2009 року були збитки в обсязі більш як 40 млрд. грн. У 2008 році - було лише плюс 8 млрд. Це об'єктивний показник, який характеризує результати роботи вітчизняної економіки. Ці цифри, крім іншого, говорять і про детінізацію, оскільки доходи від податку на прибуток зростають швидше», - сказав А.Клюєв.

Він також звернув увагу на якісні параметри економічного зростання минулого і початку цього року. За словами секретаря РНБОУ, лідером вже другий рік поспіль виступає машинобудування - галузь з високою часткою доданої вартості, де збільшення обсягів виробництва в минулому році склало майже 17%. За перші 3 місяці поточного року показники зростання в цій галузі також вище середнього рівня, додав А.Клюєв. Крім цього, за його словами, в 2012 році продовжилося зростання роздрібного товарообігу.

Незважаючи на всі складнощі, завдання на поточний рік - продовжити структурні зміни в економіці в бік підвищення технологічного рівня нашого промислового потенціалу, заявив секретар РНБОУ. За його словами, керівництво країни поки не влаштовують темпи економічної модернізації, незважаючи на всі успіхи. Тому серед ключових пріоритетів залишається розвиток внутрішнього виробництва та розширення внутрішнього ринку, сказав А.Клюєв. Він нагадав, що відповідну програму Уряд ухвалив в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання уряду 7 березня Президент Віктор Янукович поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (стосуватиметься близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

10 квітня уряд вніс до Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким, зокрема, пропонується збільшити доходи держбюджету на 33,3 млрд грн — до 366,167 млрд грн, зокрема доходи загального фонду на 28,8 млрд грн — до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету пропонується збільшити на таку саму суму — до 391,356 млрд грн, зокрема витрати загального фонду — на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

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Україна активно шукає альтернативні джерела поставок газу, заявив Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що пошуки альтернативних джерел поставок газу можуть зайняти роки, але Україна активно працює в цьому напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Литовської Республіки Андрюсом Кубілюсом сьогодні у Вільнюсі, повідомив журналістам прес-секретар М.Азарова Віталій Лук’яненко.

«Ми ведемо пошук альтернативних поставок газу, ми шукаємо альтернативні шляхи поставок у Середній Азії, в Азербайджані, й ведемо переговори про прохід танкерів зі скрапленим газом через Босфор», - процитував В.Лук’яненко слова М.Азарова.

Він також зазначив, що це переговори не одного дня, «такі проекти можуть займати роки, але ми твердо рухаємося цим шляхом».

Також, за словами В.Лук’яненка, М.Азаров висловив упевненість у тому, що ціну на російський газ для України буде переглянуто.

«Я думаю, у наших російських партнерів здоровий глузд візьме гору, і ми отримаємо справедливу ціну на газ», - передав слова прем'єр-міністра України його прес-секретар.

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Платежі уряду за зовнішнім боргом до кінця року сягнуть 5,2 млрд дол.

Платежі уряду України до кінця цього року за зовнішніми борговими зобов'язаннями становитимуть 5,2 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук під час круглого столу у четвер, 12 квітня, в Києві.

«Наші зовнішні платежі за держборгом, станом на сьогодні, вже менше на 1 млрд і становлять 5,2 млрд доларів, включаючи погашення і обслуговування», - сказала Г.Пахачук.

За її словами, пікові навантаження з виплат припадають на червень, жовтень, частково грудень і найбільші виплати очікуються в листопаді цього року.

За її словами, на внутрішньому ринку з початку року, включаючи квітневі аукціони з продажу держпаперів, до держбюджету вже вдалося залучити 25 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України планує в 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд грн, на внутрішньому — 60,952 млрд грн.

За розрахунками Мінфіну, загальний обсяг державного боргу, розрахований в національній валюті, на кінець 2012 року становитиме 415,326 млрд грн і досягне приблизно 27,6% ВВП.

При цьому частка державного боргу в іноземній валюті в загальній сумі державного боргу становить 52,9%.

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Янукович підписав закон про особливості продажу держпакетів банків

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відповідно до закону, суб’єктами продажу пакетів акцій банків є: держава в особі Міністерства фінансів України; покупці.

У законі визначено, що стратегічними інвесторами можуть бути банківські установи та/або банківські групи - резиденти або нерезиденти, які відповідають установленим Національним банком України вимогам щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану. Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, та/або особи, зареєстровані в державах, включених Кабінетом міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також радник з питань продажу пакетів акцій банків. Стратегічні інвестори для подання заявки на участь у конкурсі зобов’язані отримати погодження Національного банку України стосовно набуття ними істотної участі у відповідному банку в порядку, встановленому відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Передбачено, що для проведення оцінки пакетів акцій банків, одержання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та вирішення інших питань, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків, Міністерство фінансів України залучає радника з продажу пакетів акцій банків.

У законі зазначено, що радником з продажу пакетів акцій банків може бути інвестиційний банк, міжнародна юридична компанія або їх об’єднання. В ньому виписані кваліфікаційні критерії, яким має відповідати радник.

У законі визначені етапи продажу пакетів акцій банків. В ньому також визначено, що порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом міністрів України.

Передбачено, що радник з продажу пакетів акцій банків проводить їх оцінку з урахуванням ринкової вартості, поточного фінансового стану банків, обсягу коштів, спрямованих державою на капіталізацію банків, обсягу проблемної заборгованості банків тощо, за результатами якої складає звіт. Початкова вартість пакетів акцій банків визначається Міністерством фінансів України у пропозиції щодо їх продажу з урахуванням результатів оцінки, проведеної відповідно до частини першої цієї статті.

У разі, якщо вартість пакетів акцій банків, визначена в результаті проведеної оцінки, є нижчою за номінальну вартість усіх розміщених акцій банків, Міністерство фінансів України вносить пропозицію щодо проведення конкурсу двома етапами. На першому етапі конкурсу початкова вартість пакетів акцій банків дорівнює номінальній вартості всіх розміщених акцій банків. У разі неподання жодної заявки на участь у конкурсі Міністерство фінансів України у дводенний строк оголошує про завершення першого етапу конкурсу. На другому етапі конкурсу початкова вартість пакетів акцій банків дорівнює вартості, визначеній у результаті проведення оцінки.

Рішення про продаж пакетів акцій банків приймається Кабінетом міністрів України на підставі пропозиції Міністерства фінансів України. Для проведення продажу пакетів акцій банків Кабінетом міністрів України утворюється комісія з продажу таких пакетів, до складу якої входять представники Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Члени комісії з продажу пакетів акцій банків не можуть бути акціонерами будь-яких банків на території України та набувати прав акціонерів банків протягом трьох років з дня продажу пакетів акцій банків відповідно до цього закону.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. До завершення продажу пакетів акцій банків, передбаченого цим законом, управління корпоративними правами держави, що посвідчуються такими акціями, здійснюється Міністерством фінансів України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 15 березня.

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Україна гідно підготувалася до Євро-2012 - Платіні

Україна попри більш складну ситуацію, ніж у Польщі, гідно впоралася з підготовкою до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив президент УЄФА Мішель Платіні сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

«Як ви знаєте, Україна у трохи складнішій ситуації, ніж Польща. Але українці, які і поляки, гідно виконали поставлене завдання», - сказав він.

За словами М.Платіні, Україні і Польщі залишилося виправити лише «деякі деталі», згадавши серед них роботи на стадіоні у Львові, але не уточнивши, у чому вони полягають.

Він відзначив, що в Україні «дуже гарні стадіони» і завершується будівництво та реконструкція терміналів аеропортів.

«Як організаторам, нам завжди хочеться, аби певні кроки реалізовувалися швидше, але, на жаль, на практиці дещо триває довше. Однак ми знаємо, що за 54 дні все буде готове, як в Україні, так і в Польщі», - сказав президент УЄФА.

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«ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду з проекту на Андріївському узвозі

Компанія «ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду для реалізації проекту по вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко.

«Ми пропонуємо створити якусь громадську раду, яка працюватиме прозоро, в рамках якої обговорюватимуться будь-які рішення щодо цього проекту. Ми побачили, що є сформована громадська думка, і сподіваємося, що лідери цієї думки стануть ініціаторами формування громадської ради», - сказав він.

М.Нестеренко зазначив, що компанія планує зібрати залишки зруйнованих будівель і провести археологічні дослідження. «Я хочу, щоб уже цей етап робіт проходив під контролем громадської ради», - додав він.

Директор зі зв'язків із громадськістю компанії «СКМ» Наталія Ємченко зазначила, що хотіла б, аби рада була сформована до сери-четверга наступного тижня. Вона додала, що на сайті «ЕСТА Холдинг» буде створено сторінку, де бажаючі зможуть залишати заявки для участі в раді.

Громадську раду буде створено для того, аби визначити, що буде побудовано на місці фабрики «Юність» і як це виглядатиме.

М.Нестеренко зазначив, що зовнішній вигляд і дух Андріївського узвозу буде збережено, а також пообіцяв, що компанія поверне первинний вигляд фасадної будівлі, що виходить на Андріївський узвіз.

Він також вибачився перед киянами: «Хочу принести свої вибачення й сказати, що ми неправі. Незважаючи на наявність усіх дозвільних документів, проект, який так не сприймається киянами, не повинен реалізовуватися. Ми двічі неправі в тому, що після того, як ухвалили внутрішнє рішення, побачивши реакцію киян, не будувати діловий центр, а реалізувати якийсь проект культурного центру на цьому місці, не обговорили це з киянами».

Компанія планувала на цьому місці будівництво малоповерхового арт-об’єкту з культурною й освітньою функцією.

Крім того, «ЕСТА Холдинг» має намір після реалізації проекту, який буде реалізовано за участю громадської ради, на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність», передати будівлі разом з ділянкою територіальній громаді Києва.

«Це некомерційний проект. Зрештою ми хочемо передати цю ділянку і будівлі громаді міста Києва», - сказав М.Нестеренко.

Він зазначив, що компанія планує повністю фінансувати цей проект.

За його словами, компанія розглядає, хто з архітекторів реалізовуватиме проект, презентація концепції якого запланована на 24 травня.

Гендиректор компанії додав, що терміни початку будівництва на цій ділянці залежать від отримання дозвільної документації. Планується, що археологічні дослідження займуть 3-4 місяці.

У свою чергу, директор із зв'язків з громадськістю компанії СКМ Наталія Ємченко зазначила, що вчора під час прес-конференції на Андріївському узвозі київські активісти пропонували збудувати на цій території музей Києва, консерваторію або філармонію, галерею, освітній центр.

М.Нестеренко уточнив, що «ЕСТА Холдинг» також планує брати участь у реконструкції інших об'єктів на Андріївському узвозі. Компанії, окрім ділянки в 0,98 га на вул. Фролівській, 9-11 і ділянки в 0,03 га на Андріївському узвозі, 10-б, належить будівля площею 900 кв. м на Андріївському узвозі, 7-а, з якою «нічого не збираються робити».

Гендиректор компанії додав, що в проект торгово-офісного центру, від якого відмовилася компанія, а також у демонтаж будівель і підготовчі роботи було вкладено близько 5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду для реалізації проекту на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" у Києві.

Раніше компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) на місці колишньої швейної фабрики «Юність» після того, як ситуація із зносом трьох будівель на Андріївському узвозі дістала широкий резонанс.

Влада Києва запропонувала власникові землі на Андріївському узвозі, де було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме фасадну будівля вулиці.

10 квітня низка ЗМІ повідомила, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесено будинок навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керуюча компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс на вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) та ін.). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).

УНІАН