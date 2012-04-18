НБУ з початку квітня купив понад 300 млн дол. для поповнення золотовалютних резервів

Національний банк України з початку квітня купив понад 300 млн дол. для поповнення золотовалютних резервів, повідомив в інтерв'ю агентству Reuters голова Нацбанку Сергій Арбузов.

«Національний банк України не приховує, що за наявності можливостей він сприяє нарощуванню міжнародних резервів. Так, з цією метою в березні було викуплено на ринку понад 150 млн дол., а з початку квітня – понад 300 млн дол.», - сказав С.Арбузов.

При цьому він зазначив, що три останні місяці Нацбанк не виходить на валютний ринок для підтримки курсу гривні.

«Курс гривні формується під впливом руху ринкового попиту і пропозиції іноземної валюти», - сказав глава НБУ.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанківському ринку в березні склало 152,5 млн дол. (у січні і лютому сальдо було негативним - відповідно 893,6 млн дол. і 113,5 млн дол.).

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні збільшилися на 0,3%, або на 79 млн дол., – до 31,129 млрд дол. (в еквіваленті).

За січень-березень ц.р. міжнародні резерви скоротилися на 2%, або на 665 млн дол.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви НБУ в 2011 році зменшилися на 8%, або на 2,78 млрд дол., - до 31,795 млрд дол.