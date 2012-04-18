Анонс на 19 квітня

* Прес-конференція на тему: «Механізми підвищення ефективності теплозабезпечення житлово-комунального господарства України». Буде анонсовано проведення Європейсько-Українського енергетичного дня. Учасники: Анатолій Близнюк, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Дейв Янг, голова Ради Європейсько-Українського Енергетичного Агентства (ЄУЕА) Матс Люндин, член Ради ЄУЕА, директор EcoEnergy Scandinavia AB в Україні, Віталій Поплавський, член Ради ЄУЕА, керівник Центру енергозберігаючих технологій ЕКО; Вільям Такер, керівник проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (USAID).

* Круглий стіл на тему: «Аудит в Україні: регулювання та розвиток». Відбудеться обговорення проекту Стратегії розвитку аудиторської діяльності в Україні на 2012-2013 рр.. За підсумками круглого столу буде винесена резолюція щодо запропонованої Аудиторською палатою України Стратегії розвитку аудиторської діяльності в Україні на 2012-2013 рр.. Організатори: Аудиторська палата України та Київське територіальне відділення Спілки аудиторів України.

* У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відбудеться засідання Колегії на тему: «Про стан впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами». Підхід до преси не планується, журналісти можуть бути присутніми протягом усього засідання.

* Прес-конференція, присвячена четвертому міжнародному Весняному діловому форуму, який пройде 26-27 квітня у Львові. Тема: «Перспективи розвитку української економіки в 2012 році». Питання: Державно-приватне партнерство; Стан банківського сектору і розвиток економіки в 2012 році; Пошук шляхів і механізмів зростання бізнес-активності в містах України; Ключові питання взаємодії бізнесу і суспільства та ін. Учасники: Андрій Дубецький, виконавчий директор представництва Варшавської Фондової біржі в Україні, Андрій Пивоварський, директор інвестиційно-банківського департаменту IC Dragon Capital, Вадим Березовик, голова правління ПАТ «Банк Форум», Вадим Денисенко, гол.редактор тижневика «Коментарі»; Володимир Глащенков, керуючий партнер ТОВ «Юридична компанія «Ейч.Ді. Партнерз».

* Прес-конференція на тему: "Повені як індикатор проблем водозабезпечення в Україні". Учасники: президент водного суспільства Waternet Андрій Мітченко; президент асоціації водоканалів України "Укрводоканалекологія" Віктор Маслак; директор IBCentre Юлія Березовська.

* У рамках міжнародного інноваційного форуму «Kyiv City Open Doors» за участю заст.голови КМДА Руслана Крамаренка та 15 представників венчурних фондів Кремнієвої долини (США) відбудеться презентація інноваційного парку Bionic Hill. Відбудеться Road-Show - презентації кращих інноваційних ідей і проектів київських стартаперів.

* Прес-конференція на тему: «Розпродаж обленерго: наслідки для ринку та населення». Учасники: провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко і член наглядової ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

* Прес-конференція на тему: "Яке зростання ВВП реальне для України?". Учасники: Віктор Суслов, експерт з фінансових питань, Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера, Ерік Найман, фінансовий аналітик.

* Прес-конференція на тему: «Презентація рейтингу прогресивності розвитку регіонів України» та експертне обговорення проблем регіонального розвитку країни. Учасники: керівник дослідницьких програм аналітичного центру «Universitas» Олексій Якубін, директор програми «Економічна політика і бізнес» Українського інституту публічної політики Максим Борода, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський; політичний експерт центру «Політика» Володимир Цибулько.

* Прес-конференція на тему: "Наскільки враховані інтереси громадян у бюджеті-2012?". Організатор - ГолосUA. Учасники: Євген Царьков, народний депутат, представник фракції КПУ; Олександра Бетлій, провідний науковий співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Ростислав Іщенко, президент Центру системного аналізу та прогнозування.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: «Харківські угоди: 2 роки». Учасники в Києві: Вадим Карасьов, директор інституту глобальних стратегій; Віталій Бала, керівник Агентства моделювання ситуацій. У Москві: Михайло Ненашев, голова Загальноросійського руху підтримки флоту; Сергій Жильцов, керівник Центру СНД Інституту актуальних міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС РФ.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

* Круглий стіл на тему: «Коли і за скільки Україна побудує новий саркофаг і ядерне сховище? До річниці аварії на Чорнобильській АЕС». Учасники: Анатолій Гора, заст.ген.директора Чорнобильської АЕС, Іван Дроздов, провідний науковий співробітник відділу радіобіології Інституту ядерних досліджень НАНУ, Анатолій Семинога, голова комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ВРУ і Сергій Мирний, еколог, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, який побував на АЕС «Фукусіма».

* Відбудеться круглий стіл та прес-конференція на тему: «Вирішення проблем громадського транспорту. Розвиток магістральної вуличної мережі, мостових переходів і тунелів в Києві». Обговорюватимуться проектні рішення нового Генплану Києва: прискорений розвиток мережі метро та інших видів громадського транспорту, будівництво нових транспортних переходів через Дніпро, автодорожніх тунелів, багаторівневих транспортних розв'язок; спорудження мережі автопаркінгів, запобігання паркування автомобілів на дорогах і тротуарах.

* Відбудеться Міжнародний економічний форум. Учасники: Марк Гереро, віце-президент Європейської партії ліберальних демократів і реформаторів, Каталонія, Роберт Вудторп Брауні, скарбник «Ліберального Інтернаціоналу», Великобританія, Манфред Віхман, голова Представницького офісу Фонду Фрідріха Наумана «За Свободу» в Україні та Білорусі, Німеччина, Міндаугас Лапінскас, віце-президент партії «Ліберальний рух республіки Литва», Ярослав Романчук, керівник Центру Мізеса, Білорусь, Микола Катеринчук, голова Європейської партії України, Святослав Олійник, голова ПП «України майбутнього». По завершенні - презентація Інституту демократії та лібералізму та відкриття заключної виставки фоторобіт конкурсу «Європа. Людина. Лібералізм», який стартував в грудні 2011 року. Організатори: ТОВ «Україна Майбутнього», ВМГО «Європейська молодь України», ПП «Європейська партія України», Фонд Фрідріха Наумана «За Свободу» в Україні.

* Відбудеться урочисте підсумкове засідання Вищої Рейтингової комісії, в рамках якого члени комісії визначать переможців Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків-2011». У засіданні візьмуть участь члени Вищої Рейтингового комісії, зокрема: президент АНУ Валентина Арбузова, голова ДПС України Олександр Клименко, ген.директор НТКУ Єгор Бенкендорф, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович, народний депутат України Віталій Хомутинник, директор департаменту промислової політики Мінекономрозвитку і торгівлі України Віталій Майстренко, віце-президент АППУ Олександр Шлапак.

* Відбудеться підсумкова прес-конференція Міжнародного Фіналу змагань зі стратегічного менеджменту - Global Management Challenge (GMC), в ході якої організатори, члени журі та учасники змагання розкажуть про результати проведення Міжнародного фіналу.

* Відбудеться відкритий семінар на тему: «Правда про фондовий ринок», організований Единбурзької бізнес-школою в Україні та інвестиційною компанією Dragon Capital. Семінар проведе Дмитро Зозуля, директор з розвитку компанії Dragon Capital. Питання: Управляємо своїми фінансами: Як керувати грошима в умовах нестабільності? Порівняння інвестиційних інструментів. Відверто про можливості та ризики фондового ринку. Торгувати чи довіряти? Вибираємо комфортний варіант та ін.

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