Курс НБУ на 18.04.12

Офіційний курс НБУ на 18.04.12 100 USD США - 798.5000 (на 17 квітня - 798.5000) 100 EUR - 1048.5902 (на 17 квітня - 1049.8678) 10 RUR - 2.6943 (на 17 квітня - 2.7094)

Офіційний курс НБУ на 18.04.12 100 USD США - 798.5000 (на 17 квітня - 798.5000) 100 EUR - 1048.5902 (на 17 квітня - 1049.8678) 10 RUR - 2.6943 (на 17 квітня - 2.7094) Облікові курси банківських металів на 18.04.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 131912.20 (на 17 квітня - 133389.43) 961 XAG 10 Срібло - 2526.45 (на 17 квітня - 2584.35) 962 XPT 10 Платина - 125524.20 (на 17 квітня - 127280.90) 964 XPD 10 Паладій - 52142.05 (на 17 квітня - 51822.65)

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