Курс НБУ на 17.04.2012
15:26, 14 квітня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 17.04.2012 100 USD США - 798.5000 (на 13 квітня - 798.5000) 100 EUR - 1049.8678 (на 13 квітня - 1050.2671) 10 RUR - 2.7094 (на 13 квітня - 2.7005)
Офіційний курс НБУ на 17.04.2012
100 USD США - 798.5000 (на 13 квітня - 798.5000)
100 EUR - 1049.8678 (на 13 квітня - 1050.2671)
10 RUR - 2.7094 (на 13 квітня - 2.7005)
Облікові курси банківських металів на 17.04.2012за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 133389.43 (на 13 квітня - 132191.68)
961 XAG 10 Срібло - 2584.35 (на 13 квітня - 2512.88)
962 XPT 10 Платина - 127280.90 (на 13 квітня - 127280.90)
964 XPD 10 Паладій - 51822.65 (на 13 квітня - 51343.55)
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