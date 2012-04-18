ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Порошенко заявив про закінчення «сирної війни» пише: після переговорів Петра Порошенка і Геннадія Онищенка було заявлено, що 3 українські заводи відновлюють поставки сиру до РФ. При цьому кожна партія українського сиру перевірятиметься на наявність пальмової олії, якої так і не знайшли під час перевірок.

http://delo.ua/ukraine/poroshenko-zajavil-ob-okonchanii-syrnoj-vojny-176476/

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Також «Діло» в публікації «МВФ понизив прогноз зростання ВВП України» пише: у 2012 році Міжнародний валютний фонд понизив прогноз щодо зростання ВВП України на 1,8 п.п. - до 3%. Прогноз щодо інфляції також понижено - з 9,1% до 6,7%.

http://delo.ua/ukraine/mvf-snizil-prognoz-rosta-vvp-ukrainy-176474/

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«Діло» в публікації «Україна зайняла 6-те місце за кількістю комп’ютерних загроз у мережі» пише: Україна у березні 2012 року ввійшла до десятки країн (6-те місце), де користувачі наражаються на найбільший ризик зараження комп'ютерів в Інтернеті.

http://delo.ua/tech/ukraina-zanjala-6-e-mesto-po-kolichestvu-kompjutenyh-ugroz-v-seti-176480/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Економіка виграла у футбол», в якому пише: фінансування інфраструктурних програм під Євро-2012 дозволило вперше з початку економічної кризи забезпечити у 2011 році різке зростання капітальних інвестицій - на 37,5%. Та оскільки уряд уже почав зміщувати свої пріоритети на користь соціальних програм, темпи зростання капітальних інвестицій у 2012 році не перевищать 10%, що негативно позначиться на темпі зростання економіки, кажуть експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1918085

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Білорусь мутить воду», в якому пише: у Міністерстві екології і природних ресурсів заявили про загрозу обміління і забруднення Шацьких озер на Волині через розробку Хотиславського крейдяного кар'єру, розташованого на території Білорусі. У Мінекології кажуть, що конфлікт може бути вирішений тільки політичним шляхом у зв’язку із зацікавленістю у розробках кар'єру президента Білорусі Олександра Лукашенка. Водночас експерти стверджують, що білоруська сторона не піде на поступки через погану економічну ситуацію в країні.

http://www.kommersant.ua/doc/1918089

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Газета «Сьогодні» в публікації «Нові заробітки колекторів: тепер вони вибивають борги у винуватців аварії» пише: можуть постраждати водії підшофе і без автоцивілки, необачні пішоходи і дорожні служби, якщо ДТП сталося з їхньої вини.

http://www.segodnya.ua/news/14363508.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Росіяни вже не вірять нашим сироварам, український сир у Росії погано продаватиметься – експерт» пише: антиреклама сирної продукції з України завадить нашим сироварам відновити позиції на російському ринку.

http://www.segodnya.ua/news/14363898.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Як зняти економіку з сировинної голки» пише: навіть невеликий дефіцит для Росії ризикований, попередив обраний президент Володимир Путін. Формувати інноваційну економіку доведеться при бездефіцитному бюджеті.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1653880/innovacionnyj_deficit

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Також «Ведомости» у публікації «Шахраї винайшли новий спосіб відбирання грошей у населення» пишуть: прикриваючись ім'ям Центробанку, вони переконували власників банківських карток назвати пін-код по телефону і списували гроші.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1653879/vory_ot_imeni_centrobanka

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Видання «Известия» в публікації «Громадське телебачення обійдеться у п'ять мільярдів» пише: держава вирішила не витрачати багато грошей на ОТВ - перед каналом не стоїть завдання стати рейтинговим.

http://izvestia.ru/news/522304

(УНІАН)