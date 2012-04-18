В Україні 10 із 15 іноземних ліків не відповідають європейським стандартам - МОЗ
10 з 15 найменувань ліків іноземного виробництва, що реалізуються в Україні, не відповідають європейським стандартам якості (GMP).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моісеєнко.
«У нас з 15 іноземних виробництв, перевірених Держлікслужбою протягом останніх 4 місяців, 10 не отримали відповідність вимогам GMP», - сказала Р.Моісеєнко. При цьому вона не уточнила, про які саме виробництва йде мова.
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