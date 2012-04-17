Курс НБУ на 18.04.12
19:59, 17 квітня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 18.04.12 100 USD США - 798.5000 (на 17 квітня - 798.5000) 100 EUR - 1048.5902 (на 17 квітня - 1049.8678) 10 RUR - 2.6943 (на 17 квітня - 2.7094)
Офіційний курс НБУ на 18.04.12
100 USD США - 798.5000 (на 17 квітня - 798.5000)
100 EUR - 1048.5902 (на 17 квітня - 1049.8678)
10 RUR - 2.6943 (на 17 квітня - 2.7094)
Облікові курси банківських металів на 18.04.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 131912.20 (на 17 квітня - 133389.43)
961 XAG 10 Срібло - 2526.45 (на 17 квітня - 2584.35)
962 XPT 10 Платина - 125524.20 (на 17 квітня - 127280.90)
964 XPD 10 Паладій - 52142.05 (на 17 квітня - 51822.65)
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