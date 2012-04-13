Янукович підписав закон про громадські об’єднання

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про громадські об’єднання».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила радник Президента України – керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина Ставнійчук.

За її словами, підписання закону свідчить, що Україна виконує зобов'язання, взяті перед вступом до Ради Європи.

"Підписання Президентом дає підстави стверджувати, що Україна виконує свої зобов'язання, які випливають з її членства у Раді Європи", - наголосила М.Ставнійчук.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила закон України «Про громадські об’єднання» 22 березня 2012 року.

Законом передбачено, що громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються. Громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань. Громадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, стосовно яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.

Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Реєстрація громадського об'єднання здійснюється безоплатно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об'єднань, за місцезнаходженням громадського об’єднання.

Згідно з законом, втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів держбюджету України, місцевих бюджетів, зобов’язані подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

Громадське об’єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об'єднанням вимог статей 36, 37 Конституції України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2013 року.