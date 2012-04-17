Анонс на 18 квітня

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться презентація другої партії нових автобусів і тролейбусів придбаних на кошти ЄБРР. 60 одиниць сучасного транспорту допоможуть вирішити проблеми громадських перевезень у столиці. 20 тролейбусів і 40 автобусів суттєво скоротять інтервал руху на тролейбусних та автобусних маршрутах, а також дозволять значно оновити рухомий склад парку громадського транспорту.

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участю віце-прем'єр-міністра України - міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової і голови Держслужби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Тетяни Александріної.

* Прес-конференція директора Державного центру зайнятості - керівника виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Петра Петрашка на тему: «Державна служба зайнятості: кадри для IТ-сфери».

* Круглий стіл на тему: "Ринок вугілля в Україні - проблеми та перспективи". Учасники: Анатолій Старовойт, гендиректор об'єднання коксохімічних підприємств "Укркокс", представники КМУ, ВРУ, учасники ринку вугільної галузі, аналітики ринку, журналісти.

* Прес-конференція на тему: "Чому доступні кредити повертаються так повільно: підсумки першого кварталу і прогноз до кінця 2012 року». Учасники: Ігор Дурицький, гендиректор «КредитМаркет» (ТОВ «ФК« Центр Фінансових Рішень »); Денис Раковський , директор з продажів «КредитМаркет».

* Прес-конференція на тему: "Підсумки опалювального сезону в Україні: проблеми і завдання". Учасники: Станіслав Захаров, директор Департаменту проектного управління систем життєзабезпечення Мінрегіону України, Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

* Прес-конференція на за результатами останнього дослідження ініціативної групи AutoVisio про якість палива на автомобільних трасах України на тему: "Чому в Україні кожна друга АЗС на трасі продає неякісне паливо, кожна четверта - бензиново-спиртову суміш?». Учасники: Віталій Чеховський, лідер громадського руху AutoVisio, Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А95.

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