Грищенко завтра візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО в Брюсселі

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко 19 квітня візьме участь в засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ в форматі країн-контрибуторів операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, що проходитиме в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

Учасники засідання обговорять поточний стан діяльності Міжнародних сил сприяння безпеці, а також політичну та безпекову ситуацію в Афганістані. Особливу увагу буде приділено процесу передачі відповідальності за безпеку в країні від Міжнародних сил сприяння безпеці урядові Афганістану та питанням прогресу боротьби з корупцією в цій країні.

Під час засідання розглядатимуться документи, зокрема проект Стратегічного плану НАТО з питань Афганістану та доповідь щодо розвитку довготривалого партнерства НАТО з Афганістаном, які планується ухвалити під час засідання глав держав та урядів країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в рамках самміту НАТО в Чикаго 21 травня цього року.