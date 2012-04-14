Єфремов пояснив, хто повинен розбиратися з громадянством Саламатіна

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що в Україні є державні інститути, які повинні розібратися в ситуації з громадянством міністра оборони Дмитра Саламатіна.

Про це він сказав у п'ятницю увечері в програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер», відповідаючи на питання про те, що нібито Д.Саламатін одержав українське громадянство в 2005 році, а був обраний до Верховної Ради в 2007 році, тобто, у нього не було необхідних мінімальних п'яти років українського громадянства.

О.Єфремов сказав, що поки що відповіді на це питання не дано.

На запитання журналістів, чому б Д.Саламатіну не піти у відставку, він відповів, що про це потрібно питати не його, а Д.Саламатіна.

Разом з тим О.Єфремов наголосив: «Якби мене хтось звинуватив у чомусь нечесному, і я розумів, що це завдає шкоди репутації моїй політичній силі, я б одразу подав заяву про відставку».

За його словами, коли Віктор Ющенко став Президентом України, то він, перебуваючи на посаді голови Луганської облдержадміністрації, написав заяву про відставку, хоча міг би ще декілька місяців залишатися в цьому кріслі, пішовши у відпустку.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом №72/2012 призначив Д.Саламатіна міністром оборони.

11 квітня прес-служба "Народної самооборони" повідомила, що народний депутат Тарас Стецьків одержав відповідь на депутатський запит про те, коли російський громадянин Д.Саламатін одержав громадянство України.

"Як свідчить відповідь за підписом голови комісії при Президенті України з питань громадянства Олени Лукаш, матеріали щодо Д.Саламатіна було розглянуто комісією 30 листопада 2005 р. і Указом Президента України від 6 грудня 2005 р. №1705 згаданій особі було надано українське громадянство", - повідомив Т.Стецьків.

За його словами, "така відповідь означає, по-перше, що твердження представників Партії регіонів про те, що Д.Саламатін одержав українське громадянство в 1999 році, є брехнею. Можливо, тоді він тільки поселився в Україні".

"По-друге, призначення міністром оборони України людини, яка лише 5 років була громадянином України, а до цього працювала в російських бізнес-структурах, є яскравим свідченням або некомпетентності Президента Віктора Януковича, або, що вірогідніше, прямою і свідомою зневагою ним інтересів національної безпеки і оборони", - відзначив депутат.

У свою чергу в Партії регіонів пояснили, що Д.Саламатін розповідав їм, що має громадянство України з 1999 року. Про це заявив народний депутат від ПР Олег Надоша.

За словами О.Надоші, Партія регіонів ніколи не заявляла, що Д.Саламатін одержав українське громадянство в 1999 році. О.Надоша відзначив, що це говорив, у тому числі і однопартійцям, сам Д.Саламатін.

«Отже, до партії питань не може бути, всі питання - до Д.Саламатіна», - сказав О.Надоша.