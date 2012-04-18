Азаров дав Богатирьовій тиждень для доопрацювання постанови про референтні ціни на ліки

Прем’єр-міністр Микола Азаров вимагає від віце-прем’єр-міністра – міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової упродовж тижня доопрацювати проект постанови щодо запровадження референтних цін на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Я наголошую на Вашій персональній відповідальності, Раїсо Василівна, за проведення ретельної роз’яснювальної роботи. Тому що перетворення заплановані масштабні, зміни складні. Тому і учасники ринку, і громадяни повинні бути свідомі того, що і для чого відбувається. Що уряд діє в інтересах громадян. Ще тиждень Вам на остаточне доопрацювання проекту постанови, на визначення етапності запровадження проекту референтних цін, формулювання оціночних критеріїв виконання проекту», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що МОЗ разом з Міністерством економічного розвитку, Міністерством фінансів і Міністерством соціальної політики доручено розробити проект системи медичного страхування, яка б передбачала компенсацію вартості ліків.

«Страховики ніколи не стануть переплачувати. І швидше, ніж адміністративними обмеженнями, доб’ються реальної ціни на лікарські засоби… Держлікінспекції доручено розробити проект унікального маркування кожної упаковки ліків, яка продається в Україні. Щоб можна було відстежити шлях, умовно кажучи, кожної пігулки від виробника до споживача. Підвищити таким чином відповідальність за продаж тільки якісних ліків, а також забезпечити дотримання належної практики дистрибуції та аптек», - наголосив глава уряду.

«Окремо підкреслю, що повороту назад не буде. Ми наведемо порядок на фармацевтичному ринку. Лояльно до його учасників, але твердо», - заявив М.Азаров.

Як повідомлялося, 7 березня під час розширеного засідання Кабінету міністрів Президент Віктор Янукович дав доручення щодо втілення в Україні європейського досвіду державного ринкового регулювання цін на ліки та поступового запровадження референтних цін на ліки.

3 квітня Р.Богатирьова запевнила, що МОЗ планує вжити заходів, аби принципи референтного ціноутворення охоплювали найбільший перелік медпрепаратів в Україні.

Референтні ціни – це договірні, узгоджені єдині ціни на однотипні ліки різних виробників.