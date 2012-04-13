США з 13 квітня збільшують вартість віз

Держдепартамент США знову збільшує вартість віз - починаючи з 13 квітня туристи, бізнесмени і студенти, бажаючі відвідати Штати, повинні будуть заплатити 160 доларів за річну візу замість 140 доларів.

Як повідомляє РІА «Новости», це вже друге підвищення розміру консульського збору за останні два роки. З початку червня 2010 року США збільшили вартість неіміграційних віз зі 131 долара до 140.

"Держдепартаменту потрібно компенсувати, наскільки можливо, витрати, що зростають, пов'язані з обробкою заяв на отримання віз. З певних причин розмір існуючого збору перестав покривати реальну вартість виготовлення візи. Кошти, одержані від збільшення консульських зборів, підуть на підвищення ефективності роботи наших представництв за кордоном і наймання додаткового персоналу для видачі віз", - говориться в повідомленні прес-служби Держдепартаменту.

Вартість віз "найпопулярнішого" типу B1/B2 (туристична, видавана зазвичай на рік), бізнес-віз, усіх віз для студентів, а також віз, що видаються учасникам програм обміну (типи F, M і J), буде 160 доларів.

Заплатити 190 замість 150 доларів доведеться всім, хто подає заяву на видачу віз типів H, L (для тимчасової роботи або проходження стажування), O (для осіб з видатними здібностями, запрошених до США), P (спортсмени і артисти), Q (для тих, що приїжджають в рамках культурного обміну) і R (для тих, хто займаються релігійною діяльністю).

Разом з тим, Держдепартамент знижує вартість візи нареченої/жениха більш ніж на 100 доларів - до 240 із 350 доларів. Також значно знижується вартість більшої частини імміграційних віз.