ТОП-10 (17 квітня)

Янукович підписав зміни до держбюджету-2012

DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн

Капітальні інвестиції України в 2011 році склали 259,9 млрд грн

Індекс інвестактивності в Україні становить 4,23 за 10-бальною шкалою - дослідження

Янукович до 7 травня зустрінеться з Путіним

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України

МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки на 2012-2013 рр.

Три із семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії

Кабмін ініціює інвентаризацію вкладів радянського Ощадбанку

Україна увійшла до десятки країн із найбільшим ризиком зараження комп'ютерів в Інтернеті

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Янукович підписав зміни до держбюджету-2012

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, цим законом передбачені додаткові видатки загального фонду держбюджету України на реалізацію соціальних ініціатив глави держави, що «уможливить здійснення заходів щодо подолання бідності та вирішення інших гострих проблем».

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на поточний рік для реалізації соціальних ініціатив Президента.

Законом передбачається збільшити доходи держбюджету на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду збільшити на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету будуть збільшені на таку саму суму - до 391,356 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Крім того, передбачено збільшити фінансування Міністерства соціальної політики в 2012 році на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основна частина коштів (6,96 млрд грн) буде направлена до бюджету Пенсійного фонду, зокрема: дотації на виплати пенсій, надбавок і підвищень за різними пенсійними програмами будуть збільшені на 1,341 млрд грн - до 49,17 млрд грн; витрати на покриття дефіциту бюджету ПФ збільшаться на 5,619 млрд грн - до 15,324 млрд грн.

Законом передбачене збільшення витрат на апарат міністерства на 211,5 млн грн. - до 4,339 млрд грн, зокрема: на щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань витрати збільшуються на 150,7 млн грн - до 760,704 млн грн, решту коштів (60,8 млн грн) планується направити на реабілітацію дітей з ДЦП. Витрати Державної служби з питань інвалідів і ветеранів збільшаться на 50,1 млн грн (до 195,974 млн грн), зокрема: витрати на забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів планується збільшити на 40,1 млн грн (до 91 млн грн), на будівництво (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху - на 10 млн грн (до 15 млн грн).

Крім того, планується збільшити фінансування Фонду соцзахисту інвалідів на 97,4 млн грн - до 1,027 млрд грн. Додаткові кошти передбачається направити на соціальну, трудову і професійну реабілітацію інвалідів.

На 37,79 млн грн (до 381,806 млн грн) планується збільшити субвенцію з держбюджету на виплату держдопомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

Крім того, змінами до держбюджету буде направлено Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 4,575 млрд грн на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, централізоване водопостачання і водовідведення для населення. Загалом законом збільшено фінансування програм Мінрегіону на цей рік у 13,9 разів - до 4,945 млрд грн.

Зокрема, на забезпечення житлом інвалідів війни планується направити 71,7 млн грн, на капремонт гуртожитків, які передаються з державної власності у власність територіальних громад - 60 млн грн.

Також планується виділити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 1 млрд грн на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Змінами також передбачено збільшення податкових надходжень до державного бюджету 2012 року на 7,7% або на 21,968 млрд грн - до 308 млрд грн.

Планові показники щодо надходження ПДВ із ввезених до України товарів планується збільшити на 14 млрд грн, або на 14% - до 115,995 млрд грн.

Суму надходжень від адміністративних зборів і платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності уряд пропонує збільшити на 2,018 млрд грн - до 6,760 млрд грн.

Статтю доходів «Інші надходження» пропонується збільшити на 6 млрд грн - до 8,980 млрд грн.

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DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, яка є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Дніпрообленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, у ході аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Дніпрообленерго" - DTEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", що відбулися сьогодні, 17 квітня, було проведено 10-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 6 млн грн, в результаті чого DTEK Holdings Ltd запропонувала за 50% "Дніпрообленерго" найвищу ціну в 660 млн 100 тис. грн, що на 60 млн 100 тис. більше його початкової ціни (600 млн грн - УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких DTEK Holdings Ltd запропонувала за 50% "Дніпрообленерго" 600 млн. 100 тис. грн., другий учасник конкурсу ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" запропонувало за пакет, що приватизується, 600 млн. 50 тис. грн.

Нагадаємо, до участі у конкурсі з продажу 50% держпакету акцій ПАТ «Дніпрообленерго» були допущені DTEK Holdings Ltd і ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

Всього на участь в конкурсі з продажу 50% «Дніпрообленерго» було подано дві заявки.

Початкова вартість 50%-го пакету «Дніпрообленерго», що виставляється на продаж, становила 600 млн. грн.

У цілому вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови були ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпрообленерго» – найбільша енергозабезпечуюча компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» до приватизації належало державі, 15,9% – компанії Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2011 рік з прибутком 43,336 млн грн.

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Капітальні інвестиції України в 2011 році склали 259,9 млрд грн

В Україні за підсумками січня-грудня 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій склав 259 млрд 932,3 млн. грн, зокрема інвестицій в основний капітал –209 млрд 130 млн. грн (без ПДВ), що на 22,4% більше показника січня-грудня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування в 2011 році була такою: кошти державного бюджету – 18 млрд 394,6 млн. грн, кошти місцевих бюджетів – 8 млрд 801,3 млн. грн, власні кошти підприємств та організацій – 152 млрд 279,1 млн. грн, кредити банків та інші позики – 42 млрд 324,4 млн. грн, кошти іноземних інвесторів – 7 млрд 196,1 млн. грн, кошти населення на будівництво власних квартир – 4 млрд 470 млн. грн, кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 15 млрд 102,9 млн. грн, інші джерела фінансування – 11 млрд 363,9 млн. грн.

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (всього 238 млрд 174,6 млн. грн з ПДВ) в 2011 році була такою: сільське господарство, полювання, лісове господарство – 18 млрд 182,6 млн. грн, рибальство і вирощування риби – 37,1 млн. грн, видобувна промисловість – 24 млрд 609,2 млн. грн, переробна промисловість, – 41 млрд 299,6 млн. грн, виробництво і розподіл електроенергії, газу і води — 20 млрд 404 млн. грн, будівництво – 8 млрд 541,1 млн. грн, торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 17 млрд 264,1 млн. грн, діяльність готелів і ресторанів – 4 млрд 907,6 млн. грн, діяльність транспорту і зв'язку – 39 млрд 375,1 млн. грн, фінансова діяльність – 3 млрд 151,8 млн. грн, операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 42 млрд 106,7 млн. грн, державне управління – 1 млрд 857,6 млн. грн, освіта – 2 млрд 485,2 млн. грн, охорона здоров'я і надання соціальної допомоги – 3 млрд 451,5 млн. грн, надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 10 млрд 501,4 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами з освоєння капітальних інвестицій у 2011 році стали Київ – 47 млрд 169,3 млн. грн, Донецька область – 27 млрд 340,2 млн. грн, Дніпропетровська область – 22 млрд 264,7 млн. грн, Київська область – 19 млрд 195,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2010 року обсяг освоєних капітальних інвестицій склав 189 млрд 060,6 млн. грн, зокрема інвестицій в основний капітал – 150 млрд 666,5 млн. грн (без ПДВ), або 99,4% від показника 2009 року.

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Індекс інвестактивності в Україні становить 4,23 за 10-бальною шкалою - дослідження

Індекс інвестиційної активності в Україні в квітні 2012 року становив 4,23 за 10-бальною шкалою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив Євген Копатько - засновник компанії Research & Branding Group, що проводила дослідження інвестактивності в Україні.

«Це середній показник, причому він корелює з даними інших компаній, які розраховують індекс інвестиційної активності», - сказав Є.Копатько.

За його словами, опитування проходило серед великих американських, європейських і українських компаній. Метод дослідження - анкетування, географія - вся територія України, вибірка становила близько 290 респондентів. «Дослідження проводилося за ініціативою Державної податкової служби України за підтримки реалізації польового етапу компанією Research & Branding Group», - відзначив Є.Копатько.

Дослідження грунтувалося на 5 ключових параметрах - оцінки інвестиційного клімату, змін клімату впродовж останніх 6 місяців, очікувань змін клімату впродовж подальших 6 місяців, відповідності економічної політики української влади світовим реаліям, чи планує компанія вкладати гроші в економіку України.

Так, інвестиційний клімат в Україні за 10-бальною шкалою було оцінено респондентами на рівні 4,1 балу. 4,5% інвесторів оцінюють інвестклімат у країні як добрий, 8,3% - як дуже поганйи, 35,5% - близький до дуже поганого, близько 50% - як нейтральний.

Зміни як інвестклімат упродовж 6 останніх місяців було оцінено таким чином: 35,8% - негативно, 51,4% респондентів вважають, що він практично не змінився, 12,8% вважають, що є певні позитивні зміни.

Кажучи про очікування на наступні 6 місяців, Є.Копатько відзначив, що 17,6% респондентів вважають, що інвестклімат покращуватиметься, 51,7% - не передбачає змін, 27,7% респондентів вважають, що ситуація має тенденцію до погіршення.

27,9% респондентів на питання «Наскільки, на вашу думку, економічна політика влади відповідає існуючим реаліям світової економічної ситуації?» відповіли, що відповідає, 33,1% респондентів вважають, що не відповідають.

Крім того, 31,1% опитаних компаній мають намір упродовж найближчого року інвестувати в економіку України, 25,6% - ще не визначилися, 20,1% - не планують і важко відповісти 23,2% респондентів.

«Сьогодні в цій цифрі, що озвучена (індекс інвестиційної активності - УНІАН), я бачу великий шар роботи, який нам належить зробити», - сказав голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

Є.Копатько також озвучив думку інвесторів щодо того, що необхідно змінити для покращення інвестиційного клімату: спростити вимоги оформлення і подачі документів, привести норми Податкового кодексу до однозначного трактування, а також скоротити податки.

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Янукович до 7 травня зустрінеться з Путіним

Президент України Віктор Янукович зустрінеться з обраним Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ще до його інавгурації 7 травня.Про це сам глава Української держави повідомив в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

В.Янукович нагадав, що 15 квітня розмовляв по телефону з В.Путіним. За словами Президента України, вони обмінялись привітаннями з Великоднем та обговорили питання співпраці.

«Ми обговорили низку наших двосторонніх питань, в тому числі домовились найближчим часом зустрітись ще до інавгурації», - сказав В.Янукович.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив газових переговорів, В.Янукович зауважив, що робота, проведена Україною і Росією минулого року, відіграла позитивну роль у розвитку економіки двох країн.

«Залишилось одне найбільше питання – газові угоди, які ми зобов’язані вирішити, і зараз ми будемо активізувати наші переговори, щоб знайти шляхи вирішення цього питання», - сказав він.

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МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2012 році з 4,8% до 3%.

Відповідні дані містяться в оновленій доповіді МВФ «Перспективи розвитку світової економіки» (World Economic Outlook).

За прогнозами Фонду, зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% поточного року (грудень до грудня).

Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки на 2012-2013 рр.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підвищив прогноз зростання світової економіки в 2012 році до 3,5% з 3,3% (січневий прогноз), і в 2013 році - до 4,1% з 4,0%. Відповідні дані містяться в оновленій доповіді МВФ «Перспективи розвитку світової економіки» (World Economic Outlook).

Згідно з оцінкою МВФ, зростання світової економіки в 2011 році становило 3,9%, в 2010 р. - 5,3%.

МВФ відзначає, що після значного уповільнення зростання впродовж минулого року, перспективи світової економіки починають поліпшуватися, при цьому ризики зберігаються.

Основними ризиками для світової економіки, на думку Фонду, є загострення боргової кризи в єврозоні і геополітична невизначеність, яка може призвести до значного зростання цін на нафту.

«Для розвинених економік в середньостроковій перспективі зберігається багато проблем, тоді як ситуація для країн, що розвиваються, складається набагато краще», - наголошується в доповіді МВФ.

Зростання економіки розвинених країн, за прогнозами Фонду, в 2012 році становитиме 1,4% (проти січневого прогнозу — 1,2%), а в 2013 році прискориться до 2% (1,9%).

Зниження ВВП єврозони в 2012 році, за оцінкою МВФ, становитиме 0,3%, тоді як раніше очікувалося зниження на 0,5%. У 2013 році зростання економіки єврозони становитиме 0,9%, проти очікуваних раніше 0,8%.

Згідно з новим прогнозом МВФ, поточного року інфляція в розвинених країнах може сповільнитися до 1,9% з 2,7% в 2011 році. При цьому січневий прогноз передбачав, що показник інфляції в розвинених країнах в 2012 році буде нижчий - 1,6%.

Прогноз інфляції в країнах, що розвиваються, на поточний рік залишено без зміни — 6,2%, в 2013 році — 5,6%.

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Три із семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії

Москва. Три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

«Сьогодні ухвалено рішення, те, що залежало від влади обох держав – виписано вимоги до виробника, і ми сказали, що обмеження у разі дотримання цих вимог щодо поставок продукції до РФ знято», - сказав П.Порошенко.

За його словами, далі справа за виробником, який має здійснювати відповідний контроль за якістю.

Як сказав П.Порошенко, українська сторона гарантуватиме виконання плану заходів виробниками.

Він підкреслив, що кожна партія сиру, яка відправлятиметься на російський ринок, окремо контролюватиметься.

У свою чергу голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко повідомив, що три вищезазначені підприємства поставляли 60% всього обсягу сиру з України на російський ринок.

Також П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонено експорт продукції до РФ.

«Ми домовилися про графік подальших перевірок. Наступного тижня «Дубномолоко» має прийняти відповідну делегацію російської сторони», - сказав П.Порошенко.

Він наголосив, що після того, як Україна буде готова прийняти інспекції на інших підприємствах, туди також прибудуть російські фахівці.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

9 квітня головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що з 10 квітня фахівці Росспоживнагляду знову поїдуть до України для перевірки підприємств, що виробляють сири, зокрема, «Пирятинського сирзаводу» і ПрП КФ «Прометей».

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Кабмін ініціює інвентаризацію вкладів радянського Ощадбанку

Кабінет Міністрів України ініціює на законодавчому рівні інвентаризацію вкладів Ощадбанку СРСР.

Текст відповідного законопроекту № 10355 від 17 квітня 2012 року «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (щодо удосконалення механізму повернення)» розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроектом передбачається узаконити відшкодування знецінених заощаджень громадян шляхом внесення даних про них та їхні вклади в персоналізовану базу даних вкладників.

Документ також визначає можливість надання громадянам компенсації за знецінені вклади не тільки в грошовій формі за рахунок коштів держбюджету, а й в інших формах відповідно до законодавства.

Як наголошують у пояснювальній записці до даного законопроекту, на 1 січня 2012 року в реєстр було внесено дані про знецінені вклади приблизно 11,8 млн громадян, загальна сума коштів на компенсаційних рахунках яких складає 49,8 млрд грн, з яких 6,4 млн осіб отримали компенсацію в розмірі до 1000 грн на суму 5,8 млрд грн. Іншим вкладникам (5,4 млн осіб) необхідно виплатити компенсацію в розрахунку 1000 грн на суму 5,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, президент України Віктор Янукович в рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР в сумі 1 тис. грн тим громадянам, хто ще не отримав їх, коли подібні виплати ініціював уряд Юлії Тимошенко. За словами Президента, мова йде про 6 млн вкладників і про загальну суму в 6 млрд грн. Компенсації мають бути виплачені починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 млрд грн.

17 квітня 2012 року Президент України підписав закон про внесення змін до держбюджету-2012, яким, зокрема, передбачається виділити близько 6 млрд грн на витрати з виплати знецінених вкладів вкладникам радянського Ощадбанку.

«Ощадбанк» (м. Київ) встановив терміни актуалізації даних Реєстру вкладників Ощадбанку СРСР в залежності від їх віку.

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Україна увійшла до десятки країн із найбільшим ризиком зараження комп'ютерів в Інтернеті

Україна в березні 2012 року увійшла до десятки країн (6-е місце), де користувачі піддаються найбільшому ризику зараження комп'ютерів в Інтернеті. Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Лабораторія Касперського», про це свідчать результати дослідження компанії.

Згідно з повідомленням, у березні 2012 року частка унікальних користувачів в Україні, на комп'ютерах яких у звітний період були заблоковані веб-загрози, від усіх унікальних користувачів продуктів «Лабораторії Касперського» в країні становила 43,3%.

За цим показником Україну випереджають Росія ( 55,5%), Вірменія (49,3%), Казахстан (47,8%), Білорусія (47,1%) і Азербайджан (46,3%).

Рейтинг країн, користувачі яких піддаються найменшому ризику зараження в Інтернеті, очолюють Тайвань, де лише на 10,1% комп'ютерів у звітний період були заблоковані веб-загрози, Бенін (12,6%) і Японія (12,9%).

Україна посіла п'яте місце в березні 2012 року серед країн, на ресурсах яких розміщені шкідливі програми. Так, частка шкідливих програм в Україні від усіх таких програм у світі становила 10%. На першому місці в цьому рейтингу США (23%), далі слідують: Німеччина і Росія – по 12%, Велика Британія (11%).

Основна частка атак з веб-ресурсів, розміщених у доменній зоні, від усіх зафіксованих веб-антивірусом атак із сайтів у різних доменних зонах, припадала в березні 2012 року на домен com. - 43,7% атак, на домен ru. припадало 25,4% атак, майже 10% атак здійснювалося з веб-ресурсів, розміщених у доменній зоні info.

TOP-10 зловредів в Інтернеті в березні 2012 очолила програма Malicious URL, на яку припало 85,71% атак (унікальних інцидентів), зафіксованих веб-антивірусом на комп'ютерах користувачів. На другому місці Trojan.Script.Iframer (4,03%), на третьому Trojan.Script.Generic (2,74%).

Всього впродовж березня 2012 року на комп'ютерах користувачів продуктів «Лабораторії Касперського» було виявлено та знешкоджено більш як 370 мільйонів шкідливих програм (з них 200 мільйонів (55%) — спроби зараження через Інтернет) і більш як 42 мільйонів шкідливих URL.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн. доларів США.

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