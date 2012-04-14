Анонс на 17 квітня

* За участю першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака відбудеться презентація програми розвитку туристичної галузі Києва, в рамках якої буде представлений туристичний портал столиці.

* Прес-конференція на тему: "Реорганізація" Нафтогазу": очікування та наслідки". Учасники: В'ячеслав Княжницький, колишній посол з особливих доручень з питань енергетичної безпеки МЗС України, незалежний експерт у сфері енергетики; Володимир Омельченко, провідний експерт Центру Разумкова, Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень.

* Прес-конференція на тему: «Презентація результатів дослідження якості інвестиційного клімату та рівня інвестиційної активності в Україні». Учасники: голова ДПСУ Олександр Клименко і засновник компанії «Research & Branding Group» Євген Копатько.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Про початок всеукраїнського страйку таксистів проти монополізації галузі напередодні Євро-2012». Учасники: координатор ГД «Спільна Справа» Олександр Данилюк, голова ГО «Громадянській Опір» Олександра Кужель, голова правління асоціації уболівальників «Фан-клуб «Україна» Ростислав Дмитрусь, голова ГО «Київський бізнес-клуб» Андрій Щуренко, директор« Гранд Таксі» Василь Іванцов, голова ГО «Таксі Столиці» Альберт Кара (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Зміни до Держбюджету: де взяти 33 мільярда на соцініціатіви?». Учасники: фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.

* Прес-конференція на тему: "Скасування 1,5% збору - загроза втрати виноробства". Учасники: начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Мінагрополітики і продовольства України Віктор Костенко; в.о.ген.директора асоціації "Українське бюро винограду і вина" Ігор Ніколин; ген.директор Української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості "Укрвинпром" Олександр Мацко; заст.ген.директора Української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості "Укрвинпром" Володимир Кучеренко, директор ТОВ "Качинський +" Михайло Хош; директор ПАТ "Будинок марочних коньяків "Таврія" Віталій Кошелєв; директор департаменту маркетингу "Алеф-Віналь" Анатолій Коган ; виконавчий директор ПрАТ "Одесавинпром" Володимир Масленков; голова правління ПАТ "Коблево" Віра Козлівська; представник ДК "НВАО "Массандра".

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Наша нова адреса Банкова,11? Чому родина Буртових переїжджає під Адміністрацію Президента?». 19 березня 2012 сім'я Буртових, яку виселяють із квартири, пікетувала Адміністрацію Президента. Під час проведення акції чиновниками були дані гарантії захисту прав багатодітної сім'ї на житло. Незважаючи на запевнення, в найближчі дні багатодітна сім'я може опинитися на вулиці. Хто у змозі зупинити виконавчу службу та спонукати прокуратуру стати на захист 5-ти неповнолітніх дітей? На прес-конференції будуть представлені документи і матеріали. Учасники: Алла Буртова, багатодітна мати, правозахисник Віталій Дюкарєв, правозахисник Володимир Лесик. Запрошені: представники Адміністрації Президента України, КМДА та інших офіційних органів влади (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097-899-8118. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться III Бізнес-форум «Успішний вихід українських аграрних компаній на міжнародні фондові ринки: теорія і практика». Організатори: Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) і агентство «Agrievent». Учасники: президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, віце-президент Deutsche Börse AG Штефан Хеферу, ген.директор Індустріальної молочної компанії Євген Осипов, ген.директор групи компаній «Агротрейд» Всеволод Кожемяко, ген.директор компанії «AgroGeneration» Асад Лапша, радник ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Юлія Кирпа.

* Форум інтернет-діячів - iForum-2012. У роботі візьмуть участь понад 4-4,5 тис.інтернет-діячів. Формат заходу: одночасно чотири потоки в режимі нон-стоп: інтернет-бізнес, інтернет-реклама, технології та соціальні медіа. Учасники: Антон Носик (LiveJournal), Віктор Достов (президент російської асоціації "Електронні гроші"), Ігор Горін, (директор Portmone.com), представник Google - Mohammad Gawdat (віце-президент), Макс Гриньов, розробник творець гри Contre Jour. Організатори iForum: Олексій Мась (banner.kiev.ua), Олександр Ольшанський (Imena.UA/MiroHost), Євген Шевченко (UAMaster, ІМУ), Денис Довгополий (GrowthUp Incubator), Артур Оруджалієв (ain.ua), Олексій Гришин (Інтернет-гроші), Сергій Корж (Mail.UA), Сергій Поліщук (UA-IX), Володимир Медушивський (Девід; LiveJournal).

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