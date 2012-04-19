Швейцарія запроваджує обмеження на посвідки на проживання для вихідців з 8 країн ЄС

Брюссель. Федеральна рада (уряд — ред.) Швейцарії схвалила рішення відновити кількісні обмеження на надання посвідок на проживання для вихідців з восьми країн-членів ЄС, що останніми приєдналися до Європейського Союзу.

Як повідомляє он-лайн версія швейцарської газети “24 heures”, відповідне рішення було схвалено 18 квітня.

Видання зазначає, що відповідно до угоди про вільне переміщення громадян з ЄС, Швейцарія має право зберігати такі обмеження до 2014 року у випадку, якщо кількість виданих посвідок на проживання для вихідців з цих країн-членів ЄС перевищує на 10% середньорічний показник видачі посвідок на проживання за попередні три роки.

Видання відзначає, що такий поріг було досягнуто ще влітку минулого року.

Передбачається, що нові обмеження наберуть чинності з 1 травня цього року.

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон вже засудила таке рішення Швейцарського уряду.

“Я висловлюю жаль з приводу рішення, схваленого сьогодні Федеральною радою Швейцарії відновити кількісні обмеження для певних категорій посвідок на проживання для громадян ЄС, які є вихідцями з восьми країн-членів ЄС. Я вважаю такі заходи такими, що порушують угоду про вільний рух осіб з протоколом до неї від 2004 року”, - заявила К.Ештон.

Вона наголосила, що угода не надає можливості будь-якої диференціації між громадянами ЄС.

“Ці заходи не виправдані ні економічно ситуацією на ринку праці, ні кількістю громадян ЄС, які хочуть проживати в Швейцарії”, - наголосила К.Ештон.