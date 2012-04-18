Азаров занепокоєний: 85% ліків українці купують без призначення лікаря

Прем'єр-міністр України Микола Азаров занепокоєний, що 85% ліків люди купують без призначення лікаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«На фармацевтичному ринку України дуже великі і складні проблеми. Формувався цей ринок хаотично, за принципами «дикого лісу»: хто сильніший, той і правий. Відправна ситуація для такої політики, м’яко кажучи, не надто добра. 85% ліків люди купують без призначення лікаря, орієнтуючись на поради знайомих або рекламу. Тобто країна охоплена самолікуванням. Але ж давно встановлено, що сприйняття лікарського засобу організмом доволі індивідуальне. При одній і тій самій хворобі одному пацієнту препарат допомагає, іншому - ні», - сказав М.Азаров.

У зв’язку з чим він зауважив, що при призначенні ліків необхідне кваліфіковане рішення лікаря, особливо у важких випадках.

Також глава уряду наголосив, що в Україні практично відсутня раціональна фармацевтична політика держави і тому її необхідно формувати, як важливі складову соціальної політики.

«Якщо ж покладатися на самолікування, не дивно, що до 70% хворих на поширені хвороби скаржаться на те, що ліки не діють. Наші громадяни витрачають на ліки більш як 20 млрд грн щорічно. Виходить, дві третини цієї чималої суми втрачаються даремно на профанацію лікування», - наголосив М.Азаров.

Він підкреслив, що завданням уряду є запровадити європейську практику, коли ліки, крім елементарних, продаються виключно за рецептом.

«Великі фармацевтичні компанії оплутали наші лікарні та поліклініки мережевим маркетингом», - підкреслив він.

За його словами, пацієнти часто нав’язують дорогі імпортні препарати, які насправді мають дешевші вітчизняні аналоги.

«Наприклад, той таки амлодипін, який так потрібний хворим гіпертонікам і який, до речі, в цілком достатній кількості виробляється вітчизняною промисловістю, ввозиться в Україну під більше як 10 іншими назвами. Назва інша і вже ціна в 5-6, а інколи в 10 разів більша», - сказав М.Азаров.

Також він наголосив, що в Україні на сьогодні працюють близько 500 компаній-імпортерів ліків, а 4-5 з них контролюють 70% всього імпорту. Решта – це посередники в тій чи іншій формі.