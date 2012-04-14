Курс НБУ на 17.04.2012

Офіційний курс НБУ на 17.04.2012 100 USD США - 798.5000 (на 13 квітня - 798.5000) 100 EUR - 1049.8678 (на 13 квітня - 1050.2671) 10 RUR - 2.7094 (на 13 квітня - 2.7005)

Офіційний курс НБУ на 17.04.2012 100 USD США - 798.5000 (на 13 квітня - 798.5000) 100 EUR - 1049.8678 (на 13 квітня - 1050.2671) 10 RUR - 2.7094 (на 13 квітня - 2.7005) Облікові курси банківських металів на 17.04.2012за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 133389.43 (на 13 квітня - 132191.68) 961 XAG 10 Срібло - 2584.35 (на 13 квітня - 2512.88) 962 XPT 10 Платина - 127280.90 (на 13 квітня - 127280.90) 964 XPD 10 Паладій - 51822.65 (на 13 квітня - 51343.55)

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