Анонс на 13 квітня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії, члени Комісії: Дмитро Григор'єв, Сергій Дунайло, Валерій Кальченко, Юрій Хіврич.

* Круглий стіл на тему: «Комунальне господарство - можливості для бізнесу», який проводиться дослідним центром «ТОП-100» спільно зі Світовим банком та за підтримки КМУ. Питання: Державно-приватне партнерство в комунальній сфері. Досвід і перспективні напрями. Енергозбереження: завдання, можливості, пропозиції. Пропозиції бізнесу за рішенням системних завдань у комунальній сфері: електро-, газо- і водопостачання, транспорт, утилізація відходів та інше. Можливості для малого та середнього бізнесу. Пропозиції щодо поліпшення взаємодії бізнесу та міської влади.

* Відбудеться зустріч Прем'єр-міністра України Миколи Азарова зі спеціальною робочою групою Європейського центру ядерних досліджень.

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