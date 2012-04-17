ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Які доходи одержали радники Януковича за 2011 рік» пише: команда Януковича опублікувала декларації про доходи за 2011 рік. Максимальний дохід одержав Станіслав Скубашевський - 1,9 млн. гривень, а мінімальний - прес-секретар президента Дарія Чепак - 173 тис. гривень.

http://delo.ua/ukraine/kakie-dohody-poluchili-sovetniki-janukovicha-za-2011-god-176416/

* * *

Також «Діло» в публікації «Йорданські фармацевти інвестують в Україну понад $100 млн.» пише: провідна йорданська фармацевтична компанія "Hikma Pharmaceuticals" має намір інвестувати в Україну понад 100 млн. доларів. Згідно з заявою Петра Порошенка, ці гроші будуть безпосередньо вкладені в українського виробника.

http://delo.ua/business/iordanskie-farmacevty-investirujut-v-ukrainu-bolee-100-mln-176413/

* * *

«Діло» в публікації «Янукович схвалив збільшення витрат держбюджету на 33 млрд. гривень» пише: Президент підписав закон, який збільшує витрати держбюджету на 33 млрд. гривень. 24,4 млрд. гривень повинні піти на виконання соціальних ініціатив Януковича.

http://delo.ua/ukraine/janukovich-odobril-uvelichenie-rashodov-gosbjudzheta-na-33-mlrd-grive-176412/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Волга-Дніпро» затверджує заяви», в якій пише: група компаній «Волга-Дніпро» - російський перевізник надважких і великогабаритних вантажів - заявила, що найближчими місяцями може підписати твердий контракт на купівлю 20 російсько-українських літаків Ан-124 NG за $4 млрд. Офіційно рішення про відновлення виробництва нової модифікації "Руслана" не прийнято, але заява може вплинути на російський уряд, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1914437

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Тиснуть на газ», у якому пише: світові нафтогазові гіганти серйозно вступили у боротьбу за право видобувати в Україні сланцевий газ. Услід за Shell заявку на розробку Юзівського родовища подала ТНК-ВР. Всього ж кількість претендентів зросла до семи. Високі ціни на газ роблять навіть такий ризикований проект привабливим, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1914446

* * *

Газета «Сьогодні» в публікації «Номери в українських готелях подорожчали у три рази» пише: після заяви Платіні про нечувані ціни в готелях Янукович доручив Колесникову і Порошенкові привести ціни до економічно обгрунтованого рівня.

http://www.segodnya.ua/news/14362902.html

* * *

Також «Сьогодні» в публікації «У Києві довідку для посольства продають за 400 гривень, для банку — за 800» пише: у столиці діє ринок підроблених документів.

http://www.segodnya.ua/news/14363061.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Вночі у Москві споруджувана будівля обвалилася під час заливання перекриттів бетоном» пише: з-під завалів рятувальники витягли 12 робітників.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1648631/nochyu_v_moskve_stroyascheesya_zdanie_obrushilos_pri_zalivke

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Роснафта» пропишеться в гостях у ExxonMobil» пишуть: «Роснафта» і ExxonMobil визначили проекти, у яких вони співпрацюватимуть. В обмін на частку у розробці шельфових родовищ на Карському і Чорному морях і $3,2 млрд інвестицій у геологорозвідку від американців «Роснафті» дали право на аналогічну частку в проектах ExxonMobil у США і Канаді.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1648498/rosneft_propisalas_v_amerike

* * *

Видання «Известия» в публікації «Аерофлот» просить Мінтранс скоротити відпустку пілотів» пише: представники профспілок пілотів вважають, що таким чином перевізник може підвищити ризики втомлюваності льотчиків.

http://izvestia.ru/news/522138

(УНІАН)