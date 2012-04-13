ТОП-10 (13 квітня)

Верховна Рада ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс

Ухвалено зміни до держбюджету-2012 для реалізації соцініціатив Януковича

Закупівля газу не підпадає під дію закону про держзакупівлі – закон

Парламент зняв заборону на приватизацію ТЕЦ

ВР ухвалила закон щодо реформування нафтогазового комплексу

Порошенко має намір 17 квітня відвідати Москву для врегулювання "сирного" питання

Україна проведе переговори з Білоруссю про зняття обмежень на експорт пива

Литвицький заявляє про можливе зниження процентних ставок НБУ

Мінрегіон пропонує перевірити законність землевідведення на скандальних будівництвах

Транспортування газу «Північним потоком» знову призупиняється

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Верховна Рада ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс

Верховна Рада України ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення кодексу проголосували 271 народних депутатів із 283 зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент розглядав у другому читанні відповідний документ 4 дні починаючи з 10 квітня.

Однак, якщо ввечері 10 та 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке розпочалося о 10.00 12 квітня, завершилося лише 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Основними напрямами реформування кримінального судочинства, відповідно до нового КПК, є створення рівних можливостей для кожної із сторін у кримінальному процесі та реальне впровадження у кримінальне судочинство принципу змагальності, за якого результат розгляду судом конкретного випадку притягнення особи до кримінальної відповідальності залежатиме виключно від обґрунтованості позиції сторін.

З цією метою сторонам кримінального провадження надаються рівні права щодо подання доказів безпосередньо до суду.

Слідчий та прокурор, відповідно до положень КПК, позбавляються фактично монопольного права на подання доказів, оскільки кожна із сторін кримінального провадження матиме рівні можливості у збиранні доказів, отриманні допомоги суду у збиранні доказів при наявності труднощів їхнього отримання, а також наданні зібраних доказів суду для доведення винуватості або невинуватості особи у вчиненні злочину.

КПК передбачає вирішити проблему змагальності вітчизняного кримінального судочинства також шляхом запровадження нового порядку, згідно з яким суд зможе ґрунтувати свої висновки виключно на тих показаннях, які він безпосередньо отримав від сторін кримінального провадження у судовому засіданні, або які були надані слідчому судді у судовому засіданні під час досудового розслідування.

Передбачається, що місця для тримання підсудних відділяються від іншої частини зали судового засідання загородженням із скла чи органічного скла.

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснюватиме прокурор, який даватиме доручення слідчим (співробітникам органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства) і прийматиме або погоджуватиме ключові процесуальні рішення (повідомлення особі про підозру, звернення з клопотаннями до слідчого судді, складення обвинувального акта тощо).

Крім того, функцію з представництва державного обвинувачення у суді по конкретній справі буде покладено саме на того прокурора, який здійснював нагляд за дотриманням законів органами, які проводили досудове розслідування.

Також об'єднуються досі відокремлені стадії дізнання і досудового слідства в одну – досудове розслідування, яке розпочинатиметься з моменту надходження інформації про вчинений злочин до правоохоронних органів, яка обов’язково вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Необхідність прийняття формального акта для порушення кримінальної справи (нині – постанова про порушення кримінальної справи) КПК також не передбачена.

Оперативно-розшукова діяльність, пов’язана із розслідуванням злочину, та слідство здійснюватимуться у рамках єдиного процесу розслідування, а всі процесуальні дії (оперативно-розшукові та слідчі дії) зможуть проводитись лише після початку кримінального провадження у справі.

Виключно за рішенням слідчого судді пропонується здійснювати: обрання запобіжних заходів та продовження їхніх строків; негласні слідчі дії, що обмежують конституційні права осіб; накладення арешту на майно; примусовий привід; накладення грошового стягнення за невиконання процесуальних обов’язків; відсторонення від посади тощо.

Також кодексом передбачена ліквідація можливості відправлення справи на додаткове розслідування, що досі призводить до необгрунтованого затягування розгляду справ.

КПК встановлюється зменшення строків кримінального провадження, удосконалення порядку проведення негласних слідчих дій.

Також вводиться спрощена форма розслідування і судового розгляду кримінальних проступк. Так, запроваджується нова категорія "кримінальні правопорушення", яка буде поділятися на злочини та кримінальні проступки за критерієм тяжкості.

Крім того, запроваджується кримінальне провадження на підставі угод.

Передбачена можливість укладення угоди між прокурором та обвинувачуваним про визнання винуватості та угоди про примирення між потерпілим та обвинувачуваним, що дасть змогу скоротити час кримінального провадження, оскільки одразу після досягнення угоди провадження невідкладно надсилається до суду для її затвердження.

При цьому Верховна Рада відмовилася підтримати поправку до Кримінального процесуального кодексу від опозиції щодо права журналістів на захист своїх джерел.

За цю поправку проголосували лише 5 народних депутатів з 283 зареєстрованих в сесійній залі.

Перед голосуванням по цій поправці до сесійної зали майже о 4-й годині ранку увійшов народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій Шевченко і попросив депутатів підтримати цю поправку.

Попри те, що вся його фракція залишила сесійну залу ще в 00.00, А.Шевченко зауважив, що він змушений був повернутися, аби захистити права журналістів напередодні виборів.

Іншим голосуванням ВР ухвалила в цілому закон, яким вносяться зміни до чинного законодавства у зв’язку з ухваленням КПК. «За» проголосували 272 народних депутати із 283-х.

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Ухвалено зміни до держбюджету-2012 для реалізації соцініціатив Януковича

Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на поточний рік для реалізації соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», внесеного урядом, проголосував 271 народний депутат із 400 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається збільшити доходи держбюджету на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду збільшити на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету будуть збільшені на таку саму суму - до 391,356 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Крім того, передбачено збільшити фінансування Міністерства соціальної політики в 2012 році на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основна частина коштів (6,96 млрд грн) буде направлена до бюджету Пенсійного фонду, зокрема: дотації на виплати пенсій, надбавок і підвищень за різними пенсійними програмами будуть збільшені на 1,341 млрд грн - до 49,17 млрд грн; витрати на покриття дефіциту бюджету ПФ збільшаться на 5,619 млрд грн - до 15,324 млрд грн.

Законом передбачене збільшення витрат на апарат міністерства на 211,5 млн грн. - до 4,339 млрд грн, зокрема: на щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань витрати збільшуються на 150,7 млн грн - до 760,704 млн грн, решту коштів (60,8 млн грн) планується направити на реабілітацію дітей з ДЦП. Витрати Державної служби з питань інвалідів і ветеранів збільшаться на 50,1 млн грн (до 195,974 млн грн), зокрема: витрати на забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів планується збільшити на 40,1 млн грн (до 91 млн грн), на будівництво (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху - на 10 млн грн (до 15 млн грн).

Крім того, планується збільшити фінансування Фонду соцзахисту інвалідів на 97,4 млн грн - до 1,027 млрд грн. Додаткові кошти передбачається направити на соціальну, трудову і професійну реабілітацію інвалідів.

На 37,79 млн грн (до 381,806 млн грн) планується збільшити субвенцію з держбюджету на виплату держдопомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

Крім того, змінами до держбюджету буде направлено Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 4,575 млрд грн на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, централізоване водопостачання і водовідведення для населення. Загалом законом збільшено фінансування програм Мінрегіону на цей рік у 13,9 разів - до 4,945 млрд грн.

Зокрема, на забезпечення житлом інвалідів війни планується направити 71,7 млн грн, на капремонт гуртожитків, які передаються з державної власності у власність територіальних громад - 60 млн грн.

Також планується виділити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 1 млрд грн на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Зммінами також передбачено збільшення податкових надходжень до державного бюджету 2012 року на 7,7% або на 21,968 млрд грн - до 308 млрд грн.

Планові показники щодо надходження ПДВ із ввезених до України товарів планується збільшити на 14 млрд грн, або на 14% - до 115,995 млрд грн.

Суму надходжень від адміністративних зборів і платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності уряд пропонує збільшити на 2,018 млрд грн - до 6,760 млрд грн.

Статтю доходів «Інші надходження» пропонується збільшити на 6 млрд грн - до 8,980 млрд грн.

Доповідав урядовий проект держбюджету перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський.

Під час його виступу представники фракції Партії регіонів зібралися біля трибуни ВР, аби завадити опозиційним депутатам зірвати розгляд цього питання.

Представники опозиції також знаходилися біля трибуни, однак жодних сутичок не відбулося.

При цьому парламент розглядав декілька законопроектів щодо внесення змін до держбюджету. Проте жодні інші законопроекти, які переважно були запропоновані депутатами від опозиції, підтримані не були.

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Закупівля газу не підпадає під дію закону про держзакупівлі – закон

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо закупівлі природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 272 народних депутата із 394 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що дія Закону «Про здійснення державних закупівель» не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, послуги з його транспортування (у тому числі переміщення, фрахтування, страхування, зливу/наливу, інспекції кількості та якості), розподілу, постачання, зберігання; фінансові інструменти, операції з деривативами та управління ризиками, фінансові послуги, послуги бірж, аукціонів, систем електронних торгів та інші послуги, що застосовуються у міжнародній торговельній та фінансовій практиці під час закупівлі та реалізації природного газу, закупівля яких здійснюється суб’єктом, уповноваженим Кабінетом міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, у тому числі для потреб населення.

У пояснювальній записці до закону наголошується, що його розроблено з метою підвищення рівня та зміцнення енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування й розвитку нафтогазового комплексу.

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Парламент зняв заборону на приватизацію ТЕЦ

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 243 народних депутата із 395 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає зняття заборони на приватизацію ТЕЦ для подальшої реалізації програми з технічного переоснащення через залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду чи концесію.

Законом внесено зміни до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Всього таких об’єктів 14.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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ВР ухвалила закон щодо реформування нафтогазового комплексу

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 242 народних депутата із 397 зареєстрованих в сесійній залі.

Коли на табло були оприлюдненні результати голосування, депутати із фракції "БЮТ-Батьківщина", які блокували трибуну, скандували: «Ганьба!», «Банду геть!».

Даним законом внесено зміни до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, та НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, забороняється.

Відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, передача їх з балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі цих підприємств, а також основних фондів та акцій НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває в державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій та часток у статутному капіталі яких перебуває в державній власності України.

Дія частини шостої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», її дочірніх та заснованих нею підприємств, що не використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України.

Крім того, законом передбачено, що щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, а також підприємств, утворених внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, не може бути порушено справу про банкрутство.

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Порошенко має намір 17 квітня відвідати Москву для врегулювання "сирного" питання

Петро ПорошенкоМіністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко має намір у вівторок, 17 квітня, відвідати з візитом Москву для проведення переговорів щодо врегулювання поставок українського сиру на територію Російської Федерації.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«У вівторок під час мого візиту до Москви, де ми підбиватимемо підсумки першої місії, яка відбулася цього тижня відповідно до домовленостей», - сказав П.Порошенко.

Він також відзначив, що Росія виконала свої зобов'язання, і фахівці Росспоживнагляду провели цього тижня інспекцію двох підприємств молочної промисловості України – Пирятинського і Менського сирзаводів.

При цьому П.Порошенко не відповів на запитання, коли буде розблоковано поставки українського сиру до Росії, відзначивши, що «о 16 годині у вівторок ми матимемо зустріч, про результати якої буде оголошено на підсумковій конференції».

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

9 квітня головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що з 10 квітня фахівці Росспоживнагляду знову поїдуть до України для перевірки підприємств, що виробляють сири, зокрема, «Пирятинського сирзаводу» і ПрП КФ «Прометей».

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Україна проведе переговори з Білоруссю про зняття обмежень на експорт пива

Україна 18 квітня проведе переговори з Білоруським державним концерном харчової промисловості «Бєлдержхарчопром» про зняття обмежень на експорт українського пива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сьогодні на нараді з питань експорту українського пива на білоруський ринок.

«На 18 число ми домовилися, що пройде зустріч у Мінську з керівником "Бєлдердхарчопрому". Нам потрібно якісно попрацювати над аргументацією, що українська продукція знаходиться в неконкурентних умовах, обмеження мінімальних цін (на пиво – УНІАН) дає більше переваг одним виробникам, ніж іншим», - сказав П.Порошенко.

За його словами, в зустрічі візьмуть участь представники Мінекономторгівлі, Мінагропроду, а також компанії-виробники.

П.Порошенко зазначив, що чекає за підсумками зустрічі швидких і компромісних рішень, які забезпечать різке зростання постачань української продукції до Білорусі.

Як повідомив П.Порошенко, за даними міністерства, втрати через обмеження експорту даної продукції до Білорусі оцінюються в 12 млн. дол. у 2011 році.

«Ми боротимемося за кожен мільйон експорту українського виробника», - підкреслив П.Порошенко. Він додав, що Україна на сьогодні має негативне сальдо в торгівлі з Білоруссю. При цьому міністр зазначив, що Україні складно оскаржувати встановлені обмеження у вигляді мінімальних цін, оскільки, за словами білоруської сторони, всі угоди, які стосуються мінімальних цін, були добровільними.

«Наша позиція - ми не миритимемося ні з якими обмеженнями, які ставлять українського виробника в неконкурентні умови», - підкреслив П.Порошенко.

Він зазначив, що на сьогодні між позиціями української і білоруської сторін немає серйозних розбіжностей, і проводиться робота щодо взаємного доступу виробників обох країн на їхні ринки. Щодо зняття обмежень на експорт українського пива до Білорусі, П.Порошенко вважає, що обмеження мають бути або істотно зменшені на перехідному етапі, або зняті відразу. «Я переконаний, що це на сьогодні на користь національних економік і на користь народів наших країн», - сказав П.Порошенко.

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Литвицький заявляє про можливе зниження процентних ставок НБУ

Керівник групи радників Національного банку України (НБУ) Валерій Литвицький заявив про можливе зниження процентних ставок регулятором.

Його відеозвернення розміщене на офіційному сайті Нацбанку.

«Правління може одержати рекомендацію вкотре знизити процентні ставки», - сказав він.

В.Литвицький нагадав, що цього року вже тричі НБУ змінював процентну ставку в бік пом'якшення. «Я не виключаю, і висока ймовірність того, що пройде четвертий раунд пом'якшення монетарної політики», - підкреслив В.Литвицький.

За його словами, для цього є всі необхідні підстави, зокрема, низький показник інфляції і стабільність курсу. Так, зазначив він, у лютому «намітився перелом на валютному ринку, розпочався період поповнення валютних резервів». У березні ця тенденція зміцнилася, сказав В.Литвицький.

Нагадаємо, Нацбанк цього року вже тричі знижував процентні ставки. Останній раз це було в березні - тоді процентні ставки за кредитами "овернайт" під забезпечення державними цінними паперами і без забезпечення були знижені на 25 п.п - до 8,5% і 10,5% відповідно.

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Мінрегіон пропонує перевірити законність землевідведення на скандальних будівництвах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує перевірити обґрунтованість і законність усіх землевідведень під будівництво, особливе тих, які спричинили обурення суспільства, повідомили у прес-службі міністерства.

«Є різні рівні влади, і давайте ухвалювати рішення. Я розумію, що колись хтось землю розібрав, а зараз нею торгує. Давайте ухвалювати рішення, і ви знаєте як», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк, відповідаючи на запитання народних депутатів про скандал навколо будівництва на Андріївському узвозі під час Години питань до уряду.

За його словами, все будівництво в містах має ґрунтуватися на актуальному, відповідально розробленому і узгодженому з громадськістю генеральному плані міста. Тільки це дозволить уникнути в майбутньому «будівельних» скандалів і афер.

А.Близнюк додав, що особливого значення у цьому процесі набуває активність територіальної громади і, особливо, професіоналізм архітекторів, які розроблятимуть схеми і плани забудови, а також конкретні проекти.

«Громада має контролювати забудовників. Архітектори і проектувальники - бути професіонально підготовленими і нести персональну відповідальність за результати своєї роботи, нарівні з тими, хто здійснює землевідведення", - сказав глава Мінрегіону.

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Транспортування газу «Північним потоком» знову призупиняється

Транспортування газу по першій нитці «Північного потоку» призупиняється з 15 квітня до 30 квітня включно у зв'язку з налагодження автоматичної системи управління для підключення другої нитки.

Як повідомили УНІАН у компанії Nord Stream, починаються планові роботи з налагоджування систем управління для подальшої інтеграції двох ниток газопроводу «Північний потік» в єдину автоматизовану систему.

«У період налагодження, тестування і сертифікації інтегрованої системи управління потік газу буде перекрито на російському і німецькому берегах. Компанія Nord Stream офіційно повідомила всі зацікавлені сторони про припинення транспортування і закінчила всі підготовчі роботи. Крани будуть закриті 15 квітня 2012 року. Після проведення необхідних тестів і закінчення сертифікації наприкінці квітня Nord Stream відновить транспортування газу. Терміни робіт з налагодження систем управління були узгоджені з партнерами Nord Stream», - зазначається у повідомленні.

За інформацією компанії, після введення в експлуатацію обох ниток до кінця 2012 року газопровід зможе щорічно поставляти до 55 млрд куб. м російського газу до Європи через Балтійське море протягом, як мінімум, 50 років. Одночасно завершується укладання другої нитки і починаються пусконалагоджувальні роботи.

Повідомляється, що з моменту введення в експлуатацію у листопаді минулого року перша нитка «Північного потоку» поставляє європейським партнерам природний газ згідно з номінаціями ТОВ «Газпром експорт». На сьогодні це 3,6 млрд куб. м.

Укладання другої нитки завершиться найближчим часом. Потім три секції газопроводу будуть сполучені між собою на дні моря у двох точках – у середині травня у шведських водах і на початку червня - біля узбережжя Фінляндії. Влітку завершаться пусконалагоджувальні роботи, і розпочнеться заповнення другої нитки буферним газом, після чого вона буде готова до введення в експлуатацію у складі єдиної транспортної системи відповідно до графіка до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи — проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GmbH і французької EDF — по 15%.

Перша черга газопроводу «Північний потік», що з'єднав Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 млрд куб. м на рік була запущена 8 листопада 2011 року. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, заплановано на жовтень 2012 року. На даний час побудовано 917 км з 1224 км другої нитки.

Передбачається, що в 2012 році по першій нитці «Північного потоку» буде транспортовано до 27,5 млрд куб. М, відповідно до технічних можливостей.

Акціонерами проекту Nord Stream є російський «Газпром» (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).

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