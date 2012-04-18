Завтра Київ і Москва обговорять питання функціонування ЧФ Росії в Україні

Україна і Росія в рамках політичних консультацій на рівні Міністерств закордонних справ обговорять питання функціонування Чорноморського флоту РФ та його перебування на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

Зокрема, за словами О.Дикусарова, 18 квітня відбувається робочий візит першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка до Москви, в рамках якого будуть проведені політичні консультації на рівні зовнішньополітичних відомств зі статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ РФ Григорієм Карасіним та переговори з першим заступником міністра закордонних справ РФ Андрієм Денисовим.

В ході зустрічі голів української та російської частин Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Р.Демченка та Г.Карасіна буде обговорено весь спектр питань, пов’язаних з перебуванням ЧФ РФ на території України, а також узгоджено терміни чергового, 10-го, засідання Підкомісії. Крім того, планується визначити можливі терміни готовності до підписання угод, які знаходяться в опрацюванні, зазначив О.Дикусаров.

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