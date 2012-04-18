ТОП-10 (18 квітня)

Фонд соцстрахування на випадок безробіття скоротить свої витрати на 400 млн. грн

Укладання другої гілки газопроводу «Північний потік» завершилося достроково – Nord Stream

Україна забезпечила збільшення транзиту газу до Європи після призупинення «Північного потоку»

Кабмін скасував обов’язковий голографічний захист марок акцизного податку

Нові правила встановлюють ряд заборон для операторів і провайдерів

Кількість зареєстрованих безробітних у березні зменшилася на 2,9% - до 531 тис.

Банківська система України в першому кварталі отримала 1,7 млрд грн прибутку

Україна не виконала 3 рекомендації GRECO, 10 – виконала частково

В Україні спад промвиробництва у березні - 1,1%, зростання у першому кварталі – 0,9%

Єврокомісія визначила шляхи для відновлення зростання економіки Греції

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Фонд соцстрахування на випадок безробіття скоротить свої витрати на 400 млн. грн

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття планує в 2012 році скоротити свої витрати, здебільшого, на утримання дирекції фонду на 400 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник виконавчої дирекції фонду, директор Державного центру зайнятості Петро Петрашко.

«Ми бачимо можливості скорочення витрат фонду, насамперед, це кошти, які йдуть на утримання дирекції фонду», - зазначив він.

За словами П.Петрашка, наступного року витрати фонду можуть бути скорочені приблизно на 700 млн. грн. «Я не хотів би називати точніші цифри, оскільки це ще уточнюється», - підкреслив він.

Ці кошти можуть бути направлені на активні програми стимулювання зайнятості.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до звіту Фонду соцстрахування на випадок безробіття за 2011 рік, були збільшені витрати на утримання виконавчої дирекції фонду, Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості на 16% - до 1,232 млрд грн.

В цілому, сума доходів фонду за підсумками минулого року склала 8,734 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2010 році, витрат - 8,19 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2010 році.

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Укладання другої гілки газопроводу «Північний потік» завершилося достроково – Nord Stream

Сьогодні достроково завершилося укладання другої гілки газопроводу «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в компанії Nord Stream.

«Для будівництва двох гілок газопроводу було потрібно 199 755 12-метрових пробетонованих труб вагою близько 24 тонн кожна. Гілки були укладені в чітко задану позицію на морському дні трьома трубоукладальними суднами – Castoro Sei і Castoro Dieci компанії Saipem, а також Solitaire компанії Allseas. Всього на борту судна Castoro Sei, яке веде трубоукладання з квітня 2010 р., було зварено 138 850 стиків», - сказано в повідомленні.

Заступник директора проекту з будівництву Руурд Хекстра зазначив, що судно Castoro Sei чудово справилося з поставленим завданням.

За його словами, команда з 330 чоловік цілодобово працювала протягом двох років. За весь час будівництва була зроблена лише одна запланована перерва на техобслуговування в травні 2011 року. Середня швидкість трубоукладання була значно вищою за очікувану, а якість зварних швів і безпека підтримувалися на дуже високому рівні.

Повідомляється, що до кінця 2012 року, після закінчення пуско-налагоджувальних робіт і заповненні технічним газом, гілка буде готова до початку постачань газу в Європи. Після виходу на проектну потужність обох гілок автоматизована газотранспортна система зможе транспортувати 55 млрд куб. м газу за рік з Росії до Європи протягом мінімум 50 років.

Газопровід «Північний потік» спроектований без проміжних компресорних станцій. Кожна з двох гілок складається з трьох секцій з різною товщиною стінки, що відповідає рівням робочого тиску всередині газопроводу впродовж усього маршруту з Росії до Німеччини.

За інформацією Nord Stream, пуско-налагоджувальні роботи на другій гілці вже розпочалися. Кожна з трьох секцій буде заповнена морською водою, піддана очищенню і калібруванню, а потім пройде гідравлічні випробування на міцність. Після закінчення гідровипробувань секції будуть сполучені під водою в травні і червні цього року у водах Швеції і Фінляндії.

Після видалення води і осушення друга гілка буде сполучена з береговими ділянками в Росії і Германії і наприкінці цього року почне постачати газ у складі повністю автоматизованої газотранспортної системи.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу, ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи — проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF — по 15%.

Перша черга газопроводу «Північний потік», що з'єднав Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 млрд куб. м за рік була запущена 8 листопада 2011 р. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, запланована на жовтень 2012 року.

Передбачається, що в 2012 році першою гілкою «Північного потоку» буде вже транспортовано до 27,5 млрд куб. м відповідно до технічних можливостей.

Акціонерами проекту Nord Stream є російський «Газпром» (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).

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Україна забезпечила збільшення транзиту газу до Європи після призупинення «Північного потоку»

За оперативними даними Об'єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», транзит російського природного газу через територію України, станом на 16 квітня 2012 року, збільшено на 17,3 млн. куб. м на добу і становить 258,4 млн. куб. м в добу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Укртрансгаз» забезпечив збільшення добових обсягів транзиту європейським споживачам через територію України», – говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для порівняння: 15 квітня 2012 р. добовий обсяг транзиту становив 241,2 млн. куб. м (збільшення становило 7,1%).

Компанія відзначає, що збільшення транзиту європейським споживачам здійснюється згідно із заявками ВАТ «Газпром» в Ужгородському напрямі.

Нагадаємо, 15 квітня було почато планові роботи з налагодження систем управління для подальшої інтеграції двох ниток газопроводу «Північний потік» в єдину автоматизовану систему. Поставки цією трубою, що з’єднує напряму Росії та Німеччину по дну Балтійського моря, призупинено до кінця квітня.

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Кабмін скасував обов’язковий голографічний захист марок акцизного податку

Кабінет Міністрів скасував обов’язковий голографічний захист марок акцизного податку.

Відповідну постанову було ухвалено сьогодні, 18 квітня, під час засідання уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на міністра юстиції Олександра Лавриновича.

Міністр уточнив, що мова не йде про скасування марок акцизного податку нового зразка із удосконаленими елементами захисту. Йдеться лише про відміну обов’язкового голографічного захисту акцизних марок.

За словами О.Лавриновича, постанова Кабміну була ухвалена у зв‘язку з тим, що на сьогодні відносини, пов’язані із застосуванням обов’язкового голографічного захисту документів і груп товарів, більше не є предметом державного регулювання.

Міністр нагадав, що з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, у 2011 році була прийнята низка актів щодо відміни обов’язкового застосування голографічного захисту документів і груп товарів. Зокрема, був ухвалений Указ Президента України від 3 березня 2011 року № 264 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» та прийнято постанову Кабінету міністрів України від 9 лютого 2011 року № 86 «Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України».

Таким чином, враховуючи відміну обов’язкового голографічного захисту документів і груп товарів, Кабінет міністрів узгодив постанови, якими регулюються питання використання голографічного захисного елементу для захисту марок акцизного податку, з іншими нормативно-правовими актами, пояснив міністр юстиції.

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Нові правила встановлюють ряд заборон для операторів і провайдерів

Нові Правила надання телекомунікаційних послуг, що набули чинності, затверджені Кабінетом міністрів, встановлюють низку заборон для операторів і провайдерів.

Постанову Кабміну №295 "Про затвердження Правил надання телекомунікаційних послуг" опубліковано сьогодні на урядовому порталі.

Згідно з новими Правилами, надання послуг здійснюється у разі укладення договору відповідно до основних вимог, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), і їх оплати споживачем.

При цьому Правилами під час укладення договору (внесення змін до нього) операторам і провайдерам забороняється встановлювати обмеження в з'єднанні з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі загального користування або телекомунікаційної мережі іншого оператора, а також службами екстреного виклику. Крім того, забороняється: вимагати надання споживачем відомостей, не передбачених законодавством для укладення договору і надання послуг; надавати без згоди споживача контент-послуги; визначати такий порядок надання послуг, який може призвести до обмеження або погіршення прав споживача або створення нерівних умов для сторін договору; встановлювати значення показників якості послуг гірше, ніж ті, які визначені нормативно-правовими актами і нормативними документами у сфері телекомунікацій, тощо.

Послуги можуть надаватися з використанням кінцевого устаткування абонента, підключення кінцевого устаткування до телекомунікаційної мережі здійснюється за наявності технічної можливості.

У разі підключення до мережі оператора мобільного зв'язку кінцевого устаткування абонента (мобільного телефону тощо), електронний код (ідентифікатор) якого, зокрема код IМЕI, не включено в узагальнену базу даних таких кодів (веде базу Український державний центр радіочастот), оператор повинен надіслати відповідне попередження на телефонний номер такого устаткування про можливе відключення із зазначенням причин.

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Кількість зареєстрованих безробітних у березні зменшилася на 2,9% - до 531 тис.

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у березні 2012 р. зменшилася на 2,9%, або на 15,6 тис. чол., і на 1 квітня становила 531 тис. З початку року кількість безробітних зросла на 19,6%, або на 102,2 тис. чол. (на 1 січня 2012 року - 428,8 тис. безробітних).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 квітня 2012 року становив 1,9% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року - 1,8%).

Кількість безробітних, які на 1 квітня ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 393,8 тис. чол., що на 4,9%, або на 20,4 тис. чол. менше порівняно з даними на 1 березня.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 квітня 2012 р. становила 989 грн., що на 55 грн. більше, ніж на 1 березня.

Крім того, за даними Держстату, в березні ц.р. на 10 робочих місць претендувало 70 безробітних. Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 квітня 2012 року становила 78,1 тис. чол.

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Банківська система України в першому кварталі отримала 1,7 млрд грн прибутку

Банківська система України за підсумками січня-березня 2012 року отримала прибуток у 1,7 млрд грн проти 0,2 млрд грн збитку в січні-березні 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, доходи банків збільшилися на 2,7% - до 35,3 млрд грн, витрати - зменшилися на 2,9%, до 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.

На 1 лютого 2012 року в Україні налічувалося 176 банків.

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Україна не виконала 3 рекомендації GRECO, 10 – виконала частково

Міністерство юстиції оприлюднило Другий додатковий звіт про стан виконання Україною рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), наданих за результатами першого та другого раундів оцінки нашої держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, звіт стосується виконання 17 рекомендацій GRECO, які раніше були визнані такими, що виконані частково.

Згідно із Додатковим звітом, із 17 рекомендацій, виконання яких тривало, Україна частково виконала 10 рекомендацій та не виконала 3 рекомендації.

У своєму звіті GRECO звертає увагу на позитивні зрушення у виконанні низки рекомендацій. Зокрема, йдеться про створення антикорупційного органу з питань антикорупційної політики, прийняття Національної антикорупційної стратегії та плану дій з її реалізації, удосконалення законодавства щодо здійснення державних закупівель тощо.

Водночас GRECO відзначає, що деякі рекомендації, висвітлені в звіті, все ще потребують значної уваги. Насамперед, це стосується збільшення представництва громадських організацій у складі Національного антикорупційного комітету та більш широкого залучення громадськості до формування та реалізації державної антикорупційної політики, паралельного існування кримінальної та адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, незалежності здійснення аудиту місцевих бюджетів та відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.

З текстом Другого додаткового звіту мовою оригіналу та з українським перекладом можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua) в рубриці «Антикорупційні ініціативи».

Як повідомлялося, звіт із 25 рекомендаціями GRECO був затверджений за результатами перших двох раундів оцінювання України, проведених у 2006 році. Про виконання цих рекомендацій Україна прозвітувала у травні 2009 року. При цьому GRECO зазначило, що виконаними вважаються 8 рекомендацій, а 17 рекомендацій - виконаними частково.

Другий додатковий звіт України про стан виконання рекомендацій був затверджений на 54-му пленарному засіданні GRECO, яке відбулося у березні 2012 року. Сьогодні, 18 квітня, дозвіл на оприлюднення звіту був наданий Кабінетом міністрів України згідно з правилами і практикою GRECO.

Довідка УНІАН. Україна приєдналася до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року. Тим самим держава надала згоду проходити оцінку з боку GRECO щодо імплементації в національне законодавство положень Кримінальної та Цивільної конвенцій Ради Європи проти корупції, Керівних принципів боротьби з корупцією Ради Європи, прийнятих у рамках виконання Програми дій проти корупції, схваленої Радою Європи.

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В Україні спад промвиробництва у березні - 1,1%, зростання у першому кварталі – 0,9%

В Україні спад промислового виробництва в березні 2012 року порівняно з березнем 2011 року становив 1,1%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-березні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,9%, у березні 2012 року проти лютого – 9,8%.

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Єврокомісія визначила шляхи для відновлення зростання економіки Греції

Європейська комісія визначила шляхи для відновлення економічного зростання та зайнятості в Греції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленому сьогодні у Страсбурзі Комюніке Єврокомісії для Європейського парламенту, Ради ЄС, Європейського центрального банку, Європейського економічного та соціального комітету, Комітету регіонів та Європейського інвестиційного банку.

У документі Єврокомісія, зокрема, визначила три сфери, в яких мають бути здійснені конкретні дії урядом Греції впродовж 2012 року. Серед них - забезпечення контролю за бюджетом та його дохідною частиною, забезпечення кредитування реальної економіки шляхом рекапіталізації банків та надання доступних кредитів малому та середньому бізнесу, зміни бізнес-клімату для забезпечення довіри місцевих та іноземних інвесторів.

У Комюніке також визначається, яким чином будуть використані фонди ЄС для забезпечення кредитування малого та середнього бізнесу Греції на суму в 4 млрд євро.

Крім того, Комісія запропонувала здійснити низку заходів щодо спрощення регуляторного середовища, підготовки державних компаній до приватизації та з модернізації енергетичного і транспортного секторів економіки країни.

“Народ Греції не залишається наодинці в своїх зусиллях повернути країну до економічного зростання та зростання зайнятості”, - заявив з цього приводу Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.

Він нагадав, що ЄС разом з Міжнародним валютним фондом підготували другу програму допомоги країні вартістю 380 млрд євро.

“Жертви Греції матимуть винагороду в найближчому майбутньому, якщо Греція виконає пріоритетні дії на 2012 рік, визначені Комісією сьогодні”, - наголосив Ж.Баррозу.

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УНІАН