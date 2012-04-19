Україна і Митний союз проведуть інвентаризацію торгово-економічних бар'єрів, які існують у взаємній торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідної домовленості було досягнуто в ході переговорів міністра економрозвитку Петра Порошенка з міністром з питань торгівлі ЄврАзЕС Андрієм Слєпньовим 18 квітня у Москві.

«Російська сторона підтримала ініціативу П. Порошенка щодо створення спеціальної комісії з досудового врегулювання спорів між Україною і Євразійською економічною комісією, яка сприятиме розв’язанню спірних питань у торгово-економічних відносинах», - наголошується в повідомленні.

П. Порошенко висловив переконання, що вступ Російської Федерації до СОТ дасть змогу ефективно вирішувати актуальні питання як на рівні двостороннього співробітництва, так і в багатосторонньому форматі.

Також у рамках зустрічі А. Слєпньов запевнив П. Порошенка в тому, що у 2012 році під час головування Російської Федерації в Азійсько-Тихоокеанському економічному співробітництві (АТЕС) Україна дістане підтримку і сприяння російської сторони в питанні доступу українських товарів на ринки країн Тихоокеанського регіону.

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