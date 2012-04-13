ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Тиснуть на газ», в якому пише: світові нафтогазові гіганти всерйоз вступили в боротьбу за право добувати в Україны сланцевий газ. Слідом за Shell заявку на розробку Юзівського родовища подала ТНК-ВР. Всього ж кількість претендентів зросла до семи. Високі ціни на газ роблять навіть такий ризикований проект привабливим, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1914446

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «За вислугою років», в якому пише: вчора Печерський районний суд Києва визнав винними колишнього в. о. міністра оборони Валерія Іващенка і колишнього арбітражного керуючого Сергія Міхеєва в незаконному відчуженні Феодосійського судномеханічного заводу, в результаті чого держава зазнала збитків на суму понад 53 млн грн. Валерію Іващенко присудили п'ять років тюремного ув'язнення, Сергію Міхєєва - три роки...

http://www.kommersant.ua/doc/1914221

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Газета «Сьогодні» у публікації «Плюс 33 мільярди для бюджету України: наповнять завдяки штрафам ДАІ і, можливо, включать верстат» пише: народу підвищать пенсії і повернуть "тисячу" Ощадбанку, а головною статтею підвищення доходів стане зростання економіки та вихід її з тіні...

http://www.segodnya.ua/news/14361690.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Хто володіє Андріївським спуском» пише: на історичній вулиці в столиці є земля у рідних екс-президента, депутатів Київради і прокурорських працівників...

http://www.segodnya.ua/news/14361768.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Газовий ринок без держзакупівель: втрата ГТС і банкрутство «Нафтогазу»?» пише: законопроект про виведення операцій з газом з процедури держзакупівель допоможе наблизити український газовий ринок до європейських стандартів, стверджують його автори. А заодно знищить Нафтогаз» і збагатить олігархів, додають їх опоненти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/125054

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Приборкання готельєрів: знизити ціни до Євро-2012 допоможуть податки?» пише: Янукович: звільнивши готелі від податку на прибуток на 5 років, влада має всі підстави звернутися до власників, щоб вони встановили під час проведення Євро-2012 адекватні ціни...

http://economics.unian.net/ukr/detail/125043

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Приватні нафтові компанії борються за шельф» пише: керівники чотирьох найбільших приватних нафтових компаній поскаржилися Володимиру Путіну на дискримінацію на користь «Роснафти» і «Газпрому». Прем'єр згоден, що до розробки шельфу можна допустити не тільки держкомпанії, але й інші «чисто російські компанії»...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1637240/zashli_s_morya

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Видання «Известия» в публікації «Витрати на «розпоряженців» перевищили 250 млн рублів на місяць» пише: через відсутність житла Міноборони утримує 60 тис. військових, яким з 1 січня, як і всім, подвоїли забезпечення...

http://www.izvestia.ru/news/521850

(УНІАН)