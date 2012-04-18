Кабмін дав згоду на оприлюднення звіту GRECO про боротьбу з корупцією в Україні

Кабінет Міністрів надав згоду на оприлюднення Другого додаткового звіту GRECO про стан виконання Україною антикорупційних рекомендацій, наданих за результатами першого та другого раундів оцінки нашої держави.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 18 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, такий дозвіл надається згідно з правилами і практикою GRECO стосовно оприлюднення державами звітів щодо виконання антикорупційних рекомендацій.

Найближчим часом, повідомив міністр, Додатковий звіт про стан виконання Україною вказаних рекомендацій GRECO України та його переклад буде оприлюднений на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua ).

О.Лавринович нагадав, що звіт із 25 рекомендаціями GRECO був затверджений за результатами перших двох раундів оцінювання України, проведених у 2006 році. Про виконання цих рекомендацій Україна прозвітувала у травні 2009 року. При цьому GRECO зазначило, що виконаними вважаються 8 рекомендацій, а 17 рекомендацій - виконаними частково.

У зв'язку з цим Україною було підготовлено інформацію про хід реалізації тих рекомендацій GRECO, які вважалися виконаними частково.

Як повідомлялося, Україна приєдналася до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року. Тим самим держава надала згоду проходити оцінку з боку GRECO щодо імплементації в національне законодавство положень Кримінальної та Цивільної конвенцій Ради Європи проти корупції, Керівних принципів боротьби з корупцією Ради Європи, прийнятих у рамках виконання Програми дій проти корупції, схваленої Радою Європи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Реєстр корупціонерів засекретять, щоб не дратувати електорат?