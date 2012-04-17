«Бетон від Ковальської» – лідер на 100%

ТМ «Бетон від Ковальської» - це національний виробник будівельних матеріалів, що пропонує найбільший асортимент бетонних сумішей, виробів з бетону, залізобетонних виробів, які сертифіковані за світовими стандартами якості.

Сьогодні це група потужних підприємств - одна з найбільших у Європі, фактично, центр виробництва бетонних сумішей та залізобетонних виробів в Україні. ТМ «Бетон від Ковальської» – найбільший виробник бетону в країні: більш як 1500 рецептур, близько 500 автобетонних змішувачів, 20 бетонозмішувальних вузлів, сучасні цехи та полігони з виробництва ЗБВ.

«Бетон від Ковальської» по праву носить звання рекордсмену у будівництві. Так, в найкоротший термін було виконано безперервну заливку найбільшої в Україні фундаментної плити загальним обсягом 10 000 кубометрів бетону.

Історія «Бетону від Ковальської» - це невід’ємна частина історії сучасного містобудування. Вона розпочалась у післявоєнні часи відбудови в рамках виконання програм житлового й цивільного будівництва і вже протягом півстоліття «Ковальська» - це не просто найякісніший український бетон, але й кілька поколінь спеціалістів та сотні втілених у життя проектів. З моменту свого заснування у 1956 році підприємство не припиняло роботи, постійно вдосконалюючись та розширюючи виробничу базу. У 2002 році розпочався новий етап в історії розвитку компанії – була розроблена торговельна марка «Бетон від Ковальської», що згодом об’єднала продукцію багатьох заводів: ЗБК ім. Світлани Ковальської, з 2002 року – завод «Бетон Комплекс», з 2004 – завод «Бетон Сервіс», з 2006 – «Автобудкомплекс-К», а з 2007 - ВАТ «Будіндустрія», м. Чернігів.

На підприємствах впроваджена унікальна система автоматизації виробничого процесу, що дозволяє повністю контролювати якість продукції, починаючи з надходження сировини на склад та завершуючи відвантаженням покупцю.

Обладнання світових компаній та власна сировинна база дозволяють виготовляти, окрім звичайних бетонів і розчинів, бетонні суміші різної пластичності – від жорстких до самоущільнюючих: звичайні, дрібнозернисті, дорожні, гідротехнічні та фібробетони.

«Бетон від Ковальської» виробляється із застосуванням сучасних хімічних та мінеральних домішок провідних європейських виробників. Спеціальні бетони та бетони преміум класу, які також представлені ТМ «Бетон від Ковальської», повністю відповідають державним стандартам експлуатаційної надійності будівель та споруд в умовах агресивного впливу навколишнього середовища і різного роду навантажень. Завдяки їм вдається значно скоротити терміни будівництва та знизити інвестиційні ризики.

Унікальні властивості бетонів від «Ковальської» – це їх висока міцність, корозійна стійкість, водонепроникність, морозостійкість, регламентована деформативність, високі естетичні та архітектурні якості, а головне – екологічна безпека під час виробництва та експлуатації.

Доведено, що будинки з якісного бетону є найбільш енергоефективними. Це дозволяє скоротити витрати на опалення, кондиціювання, вентиляцію і освітлення приміщень, а відповідно запобігти викидам СО2 у повітря.

Підприємства Групи «Ковальська», які займаються виробництвом бетону, обладнані сучасними системами фільтрації. Такі системи запобігають потраплянню цементного пилу у повітря. Окрім того, на кожному підприємстві встановлене обладнання з переробки залишків бетону за системою безвідходного виробництва.

Будь-який вид «Бетону від Ковальської» виготовляється з екологічно чистої сировини та проходить радіологічний контроль. Важливим є і той факт, що всебічний контроль за якістю сировини і продукції на всіх етапах виробництва здійснюється власними лабораторіями та службами якості заводів. Відповідно, будь-яка продукція проходить три етапи перевірки: вхідний, операційний та вихідний контроль якості.

Завдяки сучасній транспортній політиці на підприємствах і переходу до повного логістичного обслуговування клієнта, заводи Групи «Ковальська» вийшли на європейський рівень якості надання послуг доставки. Замовник може не хвилюватися за надійність і безпеку перевезення вантажу, адже автомобільний парк «Ковальської» постійно оновлюється і перевіряється, відповідно до сучасних технічних вимог.

Крім того, розвинена мережа виробничих підприємств дозволяє забезпечити своєчасну доставку бетону по Києву та Київській області.

Більш як 70% житлових та культурних об’єктів столиці будується із застосуванням виробів торговельної марки «Бетон від Ковальської». Серед них, житлові комплекси «Новопечерські липки», «Паркове місто», «Смарагдовий», «DiplomatHall», готелі «HyattRegencyKyiv», «Прем'єр Палас», Свято-Воскресенський Кафедральний собор Української православної церкви, велика кількість гіпермаркетів та торгово-розважальних центрів.

Імідж Групи «Ковальська» – більш як 50 років бездоганної репутації. А тому дотримання європейських стандартів якості та безпеки продукції є однією з найважливіших вимог у виробництві.

Розумне застосування бетону прокладає шлях до сучасного та екологічно безпечного майбутнього наступних поколінь.

Реліз компанії