ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «У промисловості почався спад» пише: промислове виробництво України в березні 2012 року скоротилося на 1,1% у річному виразі в порівнянні зі зростанням на 1,6% у лютому 2012 року і на 8,0% у березні 2011 року.

http://delo.ua/ukraine/u-promyshlennosti-nachalsja-spad-176536/

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Також «Діло» в публікації «Березневий експорт цукру став рекордним за всю історію незалежної України» пише: березень 2012 року став найуспішнішим місяцем за показниками експорту цукру за всю історію цукрової галузі незалежної України. Було експортовано 16,42 тис. тонн цукру, що на 50% більше, ніж за вересень-лютий 2011/2012 МР.

http://delo.ua/business/martovskij-eksport-sahara-stal-rekordnym-za-vsju-istoriju-nezavisi-176529/

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«Діло» в публікації «Сьогодні у Харкові почнеться другий суд над Тимошенко» пише: Київський районний суд Харкова у четвер починає попереднє слухання за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко у фінансових злочинах під час її керування діяльністю корпорації ЄЕСУ в кінці 1990-х років.

http://delo.ua/ukraine/segodnja-v-harkove-nachnetsja-vtoroj-sud-nad-timoshenko-176540/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Загнані у вугілля», в якому пише: в українській вугільній галузі склалася проблемна ситуація. Не в змозі збути видобуте вугілля, держпідприємство "Вугілля України" накопичило на складах близько 400 тис. тонн нереалізованої продукції. Ринкових механізмів для подолання кризи знайти не вдалося, оскільки вугілля, що видобувається на українських шахтах, і дорожче, і нижчої якості. Вирішити цю проблему в майбутньому можна лише завдяки переведенню українських ТЕЦ з газу на вугілля, про що раніше заявляла українська влада.

http://www.kommersant.ua/doc/1918712

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Зміцніли в боротьбі», у якому пише: Київ відмовився від створення структури для боротьби з корупцією, поява якої була однією з вимог Євросоюзу. Україні вдалося переконати профільну організацію GRECO в тому, що таку діяльність цілком здатний проводити Національний антикорупційний комітет. Тим часом вітчизняні експерти вважають, що у нинішньому вигляді цей орган імітує виконання своїх функцій. Однак висновок GRECO знімає претензії ЄС і наближає Київ до виконання плану лібералізації візового режиму.

http://www.kommersant.ua/doc/1918575

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Газета «Сьогодні» в публікації «Деякі підприємці можуть позбутися автоповернення ПДВ» пише: у Раді хочуть внести поправки до Податкового кодексу.

http://www.segodnya.ua/news/14364594.html

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Також «Сьогодні» в публікації «З доріг Києва хочуть прибрати більш як половину таксі: водії відповіли - проїзд подорожчає у 5 разів» пише: влада запевняє, що ціни не злетять, але реформи таки будуть.

http://www.segodnya.ua/news/14364507.html

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Українські металурги хочуть «додому», але їх ніхто не чекає», в якому пише: якщо Євро-2012 фактично пройшло повз металургів, то ситуація в тих галузях української економіки, на яких вони справді заробляли, не вселяє оптимізму...

http://economics.unian.net/ukr/detail/125435

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Також сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Росія стирає із «сирної кампанії» політичну цвіль», в якому пише: трьом із семи українських заводів дозволено поставки сиру до Росії. Але в кожній партії окремою перевіркою продовжиться пошук пальмової олії. На підприємствах встановлять камери спостереження за процесом...

http://economics.unian.net/ukr/detail/125412

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Поставки озброєння з Росії сповільнюються з політичних причин» пише: РФ укладає дедалі менше нових контрактів на поставки озброєння через втрати ринків з політичних причин. Відшкодувати втрати вдасться лише частково.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1659357/kitaj_uhodit_iran_ushel

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Також «Ведомости» у публікації «Індія успішно запустила ракету «Агні-V», яка здатна долетіти до Пекіна» пишуть: індійські військовики оголосили успішним запуск ракети «Агні-V», здатної нести ядерну боєголовку. Дальність ракети сягає 5000 км, і в радіусі її дії перебувають Шанхай, Пекін, Тегеран, Маніла і Джакарта.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1659565/indiya_uspeshno_zapustila_raketu_agniv_sposobnuyu_doletet_do

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Видання «Известия» в публікації «Президента проінформують, що про нього думають блогери» пише: Мінкомзв’язку РФ створить для глави держави систему аналізу соціальних медіа.

http://izvestia.ru/news/522384

(УНІАН)